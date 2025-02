Sledujte velké finále CHL živě na Sport2

Do finále se zaslouženě probojovaly dva nejlepší týmy po základní části. Švýcarský mistr ZSC Lions, který si poradil v bratrovražedném boji v semifinále s Ženevou a desetinásobný švédský šampion Färjestad BK, který pro změnu jednoznačně po výhrách 6:2 a 6:4 udolal pražskou Spartu.

Oba soupeři předvádějí špičkový hokej a momentálně se dá s klidným svědomím říci, že se jedná o dva nejlepší týmy Evropy. Pro české fanoušky je duel navíc velmi atraktivní i proto, že branku Curychu stráží špičkovými výkony rodák z Vimperku Šimon Hrubec a nejproduktivnějším hráčem Färjestadu je novopečený mistr světa David Tomášek. Čeká nás tak souboj elitního střelce a jednoho z nejlepších gólmanů v Evropě. Jedno je tedy jisté, pohár pro vítěze CHL ponese české jméno, ať zvítězí kdokoli.

Stane se tak podruhé v historii. V roce 2022 pomohl k úspěchu ve finále týmu Rögle BK obránce Vojtěch Mozík a je zatím jediným českým hokejistou, který CHL vyhrál.

Slovenský hokej má pak vítěze CHL dva. Hned v první sezoně 2014/2015 se radovali v dresu Lulea HF Peter Cehlárik a Christián Jaroš. Letos se může v dresu Färjestadu zaradovat skvěle hrající útočník Marián Studenič.

Finále se odehraje stejně jako v minulé sezoně ve Švýcarsku, a i letos přicestuje soupeř ze Švédska. V posledním finále dokázal tým Servette Ženeva porazit pozdějšího švédského mistra Skelletea AIK a stal se historický prvním švýcarským vítězem CHL. Zvládnou hokejisté ZSC na tento úspěch navázat? Nebo již po sedmé usedne na evropský hokejový trůn švédský šampion?

Sledujte finále CHL mezi ZSC Lion a Färjestadem v úterý 18. února od 20:15 na Sport2

O AMC Networks International - Central and NorthernEurope

AMC Networks International – Central and Northern Europe je součástí AMC Networks International, jednou z předních mezinárodních společností na poli televizního vysílání a distribuce tematických televizních stanic, které se soustřeďují na střední a východní Evropu. Současné portfolio AMCNI – Central and Northern Europe nabízí televizní stanice ve čtyřech žánrech: sportovní: Sport1, Sport2, dětské: Minimax, JimJam; zábavně-vzdělávací: Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home a filmové: AMC a Film+. Obsah tematických stanic je vytvářen pro místní diváky a trhy v různých jazycích. Je dostupný v celé řadě platforem, včetně HD služeb a nabízí verze pro mobilní telefony.

AMC Networks (AMCX) je domovem řady skvělých televizních a filmových příběhů a postav, a tedy prémiovou destinací pro nadšené a zanícené fanouškovské komunity z celého světa. Společnost vytváří a zaštiťuje populární seriály a filmy různých značek a přináší je divákům, ať už jsou kdekoliv. Její portfolio zahrnuje cílené streamovací služby AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK a HIDIVE; kabelové televizní sítě AMC, BBC AMERICA (ta zahrnuje distribuci a obchod pro BBC News v USA), IFC, SundanceTV a We TV; a distribuční vydavatelství IFC Films a RIJE Films. Společnost také spravuje AMC Studios, tedy své interní studio, produkci a distribuci, které jsou za oceňovanými a fanoušky oblíbenými franšízami jako je The Walking Dead Universe nebo Anne Rice Immortal Universe. V neposlední řadě je tu pak AMC Networks International, která spravuje mezinárodní programovou činnost společnosti.

Zdroj: AMC Networks International