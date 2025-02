Slavia pojišťovna Orlický maraton poprvé s novým partnerem a hvězdami v bílé stopě

Nový titulární partner v pravém slova smyslu zachránil existenci oblíbené akce, která letos proběhla už po jednačtyřicáté. „Přesně to zapadá do dlouhodobé strategie Slavia pojišťovny, která je ryze česká, podporovat tradiční akce, které by milovníkům sportu a zdravého pohybu v kalendáři chyběly,“ říká generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser.

Během soboty i neděle se tak do perfektně upravených běžeckých tratí mohly vydat stovky závodníků od nejmenších dětí po vrcholové sportovce. Závodilo se na 10 a 40 km klasicky, 20 km volně i klasicky a nechyběly ani atraktivní firemní štafety na 3x3 km.

„Sněhové podmínky nás přiměly přesunout start závodů z Deštného v Orlických horách na Šerlich – Sedlo,“ vysvětluje za organizátory Martin Myšák, místopředseda oddílu Vikov Ski Skuhrov. „Pro přípravu tratí jsme všichni udělali maximum a těší nás pozitivní zpětná vazba, které se nám od účastníků akce dostalo. První ročník s novým titulárním partnerem se, myslím, povedl ve všech ohledech na jedničku. Velmi si toho vážíme, bez této podpory by náš závod téměř s jistotou nepřežil. Těšíme se na spolupráci v dalších letech, tým ze Slavia pojišťovny se ukázal jako profesionálové, srdcaři a sportovci.“

Největší hvězdou Slavia pojišťovna Orlického maratonu byl bezesporu norský lyžař Tord Asle Gjerdalen (Slavia pojišťovna Sport Team). „Určitě jsem nedostal vítězství zadarmo, velmi dobře jsem si zazávodil,“ hodnotil v cíli svůj výkon. „Trať mě trochu překvapila svojí náročností a opravdu bych chtěl složit poklonu organizátorům za její přípravu. Užil jsem si i atmosféru, snažil jsem se neodmítnout nikoho, kdo si řekl o fotografii nebo si chtěl popovídat. Bavilo mě pozorovat děti, fandit jim a představovat si, kdo z nich mě a Standu Řezáče jednou vystřídá ve výsledkových tabulkách.“

Nejlepší český dálkový běžec na lyžích Stanislav Řezáč (Slavia pojišťovna Sport Team) získal druhé místo a byl se svým výkonem velmi spokojený. „O stříbro jsem se musel poprat a povedlo se. Do Orlických hor jsem se vrátil závodit snad po víc než dvaceti letech. Věděl jsem, že nás čeká pestrá trať s mnoha sjezdy i stoupáními. Taky je příjemné představit se před domácím publikem i jinde než na Jizerské padesátce. Určitě se rád vrátím.“

Kapitán Slavia pojišťovna Sport Teamu Pavel Sehnal vysvětluje, že přivést hvězdy špičkové výkonnosti i na závody v České republice může ostatní sportovce inspirovat. „Hlavně děti, které je často tak těžké v dnešní době odtrhnout od mobilů, potřebují takových impulsů ke zdravému životnímu stylu a pohybu co nejvíce. Když jsem viděl, jak se na Standu nebo Torda dívají, říkal jsem si, že tohle je z naší strany správná mise. Budeme v podobném duchu rozhodně pokračovat, Slavia pojišťovna je titulárním partnerem Orlického maratonu ještě nejméně dva další roky.“

V roce 2026 se Slavia pojišťovna 7. – 8. února 2026.

Výsledky hlavního závodu na 40 km klasicky: 1. Tord Asle Gjerdalen (NOR) 1:42:13,8, 2. Stanislav Řezáč (oba Slavia pojišťovna Sport Team) 1:43:21,2, 3. Mike Ophoff (Olfin Car Ski Team Trutnov) 1:43:28,3.

Další výsledky na www.sport-casomira.cz

O společnosti Slavia pojišťovna a.s.

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. První pojistky byly uzavřeny v roce 1869. Je jedinou ryze českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 155 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven v České republice a mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia pojišťovny.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.