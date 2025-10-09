Slepota jako důsledek nezájmu: Česko zaspalo v péči o oči, před námi jsou Poláci i Slováci

Češi ignorují prevenci
Podle posledních dat Mezinárodní agentury pro prevenci slepoty (IAPB*) žije v Česku přibližně 370 tisíc lidí se středně těžkým až těžkým poškozením zraku a dalších 200 tisíc s mírným poškozením. Počet lidí s problémy s viděním na blízko přesahuje 1,8 milionu osob, tedy více než 16,5 % populace. V porovnání se zeměmi střední Evropy na tom Česko není dobře. Na Slovensku je to asi 15 % obyvatel a v Polsku dokonce jen 13 %, kteří trpí onemocněním očí. V Čechách je tak diagnostikovaných a léčených o mnoho více lidí. Rozdíly se tak pohybují v desetitisících pacientů.
„Česko v tomto ohledu zaspalo. Lidé berou dobrý zrak jako samozřejmost a vyšetření často absolvují až při problémech. Přitom je dnes už známo, že existují oční onemocnění, která, pokud je nezachytíme včas, mohou vést ke slepotě. Typickým příkladem je glaukom neboli zelený zákal. Pokud přijde pacient až při potížích, kdy se mu již výrazně zúží zorné pole, už mu nemůžeme pomoci a brzy přestává vidět. Pokud je onemocnění zachyceno na preventivním vyšetření včas, pak můžeme hned nasadit léčbu a pacient má šanci, že i s glaukomem bude dlouhá léta dobře vidět. Proto všem doporučuji objednat se k očnímu lékaři.
Mnoho lidí chodí jen na měření zraku k optometristům do optiky, ale to nestačí. Každý optometrista by měl upozornit zákazníka na nutnost prevence u lékaře. Jsem ráda, že v naší optice spolupráce mezi optometristy a lékařem funguje výborně,“ říká Soňa Paluříková, oční lékařka společnosti Alensa.
Digitální únava a moderní hrozby
Stále více lidí trpí digitální únavou očí. Dlouhé hodiny u obrazovek, špatné osvětlení, nedostatek spánku a minimální pobyt venku výrazně zhoršují kvalitu vidění. Typické projevy zahrnují rozmazané vidění, bolesti hlavy, suché oči nebo citlivost na světlo. Dlouhodobé ignorování těchto problémů může vést k trvalým obtížím a zásadně zhoršit komfortu vidění.
K očnímu lékaři chodíme pozdě
Pravidelné oční kontroly jsou stále nejúčinnějším nástrojem prevence. Češi však často vyhledají očního lékaře až ve chvíli, kdy už mají výrazné potíže. Preventivní prohlídky mohou odhalit nejen dioptrické vady, ale i závažná onemocnění, například glaukom nebo makulární degeneraci, u kterých lze při včasné diagnóze účinně zpomalit postup nemoci. Alensa proto celoročně nabízí možnost bezplatného vyšetření zraku ve svých optikách po celé České republice. Test zahrnuje měření ostrosti, kontrolu nitroočního tlaku i poradenství při výběru brýlí či kontaktních čoček. Vyšetření provádí kvalifikovaní optometristé a termín si lze snadno rezervovat online.
Optometriska Lenka Petruchová z e-shopu a optik Alensa říká: „Naši klienti často přicházejí s tím, že si objednávají silnější dioptrie, protože se jim prostě zhoršil zrak. To ale není řešení. Včasná kontrola u optometristy nebo očního lékaře může odhalit problém mnohem dříve a předejít vážným komplikacím.“ Nedostatečná kapacita ordinací navíc způsobuje, že i pacienti, kteří chtějí přijít na kontrolu, čekají měsíce. Prevence proto umožňuje odhalit problémy včas, zabránit jejich zhoršení a udržet kvalitní zrak po celý život.
Světový den zraku
Světový den zraku (World Sight Day) vznikl v roce 1990 a každoročně se slaví druhý čtvrtek v říjnu. Jeho cílem je zvýšit povědomí o slepotě, zrakových vadách a důležitosti prevence. Kampaň organizuje Mezinárodní agentura pro prevenci slepoty (IAPB) ve více než 150 zemích světa.
*Data IAPB odpovídají aktuálnímu Vision Atlas, jde tedy o odhady prevalence, nikoli jen „diagnostikované“ případy.
Zdroj: Alensa