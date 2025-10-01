Slavia pojišťovna Robinson Trentino – nový tým dálkového běžeckého lyžování

  12:26
Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - Nový tým, který bude v nadcházející sezóně prestižního seriálu Ski Classics závodit pod hlavičkou „Slavia pojišťovna Robinson Trentino“, představil 30. září na tiskové konferenci v Praze své cíle pro nadcházející sezónu 2025/26. „Máme ambici být nejlepším neskandinávským týmem v konečném bodování prestižního seriálu závodů Ski Classics,“ řekl trenér a vedoucí týmu Bruno De Bertolis.

Ambiciózní tým Slavia pojišťovna Robinson Trentino vznikl spojením týmů Slavia pojišťovna Sport Team a Team Robinson Trentino. Má mezinárodní složení českých, italských, norských, švédských a francouzských závodníků. Z domácích jmen jsou na soupisce Fabian Štoček, Stanislav Řezáč nebo Tereza Hujerová. Český tým však přivedl také norského šampiona Tord Ashle Gjerdalena, se kterým spolupracoval již v minulé sezóně.

„Z pohledu českého běžeckého dálkového lyžování jde o naprosto výjimečnou událost,“ uvedl Pavel Sehnal, kapitán Slavia pojišťovna Sport Teamu. „Doposud nikdy se ve stejném dresu nesešlo tolik špičkových závodníků, včetně největších českých hvězd. Logicky pomýšlíme na umístění mezi nejlepšími týmy seriálu Ski Classics, nyní máme díky vzájemnému spojení předpoklad sbírat body jak v mužské, tak v ženské kategorii.“ Bruno de Bertolis vyzdvihl fakt, že konkurenceschopnost týmu v náročných podmínkách seriálu Ski Classics se nyní násobí i díky špičkovému know-how servisu. Zmínil rovněž velký přínos vzájemné spolupráce v širším týmu. „Abyste se mohli rozvíjet a posunovat svoje maxima, potřebujete kromě zdraví a skvěle fungujícího zázemí také sparingpartnery, výměnu zkušeností a mimo jiné i to, aby vám někdo uvnitř týmu – myšleno pozitivně – dýchal na záda a šlapal na paty. To všechno se už nyní děje, ověřili jsme si to na prvním společném soustředění, které dopadlo skvěle.“ To potvrdil také Fabian Štoček, nejlepší český závodník loňského bodování Ski Classics (49.). „Ten mix, kdy velmi zkušení závodníci dokážou inspirovat mladší a ti zase dodávají obrovský drive, bude určitě funkční. Myslím, že jsme hodně bojeschopný tým,“ řekl s tím, že o novém angažmá v jeho případě rozhodlo právě složení týmu a jistota dobrých servisních podmínek. „Letní příprava zatím proběhla bez komplikací, až na krátkou virózu. Jsem teď přesně v půlce a spokojený s tím, jak se příprava vyvíjí. Mým cílem je bodovat, pokud možno ve všech závodech, kterých se zúčastním, což by měl být celý program, a mířit vždycky na top dvacítku v individuálních umístěních, pokud na to budou forma a podmínky,“ řekl Fabián Štoček.

Zdravý je i veterán Stanislav Řezáč, který nepojede celý seriál závodů Ski Classics, ale bude se soustředit zejména na Marcialongu, Jizerskou padesátku a Vasův běh, do kterého nastoupí už po sedmadvacáté. „Uvidím, jaká bude forma, rád bych se připravil kvalitně. Pak nevylučuji ani další starty. V minulé sezóně se mi potvrdilo, že na to stále mám.“ Sezóna Ski Classics začne v polovině prosince úvodním Pro Team Tempo závodem v Bad Gastein. V nabitém kalendáři, do kterého tentokrát zasáhnou i zimní olympijské hry, je celkem třináct závodů. „Přestože je program velmi nabitý, chceme přivést špičkové závodníky na Slavia pojišťovna Orlický maraton začátkem února,“ připomněl Pavel Sehnal.

