SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLÁŠTERA MINORITŮ PRAHA

Na přelomu září a října vstoupil KLÁŠTER MINORITŮ SV. JAKUBA do nové etapy své historie, která bude spojena se vzděláním, kulturou a podporou českého podnikání. Slavnostní otevření prostor prodchnutých unikátním geniem loci proběhlo 28. září za přítomnosti významných hostů.

Podnikatelská platforma Helas byla přizvána ke správě a realizaci obnovy unikátních prostor KLÁŠTERA MINORITŮ SV. JAKUBA, které budou sloužit jako centrum kultury, společenských událostí a byznysu. V rámci VELKÉHO FRANTIŠKÁNSKÉHO JUBILEA, které se konalo u příležitosti 800 let stigmatizace sv. Františka z Assisi a také 750 let od smrti sv. Bonaventury z Bagnoregia, minority, biskupa, největšího františkánského filozofa, teologa a mystika, společně s padesátým výročím povýšení kostela sv. Jakuba na BASILICA MINOR, bylo 19. září uspořádáno neformální setkání s odborníky a historiky, konala se mše svatá i varhanní koncert.

Na tuto mimořádnou akci navázalo, 28. září, SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PROSTOR KLÁŠTERA MINORITŮ SV. JAKUBA, které pořádala Podnikatelská platforma Helas. V rámci této oslavy si hosté měli možnost prohlédnout Gotický ambit s rajskou zahradou, sál Jana Lucemburského, salonky Elišky Přemyslovny, zahradu Hortus Angelicus, Korunovační sál s Královským salonkem i Románská sklepení, která rozsvítila světelná výstava Lumia Frequency Art.

"Dlouhodobým záměrem aktivit naší Podnikatelské platformy Helas je motto BUDUJEME HRDÉ ČESKO. Jsem upřímně nadšená z toho, že máme možnost spojit odkaz našich předků a dávné historie s myšlenkami, které pomáhají růst současné generaci pracovitých a tvořivých lidí, a ještě mají přesah do budoucnosti. To, co děláme nyní pro rozvoj podnikání, vzdělání a kultury, ovlivňuje, formuje a kultivuje budoucí generace v tom nejlepším slova smyslu. Díky tomu, že je možné realizovat tyto myšlenky v unikátních prostorách, které jsou symbolem toho nejlepšího, co v Čechách máme, historie, na níž můžeme být hrdí, přinášíme nový koncept spojující generace i kulturní a společenské vrstvy," říká zakladatelka Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.

V rámci slavnostního večera byl představen ambasador projektu společnost RESPECT, a.s., pojišťovací makléř pro podnikatele a firmy. "Je pro nás velká čest, že naše společnost RESPECT, a.s. se stala hrdým ambasadorem historicky významného komplexu Kláštera minoritů v Praze. Jako pojišťovací makléř pro podnikatele a firmy, se nezaměřujeme pouze na pojištění byznysu, i přesto, že to je náš 30letý denní chléb. Naší snahou je také podporovat české projekty, které mají přesah do oblasti kultury a historie. Jsme česká rodinná podnikatelská firma, a proto nám budoucnost České republiky není lhostejná. Věříme, že je důležité myslet dlouhodobě a podporovat projekty, které budou mít pozitivní dopad i na další generace. Naším cílem je budovat hrdé Česko, a jsem skutečně poctěn, že můžeme být součástí tohoto úsilí společně s podnikatelskou platformou HELAS a podporovat znovu zpřístupnění Kláštera minoritů v Praze jako edukativního, byznysového a společenského místa," uvedl Zdeněk Reibl, zakladatel RESPECT, a.s. a filantrop.

Rektor baziliky sv. Jakuba a kvardian kláštera, otec Stanislav Jaromi OFMConv, pak jako zástupce KLÁŠTERA MINORITŮ PRAHA vyzdvihl novou roli prostor: "Jsem rád, že se unikátní prostory kláštera otevírají dalším lidem a myslím, že ta možnost setkat se s mimořádnou historií, duchovním přesahem místa a kulturou je obzvláště v dnešní době velmi důležitá."

Na programu byla také velkolepá módní show ART FASHION SHOW/ MEZZOFORTE 2025 Jitky Klett. V průběhu večera probíhala i degustace vybraných vín z rodinného vinařství Malaník - Osička z Mikulčic a Románská sklepení rozzářila výstava luminiscentních obrazů Lumia Frequency Art. V zahradách pod křížovými klenbami měli hosté možnost obdivovat originální sochařské práce Vojtěcha Šandery. Obě zmíněné výstavy bude možné navštívit v rámci běžné prohlídky pro veřejnost až do konce tohoto roku. Vybrané prostory kláštera – velké reprezentativní sály i salonky je možné si pronajmout pro společenské a kulturní akce prostřednictvím Podnikatelské platformy Helas.

Poděkování

Velice si vážíme podpory firem, které přispěly k obnově a rekonstrukci prostor. Děkujeme ambasadorovi projektu společnosti RESPECT, a.s., pojišťovacímu makléři pro podnikatele a firmy, a také všem partnerům. Jmenovitě: Janu Zítkovi z ALUKOV a.s., Cyrilu Svozilovi ze skupiny FENIX, Věře Komárové z Leonardo da Vinci Academy s.r.o., Jiřímu Soukupovi ml. z KERAMIKA SOUKUP a.s., Pavlíně Janů z Barvy laky Janů s.r.o., Vojtěchovi Dorňákovi z Kloboucká lesní s.r.o., Michaele Peštové a Janě Jiráčkové z IF FACILITY a.s., Janu Stahlovi ze společnosti Stahl – stěhovací služba, spol. s r.o. Děkujeme také donátorům: Jiřímu Dvořákovi z AIR POWER s.r.o. a Pavlíně Zálešákové.

