Slovenské elektrárne Česká republika instalují „Nekonečnou energii“ pro vysokohorské chaty: fotovoltaika s bateriemi nahradí dieselový agregát

Autor:
  15:15
Praha 29. září 2025 (PROTEXT) - Společnost Slovenské elektrárne Česká republika se od podzimu pustí do rozšiřování osvědčených řešení pro vysokohorské chaty ve Vysokých Tatrách a Krkonoších, aby je bylo možné uplatnit i na dalších místech.

Protože chaty není možné ve vysokohorských podmínkách připojit na elektrickou síť, jediný způsob, jak mohou získat elektřinu pro svůj provoz, je si ji vyrobit. Dosud to dělaly pouze pomocí dieselového agregátu umístěného u chaty, který sloužil jako primární zdroj elektřiny. Ten postupně nahradí fotovoltaické systémy s bateriovými úložišti.

Toto řešení přinese chatařům stabilnější a ekologičtější energetické systémy, díky nimž budou moci efektivněji provozovat svá zařízení. Turisté se zase mohou těšit na komfortnější podmínky během pobytu – například spolehlivé osvětlení, teplou vodu či možnost dobíjení elektroniky – i v odlehlých horských lokalitách. Cílem modernizace je snížit emise a hluk, omezit dovoz paliva a stabilizovat provoz v náročných vysokohorských podmínkách.

Realizace začne v září ve Vysokých Tatrách a v Krkonoších; projekt realizuje společnost Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., dceřiná společnost největšího výrobce elektřiny na Slovensku, Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenské elektrárne tímto projektem navazují na své aktivity pomoci vysokohorským chatám, kde v minulosti již realizovaly podobné projekty fotovoltaických systémů. Také například na mnoha chatách podpořily výměnu starých svítidel za nová, úsporná LED osvětlení, v minulosti rovněž zrevitalizovaly původní malou vodní elektrárnu na Chatě pri Zelenom plese (1551 m n. m.), známé jako Brnčalka.

Slovenské elektrárne Česká republika rozšiřuje své projektové portfolio ekologizace vysokohorských chat. Cílem je stabilní a tichý provoz v extrémních podmínkách s minimální uhlíkovou stopou.

Na Zbojnické chatě (1 960 m n. m.) Slovenské elektrárne už v roce 2022 vybudovaly ostrovní fotovoltaický systém s bateriovým úložištěm (LiFePO4), který podle projektu pokrývá většinu spotřeby elektřiny a ročně snižuje emise přibližně o 15,5 t CO2. Na tuto referenci nyní společnost navazuje rozšířením projektu na podzim tohoto roku.

Kromě modernizace energetického řešení ve Vysokých Tatrách se v českých Krkonoších na Vosecké boudě připravuje podobná realizace. Po ní bude následovat i další česká chata, kterou aktuálně vybírají spolu s Klubem českých turistů. Fotovoltaické panely s bateriovými úložišti tak postupně nahradí dieselové agregáty, které dosud zajišťovaly výrobu elektřiny na chatách v odlehlých lokalitách.

„Naší ambicí je, aby chaty v horských lokalitách fungovaly ekologicky, tišeji a spolehlivě. Přechod na solární energii s akumulací sníží počet leteckých zásobování palivem a stabilizuje provoz i mimo sezónu. Navazujeme na projekty, které v Tatrách již fungují, a rozšiřujeme je na vysokohorských chatách, kde nám to dává největší smysl pro přírodu i návštěvníky,“ uvedl Martin Kumpan, jednatel společnosti Slovenské elektrárne Česká republika.

Jak bude probíhat realizace

Přípravy na Zbojnické chatě probíhají od začátku léta. Fotovoltaické panely budou vynášet horští nosiči, těžší baterie a konstrukce se dopraví vrtulníkem. Montáž a spuštění se plánuje od září, v závislosti na počasí a povolovacích procesech.

Technické řešení počítá s kotvením proti větru a sněhu, inteligentním řízením spotřeby a dostatečnou kapacitou baterií tak, aby se dieselový agregát spouštěl jen výjimečně. Agregát zůstane jako bezpečnostní záloha s minimálním využitím.

„Naše fotovoltaické systémy s bateriovými úložišti dimenzujeme tak, aby poskytovaly dostatek energie za každého počasí, i v noci, a aby se provoz chaty obešel bez zbytečného startu dieselového agregátu,“ doplnil Roman Korzec, manažer prodeje Slovenské elektrárne Česká republika.

Co bude následovat

Po podzimních instalacích budou chaty procházet zkušebním provozem. Společnost následně zveřejní souhrn přínosů, očekávané snížení emisí, pokles hlučnosti, logistiku paliva a aktualizovaný harmonogram dalších procesů.

 

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Ekologové s vědci se ohradili proti záměru snížit ochranu rezervace Maštale

Skupina ekologických organizací, odborníků a místních znalců zaslala otevřený dopis hejtmanovi Pardubického kraje Martinovi Netolickému (3PK) s výzvou k...

29. září 2025  15:10,  aktualizováno  15:10

Tragicky zemřelého karlovarského hoteliéra si připomenou jeho kolegové i město

Město Karlovy Vary i kolegové z místních hotelů si připomenou památku Stanislava Matouška, majitele známého hotelu Richmond v Karlových Varech, který tragicky...

29. září 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Český a polský Krkonošský národní park má ocenění za přeshraniční spolupráci

Správy českého a polského Krkonošského národního parku získaly ocenění Euroregionu Neisse?Nisa?Nysa za rok 2025 v kategorii vzorová přeshraniční spolupráce....

29. září 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Rodiče volejbalového hrdiny letěli na Filipíny hned dvakrát. Místnímu fandění se divili

Stejně jako fanoušky a experty překvapil úspěch volejbalové reprezentace na mistrovství světa i rodiče blokaře národního týmu Antonína Klimeše. Cestu na daleké Filipíny si naplánovali jen na zápasy...

29. září 2025  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu

Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby...

29. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Valašské Meziříčí chystá rekonstrukci školky v Bynině, od září je zavřená

Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá rekonstrukci Mateřské školy Bynina. Město muselo školku z bezpečnostních důvodů od 1. září uzavřít. Děti navštěvují jiné...

29. září 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

Společnost Porsche Česká republika pokračuje v úspěšné kampani na podporu recyklace a ekologické likvidace odpadu

29. září 2025  16:26

Básnička do Metra

vydáno 29. září 2025  16:22

Básnička do Metra

vydáno 29. září 2025  16:21

Petrská

Kolik zákazů je hodně zákazů? Když se sejde více stavebních akcí najednou, může to vypadat komicky.

vydáno 29. září 2025  16:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Představitel střední generace českých malířů Tomáš Tichý: Lež se on-line šíří šestkrát rychleji než čistá pravda

Jeden z nejvýraznějších českých malířů střední generace Tomáš Tichý uvádí novou výstavu s názvem Dopamind. Expozice, již si bude možné prohlédnout od 9. října do 15. listopadu 2025 v pražské Spot...

29. září 2025  16:17

NÚKIB v souvislosti s kybernetickým zákonem upozorňuje na neseriózní nabídky

Firmy by podle ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáše Kintra měly být obezřetné ohledně některých nabídek na...

29. září 2025  14:41,  aktualizováno  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.