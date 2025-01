Slavia pojišťovna posiluje svou podporu lyžování v ČR. Nově je titulárním partnerem Orlického maratonu 2025

"Fakt, že Slavia pojišťovna Orlický maraton, který má více než čtyřicetiletou tradici, díky naší podpoře dál existuje, nás mimořádně těší," říká generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser s tím, že významný domácí závod - zařazený do seriálu Ski Tour - se potýkal s vážnými problémy, které mohly reálně vyústit v jeho zrušení. "To jsme nechtěli dopustit," vysvětluje Karel Waisser. "Slavia pojišťovna si dlouhodobě vybírá k podpoře události, které mají tradici a zaslouží si zachovat ji i nadále. Orlický maraton je po Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, Krumlovském vodáckém maratonu se Slavia pojišťovnou, partnerství s městem Harrachov, které zahrnuje i obnovu legendárních skokanských můstků i jiných projektech, dalším v řadě."

Slavia pojišťovna Orlický maraton proběhne v termínu 1. 2. 2025 (program ale poběží celý víkend), start je jako obvykle na Šerlichu, na programu je několik tras, hlavní závod měří 40 km. Jde v pořadí již o 41. ročník akce. Mezi závodníky nebude chybět ani veterán Stanislav Řezáč, který několik posledních let závodil v dresu Slavia pojišťovna Sport Teamu v prestižním seriálu závodů Ski Classics. "Lyže na hřebíček pověsit nehodlám," říká Stanislav Řezáč. "V sezóně se na startu několika závodů určitě objevím, více však bude jasné po Novém roce. Určitě ale nevynechám tradiční Jizerskou padesátku a na Slavia pojišťovna Orlický maraton se taky moc těším. Je to závod, který znají snad všichni vyznavači běžeckého lyžování v Čechách. Trať vám nedá nic zadarmo. Je dobře, že bude pokračovat, chyběl by v kalendáři spoustě lidí." V barvách Slavia pojišťovna Sport Teamu nastoupí i legendární norský závodník Tord Asle Gjerdalen. S oběma hvězdami běžeckého lyžování budou mít fanoušci příležitost osobně se setkat i mimo závodní trať – konkrétně v sobotu od 11:30 na hlavním stadionu zodpoví i otázky ohledně své kariéry nebo tipů na mazání lyží a trénink.

Kapitán Slavia pojišťovna Sport Teamu, podnikatel Pavel Sehnal, připomíná, že zejména Stanislav Řezáč by mohl přispět k větší popularizaci běžeckého lyžování. "Standa bude mít v letošní sezóně více času ukázat se v domácím prostředí, věnovat se fanouškům, předat něco ze svých zkušeností dál. To nám rozhodně pomůže v našem záměru šířit osvětu ohledně zdravého pohybu a životního stylu."

Slavia pojišťovna i letos podpoří úpravu běžeckých tratí na českých horách, pro vyznavače běžeckého lyžování nainstalovala v Bedřichově fotopoint v podobě dřevěného trůnu, kterým se odkazuje na svoji tradiční akci "Král Jizerských hor". Událost určená široké veřejnosti, jejíž trasa vede napříč Jizerskými horami, má před sebou již pátý ročník. "Chystáme i další aktivity, o kterých budeme informovat," uzavírá Pavel Sehnal.

Registrace na Slavia pojišťovna Orlický maraton zde: www.orlickymaraton.cz.

O společnosti Slavia pojišťovna a.s.

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. První pojistky byly uzavřeny v roce 1869. Je jedinou ryze českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 155 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven v České republice a mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 250.000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia pojišťovny.

Zdroj: Slavia pojišťovna

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.