Slovenské Piešťany nabízí dovolenou pro tělo i mysl jen kousek od domova

Hotely Ensana letos v létě nabízejí na vybrané pobytové balíčky 15-20% slevu za včasnou rezervaci při objednání alespoň 5 dní před příjezdem. Vyzkoušet můžete například Tradiční lázeňský pobyt v hotelu Ensana Esplanade se vstupní lékařskou konzultací a třemi léčebnými procedurami denně využívajícími přírodní léčivé zdroje. Milovníky pohodlí potěší také program Zdraví v Piešťanech All Inclusive v hotelu Ensana Splendid, který spojuje léčebné a wellness služby, bohatou gastronomii i bezstarostný pobyt v jednom z nejznámějších lázeňských míst střední Evropy.
Zdroj: Ensana