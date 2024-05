Slavnostní představení novinek společnosti Huawei v Dubaji vyslalo na trh nové hity

Toto představení produktů bylo pro značku významné i proto, že se jednalo o první mezinárodní akci podobného rozsahu za několik posledních let, která uvedla na více trhů současně tak bohatou nabídku novinek, přinášejících spotřebitelům nejen inovativní hardwarové možnosti, ale i softwarová řešení z vlastní dílny, jako je například aplikace GoPaint. Jak zaznělo v úvodu akce, společnost Huawei se bude rovněž zabývat přínosem HUAWEI XMAGE pro fotografii prostřednictvím technologických inovací, zdokonalování produktů a podporou kultury mobilní fotografie. Vzápětí po slavnostním představení produktů tak připravujeme v Dubaji další událost v podobě výstavy ‚A Heartwarming World—12 Years of Huawei Photography' (Radostný svět – 12 let fotografie s Huawei).

HUAWEI WATCH FIT 3: Dokonalé spojení módy, sportu a technologie

Podstatu nositelných zařízení Huawei – a také cestu společnosti k zajištění pozice mezi skutečně luxusními značkami – dokonale vystihuje jejich slogan „Fashion Forward", tedy „Vždy v módě". Nejnovější hodinky WATCH FIT 3 zdědily klasický čtvercový design dřívějších modelů FIT, zatímco materiály a výrobní procesy, design interakce a rozšířený výběr barev řemínků povznášejí tuto generaci na zcela novou úroveň. Všechny inovované designové prvky společně reprezentují ucelenou realizaci značkového konceptu Huawei „Fashion Squared" - móda na druhou. Mimořádně velký 1,82" plovoucí displej AMOLED s vysokým rozlišením přináší ještě širší, dokonaleji trojrozměrný vizuální zážitek. Tělo hodinek, vyrobené z hliníkové slitiny, se může pochlubit elegantní texturou. Jedná se přitom o dosud nejlehčí a nejtenčí hodinky v této sérii – s tloušťkou pouhých 9,9 mm váží tělo hodinek jen 26 g, což je asi tolik jako jedna jahoda. Díky pestré škále barevných variant a výraznému uživatelskému rozhraní s úchvatnou otočnou korunkou jsou hodinky WATCH FIT 3 nejen praktickým pomocníkem, ale i působivým módním doplňkem.

Po stránce fitness si HUAWEI WATCH FIT 3 kladou za cíl být osobním trenérem, kterého máte stále s sebou. Vestavěná aplikace Stay Fit proto prošla důkladným vylepšením. Její databáze potravin byla rozšířena tak, aby lépe zohledňovala stravování v 50 různých zemích a regionech, a přibyla také nová funkce nutriční analýzy, která uživatelům pomáhá najít rovnováhu mezi stravou a cvičením a využít vědecké poznatky k dosažení zdravějšího hubnutí. Nově se představí také funkce chytrých doporučení Smart Sports suggestion, která na základě zvyklostí uživatele, povětrnostních podmínek a stavu ukazatelů aktivity doporučí, jaké typy cvičení (a jak dlouho) by měl uživatel provádět pro budování zdravých návyků.

Co se týče sledování zdravotního stavu, novinkou hodinek WATCH FIT 3 je také funkce HUAWEI TruSleep™4.0, která po všech stránkách překonává svou předchozí generaci. TruSleep™4.0 pokrývá kompletnější škálu fyziologických ukazatelů, vylepšením prošel i systém spánkového skóre a aplikace nyní nabízí interpretaci spánkového vzorce a individuální doporučení. O klidný spánek se postará také nová funkce sledování dechu Sleep Breathing Awareness. Hodinky WATCH FIT 3 jsou také vybaveny systémem monitorování zdravotních ukazatelů HUAWEI TruSeen™ 5.5, který nabízí o 30 % stabilnější monitorování srdečního tepu. Také rozhraní SpO2 se dočkalo přepracování a uživatel si nyní může zkontrolovat aktuální SpO2 již za 25 sekund.

Nový MateBook X Pro a MatePad 11,5 "S: Nástroje pro radostné tvoření

Loni 12. prosince uspořádala společnost Huawei v Dubaji slavnostní představení produktů, které se soustředilo na koncept „Creation of Beauty" - vytvoření krásy. Tato akce symbolizovala posun značky Huawei od chytré kanceláře k estetice a tvorbě, přičemž cílem produktů je pomoci uživatelům vytvářet jedinečná a krásná díla a probudit kreativitu v každé duši.

Nejnovější verze HUAWEI MateBook X Pro zdědila technologické inovace, estetický design a inteligentní zážitek, které jsou základní podstatou počítačů Huawei. Technologické průlomy navíc umožnily společnosti Huawei vytvořit notebook, který je lehký a výkonný zároveň. Celé zařízení váží pouhých 980 g při tloušťce pouhých 13,5 mm. Jedná se o jediný další notebook s výkonným procesorem Intel® Core™ Ultra 9, který váží méně než 1 kg.

