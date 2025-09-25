Slavností otevření nové výrobní haly společnosti Excalibur

Slavnostního aktu se zúčastnila ministryně obrany Jana Černochová CSG. Přítomni byli poslanci dolní komory Parlamentu ČR, zástupci Olomouckého kraje a města Šternberka, hosté z diplomatických kruhů, stejně jako představitelé průmyslových partnerů Excalibur Army a skupiny CSG.
„Zprovoznění nové haly je pro naši společnost nejen technickým a investičním milníkem, ale i symbolickým dárkem, který si dáváme k 30. výročí našeho založení. Nová hala odráží dynamický rozvoj naší společnosti. Rok 2024 byl pro Excalibur Army historicky nejúspěšnější po všech stránkách a rok 2025 pokračuje v této trajektorii. Chtěl bych ale zdůraznit, že zásadní roli v našem úspěchu má podpora českého státu a jeho institucí nejen pro naši firmu, ale pro celý český obranný průmysl,“ konstatoval generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák.
Společnost Excalibur Army patří k nejvýznamnějším společnostem českého obranného průmyslu a v posledních letech vykazuje velmi razantní růst po výrobní i ekonomické stránce. Zvyšující se zájem zákazníků o výrobky a služby Excalibur Army vyžadují větší objem výroby a také potřebu nových zaměstnanců. Šternberská společnost proto výrazně investuje do svých schopností a nejnovějším důkazem jejího růstu je nová výrobní hala a přilehlá administrativní budova v jejím areálu. V rámci otevření nové výrobní haly ve Šternberku podepsali zástupci Excalibur Army a KNDS Deutschland memorandum o porozumění na zajištění oprav a údržby tanků Leopard 2.
Zdroj: CSG
