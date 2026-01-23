Slavia pojišťovna Orlický maraton – Tradiční závod pojedou Řezáč, Gjerdalen, Hujerová i Štoček

„Po loňské premiéře, kdy jsme v roli partnera tento krásný tradiční závod podrželi nad vodou, letos plníme slib, že budeme akci dál rozvíjet a mimo jiné přivážet jako inspiraci ke zdravému pohybu další hvězdy,“ uvádí kapitán týmu Slavia pojišťovna Robinson Trentino a sám aktivní závodník Pavel Sehnal. Z mezinárodního týmu, který měl mimořádně skvělý start do seriálu prestižních ski-laufů Ski Classics, se v Orlických horách představí například Fabian Štoček, Stanislav Řezáč, Tord Asle Gjerdalen (NOR) nebo Tereza Hujerová.
Gjerdalen loni hlavní závod na 40 km klasicky vyhrál před Stanislavem Řezáčem. Tentokrát se oba od podzimu potýkali se zdravotními indispozicemi, což ovlivnilo přípravu. „Byl jsem minulý rok příjemně překvapený, jak skvěle byly připravené tratě a jak profesionálně fungovala příprava závodu,“ říká Tord Gjerdalen. „Jsem přesvědčený, že letos to bude minimálně stejné, ne-li lepší. Na závody se těším, ačkoliv mě v tréninku dost přibrzdily virózy. Rozhodně ale nedám nikomu nic zadarmo.“
Pro Fabiana Štočka, který aktuálně patří k nejlepším českým závodníkům na dlouhých tratích (hned začátkem roku získal například stříbrnou medaili v prestižním Vasaloppet China), bude Slavia pojišťovna Orlický maraton premiérový. „Ještě jsem tam nikdy nezávodil, takže se už nemůžu dočkat nového prostředí. Obecně mě moc baví objevovat nové tratě a výzvy i nové závodní strategie, které přinášejí,“ uvádí s tím, že hlavním cílem je výhra. „Co se týče ambicí, cíle mám samozřejmě ty nejvyšší, tedy vítězství. A to hlavně ve štafetě, kde je týmový úspěch vždycky o něco speciálnější. Uvědomuji si ale, že vše bude záviset na aktuální formě a síle konkurence. Pokud by se nepodařilo vyhrát, budu rozhodně spokojený s pódiovým umístěním v individuálním závodě.“ Tereza Hujerová by uvítala co největší účast. „Budu ráda, když dorazí co nejvíc soupeřek a hezky si zazávodíme. Potom totiž někdy i porážka potěší víc než vítězství o desítky minut před druhou v pořadí.“
Účastníci mohou vybírat z celé řady tratí. V sobotu jsou na programu dětské závody, Slavia pojišťovna Orlický půlmaraton na 20 km volně nebo Olfin Car Firemní štafety 3x3 km klasicky. V neděli pak hlavní závod Slavia pojišťovna Orlický maraton 40 km klasicky, Orlický půlmaraton 20 km klasicky nebo Rodinná desítka Aquapalace 10 km klasicky. Díky partnerskému zapojení Aquapalace budou pro závodníky v cíli připraveny i mobilní sauny, které bude možné využít pro relaxaci i regeneraci po závodě.
Během soboty i neděle se tak do perfektně upravených běžeckých tratí mohou vydat stovky závodníků od nejmenších dětí po vrcholové sportovce. Závodit se bude na 10 a 40 km klasicky, 20 km volně i klasicky a nebudou chybět ani atraktivní firemní štafety na 3x3 km.
O společnosti Slavia pojišťovna a.s.
Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. První pojistky byly uzavřeny v roce 1869. Je jedinou ryze českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 155 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven v České republice a mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 20 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 500. 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky Slavia pojišťovny.
Zdroj: Slavia pojišťovna