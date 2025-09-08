Sledujte další zářijovou odbornou diskusi lékařů

Kardiovaskulární onemocnění patří v Česku dlouhodobě mezi nejčastější příčiny úmrtí. Národní kardiovaskulární plán 2025–2035 proto klade důraz na prevenci, časný záchyt a efektivní léčbu. V České republice se s hypertenzí léčí přes 2,2 milionu lidí a jejich počet dále roste, navíc 40 procent z nich je v produktivním věku. Co s tím?
Sledujte diskusi předních českých odborníků, ve čtvrtek 11. září od 10:00, vysílá ČTK Connect.
V diskusi zazní odpovědi na tyto a další otázky
- jaká je aktuální epidemiologická situace a predikce;
- jaké jsou systémové i ekonomické dopady zanedbané prevence;
- jakou roli hrají praktičtí lékaři v časném záchytu;
- proč je souběžná kontrola hypertenze a dyslipidemie zásadní;
- jaké konkrétní kroky by se měly zavést do praxe v nejbližší době.
Prevence je klíčová – jen tak dokážeme zvrátit trend rostoucí kardiovaskulární nemocnosti!
Debatu sledujte online na YouTube, webu ČTK ceskenoviny.cz, na FB ČTK Connect a na portálech iDNES.cz a HN.cz.
Hosté:
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. – přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN v Praze, místopředseda ČKS, spoluautor NKP
Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel ÚZIS ČR
MUDr. Igor Karen – praktický lékař, člen výboru SVL, spoluautor doporučených postupů pro VPL pro léčbu hypertenze
MUDr. Eva Kociánová, Ph.D. – kardiolog, vedoucí lékařka centra pro hypertenzi a sekundární prevenci FN Olomouc
Záznam pořadu bude po skončení přenosu dále k dispozici na ceskenoviny.cz a YouTube.