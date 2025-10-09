Slepota jako důsledek nezájmu: Česko zaspalo v péči o oči, před námi jsou Poláci i Slováci

Autor:
  9:44
Praha 9. října 2025 (PROTEXT) - Zatímco Slovensko a Polsko postupují v prevenci zrakových vad, Česko zaostává. Světový den zraku, který letos připadá na 9. října, upozorňuje na rostoucí počet očních vad a slepoty. Podle aktuálních dat má Česko vyšší výskyt všech kategorií zrakového postižení než Polsko nebo Slovensko. Přesto většina Čechů na preventivní prohlídky vůbec nechodí.

Češi ignorují prevenci

Podle posledních dat Mezinárodní agentury pro prevenci slepoty (IAPB*) žije v Česku přibližně 370 tisíc lidí se středně těžkým až těžkým poškozením zraku a dalších 200 tisíc s mírným poškozením. Počet lidí s problémy s viděním na blízko přesahuje 1,8 milionu osob, tedy více než 16,5 % populace. V porovnání se zeměmi střední Evropy na tom Česko není dobře. Na Slovensku je to asi 15 % obyvatel a v Polsku dokonce jen 13 %, kteří trpí onemocněním očí. V Čechách je tak diagnostikovaných a léčených o mnoho více lidí. Rozdíly se tak pohybují v desetitisících pacientů. 

„Česko v tomto ohledu zaspalo. Lidé berou dobrý zrak jako samozřejmost a vyšetření často absolvují až při problémech. Přitom je dnes už známo, že existují oční onemocnění, která, pokud je nezachytíme včas, mohou vést ke slepotě. Typickým příkladem je glaukom neboli zelený zákal. Pokud přijde pacient až při potížích, kdy se mu již výrazně zúží zorné pole, už mu nemůžeme pomoci a brzy přestává vidět. Pokud je onemocnění zachyceno na preventivním vyšetření včas, pak můžeme hned nasadit léčbu a pacient má šanci, že i s glaukomem bude dlouhá léta dobře vidět. Proto všem doporučuji objednat se k očnímu lékaři. 

Mnoho lidí chodí jen na měření zraku k optometristům do optiky, ale to nestačí. Každý optometrista by měl upozornit zákazníka na nutnost prevence u lékaře. Jsem ráda, že v naší optice spolupráce mezi optometristy a lékařem funguje výborně,“ říká Soňa Paluříková, oční lékařka společnosti Alensa.

Digitální únava a moderní hrozby

Stále více lidí trpí digitální únavou očí. Dlouhé hodiny u obrazovek, špatné osvětlení, nedostatek spánku a minimální pobyt venku výrazně zhoršují kvalitu vidění. Typické projevy zahrnují rozmazané vidění, bolesti hlavy, suché oči nebo citlivost na světlo. Dlouhodobé ignorování těchto problémů může vést k trvalým obtížím a zásadně zhoršit komfortu vidění.

K očnímu lékaři chodíme pozdě
Pravidelné oční kontroly jsou stále nejúčinnějším nástrojem prevence. Češi však často vyhledají očního lékaře až ve chvíli, kdy už mají výrazné potíže. Preventivní prohlídky mohou odhalit nejen dioptrické vady, ale i závažná onemocnění, například glaukom nebo makulární degeneraci, u kterých lze při včasné diagnóze účinně zpomalit postup nemoci. Alensa proto celoročně nabízí možnost bezplatného vyšetření zraku ve svých optikách po celé České republice. Test zahrnuje měření ostrosti, kontrolu nitroočního tlaku i poradenství při výběru brýlí či kontaktních čoček. Vyšetření provádí kvalifikovaní optometristé a termín si lze snadno rezervovat online.