Společnost Huawei v MateBooku X Pro systematicky uplatňuje produktové inovace - od základních prvků, jako je architektura HUAWEI Cloud Falcon a systém odvodu tepla Shark Fin, až po technologii adaptivního výkonu Super Turbo. To vše zaručuje vysoký výkon, který uživatelům ještě lépe poslouží při jejich tvůrčím úsilí. Architektura HUAWEI Cloud Falcon Architecture umožnila společnosti Huawei nejen MateBook X Pro odlehčit, ale také zajistit kompaktnější uspořádání „vnitřností" notebooku, což přináší hmatatelné výhody po stránce výdrže baterie, odvodu tepla a reprodukce zvuku. Díky komplexní modernizaci systému odvodu tepla Shark Fin poběží software i ve scénářích s velkou zátěží, jako je renderování 4K videa nebo kompilace kódu, stejně hladce jako kdykoli předtím. Nejnovější iterace systému Super Turbo navíc inteligentně přiděluje systémové zdroje, takže uživatelé mohou spouštět a otevírat velké soubory závratnou rychlostí a přepínat mezi úlohami v řádu milisekund.

Koncepce „Creation of Beauty", představená v prosinci loňského roku, dosáhla svého vrcholu na poslední akci společnosti Huawei v Dubaji, kde se představil HUAWEI MatePad 11,5 "S – první produktivní tablet s novou generací displeje HUAWEI PaperMatte Display. Společnost Huawei zde odhalila působivé specifikace HUAWEI MatePad 11,5 "S, včetně poměru stran 3:2 (velmi blízkého pověstnému „zlatému řezu"), obnovovací frekvence 144 Hz a rozlišení 2,8K.

Inovativní konstrukce displeje PaperMatte snižuje odrazivost povrchu pod 2 % a eliminuje 99 % rušivého světla, což umožňuje uživatelům pohodlně číst text nebo sledovat videa i v jasně osvětleném vnitřním prostředí nebo dokonce venku na slunci.

V tabletu je také předinstalována aplikace Notes. Dlouhodobé uživatele této aplikace potěší očekávané novinky, jako je například funkce Note Replay, která umožňuje zapisování jednoduchých poznámek při nahrávání schůzky. Jednoduchým klepnutím na poznámku se pak lze vrátit k příslušnému časovému bodu zvukového záznamu – vyhledávání informací ještě nikdy nebylo tak snadné a efektivní!

Vlastní aplikace Huawei pro malování: kreativní nástroj pro každého

Společnost Huawei nově vydala také vlastní aplikaci GoPaint, která přinese radost z malování všem uživatelům.

Tuto aplikaci vyvinuly Huawei 2012 Laboratories spolu s dalšími výzkumnými a vývojovými týmy z osmi oblastí - včetně materiálů, fyzikální optiky a grafického renderingu. Aby aplikaci propůjčila skutečně živé a realistické efekty psaní a malování, spolupracovala společnost Huawei také s týmem špičkových výtvarníků. Aplikace tak nabízí více než 100 různých virtuálních štětců a revoluční realistické textury, které uživatelům poskytnou realistický a přirozený podklad pro vlastní malby. Díky výtvarnému enginu FangTian Painting Engine podporuje GoPaint velký počet vrstev, nízkou latenci a vysokou snímkovou frekvenci pro okamžitou odezvu na tahy štětce. V kombinaci se silným výkonem tabletů Huawei přináší GoPaint autentickou, profesionální, inteligentní a snadno použitelnou aplikaci pro malování, která osloví laiky i profesionální tvůrce.

Výzkumu a vývoji aplikace GoPaint věnovala společnost Huawei celé tři roky. A ačkoli by prostředky věnované tomuto projektu stačily na vývoj nového tabletu, společnost se místo toho rozhodla nabídnout uživatelům tabletů po celém světě aplikaci pro malování, která by byla ke stažení zdarma a nabídla každému z nás možnost vytvořit něco krásného.

Společnost Huawei dále uvedla, že GoPaint bude obsahovat kompletní sadu výukových programů, které uživatelům pomohou osvojit si jednotlivé nástroje aplikace. Uživatelé se tak mohou učit průběžně, začínat jednoduchými projekty a postupně se seznamovat s pokročilejšími funkcemi.

V rámci představení novinek si odbyla svou premiéru také sluchátka FreeBuds 6i s vylepšenými funkcemi potlačení šumu. Kromě toho jsme si mohli v Dubaji prohlédnout i notebook HUAWEI MateBook 14 s profesionálním 2,8K OLED displejem, hodinky HUAWEI WATCH GT 4 v nové zelené barvě či HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, které okouzlí nevídaným kosmickým stylem. Ihned po slavnostním představení produktů, ve dnech 8.-10. května, pořádá společnost Huawei v prostoru Concrete na Alserkal Avenue v Dubaji výstavu s názvem „A Heartwarming World-12 Years of Huawei Photography" (Radostný svět – 12 let fotografie s Huawei). Tato výstava bude tou vůbec největší, jakou kdy společnost Huawei uspořádala. Úžasná fotografická díla vystavená v Dubaji si lze prohlédnout také online prostřednictvím oficiálních sociálních sítí společnosti Huawei.

