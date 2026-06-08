Slavnostní otevření Národního centra dlouhodobé péče – Zátiší Hostivař

V Praze-Hostivaři vyrostlo zcela nové moderní rezidenční zařízení, nabízející nadstandardní bydlení pro seniory ve spojení s nadstandardními komplexními zdravotními i sociálními službami: Národní centrum dlouhodobé péče – Zátiší Hostivař. Jeho významnou součástí je i zařízení pro péči o klienty se sníženými kognitivními schopnostmi a ostatními onemocněními způsobujícími demenci. V areálu je k dispozici 101 bytových jednotek v rezidenční části a až 256 lůžek ve 128 nadstandardně vybavených pokojích v lůžkové části. Součástí areálu je restaurace s vlastní kuchyní, recepce s nepřetržitým provozem, soukromá zahrada, venkovní atria, knihovna, vnitřní atrium, ordinace praktického lékaře, ordinace fyzioterapie a střešní terasa. O rezidenty i klienty pečuje po zdravotní i sociální stránce kvalifikovaný personál – tým zdravotních sester, pečovatelů, sociálních i aktivizačních pracovníků a lékařů. K dispozici je i 25 podzemních garážových stání a prostorné parkoviště před objektem.
Tento impozantní komplex, jehož základní kámen byl položen v lednu 2023 a který byl do provozu uváděn postupně v úvodních měsících roku 2026, se ve čtvrtek 4. 6. 2026 dočkal svého slavnostního otevření.
Program slavnostní akce úvodním slovem otevřel pan Marek Vašut, který účastníky celým slavnostním podvečerem provázel. S krátkými projevy poté vystoupili předseda představenstva investora projektu, firmy Zátiší Hostivař, a.s. a zároveň předseda správní rady Národního centra dlouhodobé péče, z.ú. Ing. Martin Kulík, dále ministr pro sport, prevenci a zdraví MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M., a konečně starosta městské části Praha 15 pan Michal Fischer. Z řady dalších významných hostů, kteří událost poctili svou přítomností, se sluší uvést alespoň významného lékaře a bývalého rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., místopředsedu výboru pro zdravotnictví PS a člena správní rady VZP MUDr. Kamala Farhana nebo tajemníka výboru pro zdravotnictví PS Mgr. Martina Blažka. „Věřím, že toto zařízení budeme provozovat dobře a budeme je provozovat srdcem,“ vyznal se ve svém projevu předseda správní rady Martin Kulík. „Z mého pohledu jde o nejmodernější zařízení tohoto typu v naší republice a je to ukázka toho, že soukromý investor může dokázat mnohem více a lépe, než třeba dokáže stát,“ zaznělo pak v projevu pana ministra Šťastného.
Po pořízení společné fotografie mnoha desítek účastníků události na prostranství před budovou areálu došlo na slavnostní přestřižení pásky, kterého se za nadšeného potlesku ujali všichni tři hlavní řečníci. Početní zájemci se poté v několika skupinách vydali na komentovanou prohlídku vnitřních prostor areálu, během níž navštívili rezidenční byty 2+kk i 1+kk, společné prostory sloužící odpočinku a relaxaci klientů domu, a jak jednolůžkový, tak dvoulůžkový pokoj v lůžkové části objektu.
Slavnostní událost uzavřel neformální raut v prostorách restaurace, vnitřního atria a prostranství před vchodem. Po celou dobu trvání slavnosti měli hosté mj. možnost shlédnout v knihovně projekci fotografií a videosmyčku zachycující průběh výstavby areálu. Při odchodu byla všem přítomným dámám předána červená růže jako výraz úcty a poděkování.
Zdroj: Národní centrum dlouhodobé péče – Zátiší Hostivař