Optometriska Lenka Petruchová z e-shopu a optik Alensa říká: „Naši klienti často přicházejí s tím, že si objednávají silnější dioptrie, protože se jim prostě zhoršil zrak. To ale není řešení. Včasná kontrola u optometristy nebo očního lékaře může odhalit problém mnohem dříve a předejít vážným komplikacím.“ Nedostatečná kapacita ordinací navíc způsobuje, že i pacienti, kteří chtějí přijít na kontrolu, čekají měsíce. Prevence proto umožňuje odhalit problémy včas, zabránit jejich zhoršení a udržet kvalitní zrak po celý život.

Světový den zraku
Světový den zraku (World Sight Day) vznikl v roce 1990 a každoročně se slaví druhý čtvrtek v říjnu. Jeho cílem je zvýšit povědomí o slepotě, zrakových vadách a důležitosti prevence. Kampaň organizuje Mezinárodní agentura pro prevenci slepoty (IAPB) ve více než 150 zemích světa.

 

*Data IAPB odpovídají aktuálnímu Vision Atlas, jde tedy o odhady prevalence, nikoli jen „diagnostikované“ případy.

 

 

Zdroj: Alensa

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Kovotepecký workshop v Jablonci nad Nisou

Stát se na chvíli skutečným kovotepcem a vyzkoušet si pod vedením uměleckého kováře a lektora Pavla Zíchy základní techniky tohoto řemesla, mohou lidé v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci...

9. října 2025  12:05

Čelní srážka dvou aut u Dvora Králové. Vážně zraněné řidiče vyprošťovali

Při ranním čelním střetu dvou osobních aut mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Zboží na Trutnovsku se dnes vážně zranili dva lidi. V autech cestovalo sedm lidí včetně tří dětí. Silnice II/299 byla v...

9. října 2025  10:22,  aktualizováno  12:05

Praha Motol

Volha Carevna. Docela udržovaný kousek.

vydáno 9. října 2025  12:02

Praha 1

Probíhající rekonstrukce OD Kotva na Náměstí republiky

vydáno 9. října 2025  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha - Zlíchov

Na Zlíchově vyrůstá na místě nedávno zbourané budovy nová, podobného tvaru.

vydáno 9. října 2025  12:01

Brumlovka Praha 4

Neobvyklé výhledy na Prahu z jedné z kancelářských budov na Brumlovce.

vydáno 9. října 2025  12:01

Kde se v Praze o víkendu nesvezete tramvají. Přehled víkendových výluk v metropoli

Trasy metra budou o víkendu 11. a 12. října 2025 fungovat s některými omezeními. Kvůli opravám a dalším rekonstrukcím bude však upravený provoz také u tramvají na Praze 5.

9. října 2025  11:58

V prudce brzdícím autobusu se zranili lidé. Kvůli ženě přecházející na červenou

Pražská policie pátrá po ženě, která na začátku září přecházela ulici na červenou a způsobila tak dopravní nehodu. Autobus musel prudce zabrzdit, několik cestujících spadlo a jedna seniorka utrpěla...

9. října 2025  11:52

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Město Vysoké Mýto na Orlickoústecku plánuje odbahnění rybníku Malý chobot. Za desítky let je zanesený bahnem, má rozbitou a nefunkční hráz. Radnice z něj znovu...

9. října 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

NSS odmítl tři stížnosti spjaté s volbami do Sněmovny, přišly předčasně

Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl tři stížnosti spjaté s volbami do Poslanecké sněmovny, a to kvůli předčasnému podání. Lhůta pro zpochybnění voleb běží od...

9. října 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vrchní soud zrušil rozsudek nad lihovým bossem Březinou pro ovlivňování svědků

Olomoucký vrchní soud zrušil čtyři roky starý rozsudek brněnského krajského soudu v kauze Radka Březiny týkající se ovlivňování svědků. Soud tehdy šéfovi lihové mafie zpřísnil třináctiletý trest za...

9. října 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Politická reklama bude mít nová pravidla, cílem je větší transparentnost

V pátek vstoupí v platnost nové nařízení Evropské unie, které upraví pravidla týkající se transparentnosti a cílení politické reklamy. Vztahovat se bude na...

9. října 2025  9:59,  aktualizováno  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.