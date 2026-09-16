Slavnostní zahájení Srdíčkových dnů na nám. Míru v Praze

Jsme velmi rádi, že tentokrát se k nám přidá taky náš vzácný partner, který už tradičně ve všech svých prodejnách realizuje vždy v listopadu sbírku Srdce dětem, společnost Lidl. Ve stánku Lidlu můžete ochutnat čerstvé ovoce a děti budou mít možnost se zapojit do nejrůznějších dětských her.
"Koncert na náměstí Míru je pro nás krásným zahájením letošního 16. ročníku projektu Srdce dětem. Spolupráce se Životem dětem je pro Lidl opravdovou srdcovou záležitostí a máme obrovskou radost, že jsme společně s našimi zákazníky a zaměstnanci pomohli už více než 11.000 rodinám. Těšíme se, že se letos poprvé propojíme i pohybem, a už 3. října si zaběhneme 1 km pro dobrou věc v rámci seriálu Run Tour. Projekt tradičně vyvrcholí listopadovou sbírkou ve všech našich prodejnách," říká jednatel pro zákazníky společnosti Lidl Česká republika Marcin Pohl a dodává: "My jsme za tuto dlouhodobou spolupráci nesmírně vděčni."
Na nám. Míru se můžete těšit také na všechny preventivní programy. Lékaři z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady všem návštěvníkům prohlédnou mateřská znaménka a pihy, specialisté z Ortoptiky Dr. Očka vyšetří dětem zrak a PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. změří všem zájemcům cukr v krvi.
Celým odpolednem vás provedou moderátoři Vlasta Korec, Josef a Anna Melenovi.
Účast nám slíbila už tradičně Monika Absolonová, taky Jan Bendig nebo Hynek Tomm. Ale máme velkou radost, že k nám dorazí i skvělý houslista Jaroslav Svěcený nebo Heidi Janků, Petra Černocká s manželem Jirkou Pracným, ale taky Sabina Křováková, Martin Chodúr, Magda Malá a mnoho dalších skvělých zpěváků.
Na děti netrpělivě čeká náš maskot, taky klaun Ferda a Foxík se svými maskoty. Chybět nebude malování obličejů a pro maminky škola líčení.
Všichni umělci přicházejí na nám. Míru, aby podpořili vážně nemocné děti a dokázali, že jim jejich osud není lhostejný. Samozřejmě všichni vystupují bez nároků na honorář. Za to jim patří velký dík.
Těšíme se na Vás v pondělí 21.9. 2026 ve 12:00 na nám. Míru v Praze.
Zdroj: Život dětem
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59194.