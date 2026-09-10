Slavnostní uvedení nové knihy Odpouštění (Fedor Gál, Michal Oláh a kol.)

Autory publikace jsou Fedor Gál, Michal Oláh, Marián Balázs, Miroslava Kaněrová, Ondrej Kotsch, Eugen Kvašňák, ??????? ?????, Štefánia Laskovská, František Mikloško, Daniel Pastirčák, Iveta Radičová, Vlasta Urbanová a Lucia Záhorcová. Fotografiemi doprovodil Miro Švolík.
Anotace knihy: „Nepustili jsme se do této tematiky o odpouštění proto, abychom kázali, ani proto, abychom předložili návod proti současnému chaosu v nás a okolo nás. Jde nám o pestrou paletu pohledů na jedno a totéž: Jak přežít dobu přesycenou konflikty, kamkoliv člověk pohlédne? Kde hledat pevný bod v čase nejistoty? A existuje vůbec? Život nás učí, že ano. V konkrétních příbězích, často ve vyhrocených situacích, nacházíme cestu k sobě samým a k druhým.“
Zdroj: Togga, nakladatelství krásné a odborné literatury
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