Slovenské slepice nesou zlatá vejce: výnosy vaječné farmy Babičkin dvor s dluhopisy na pražské burze vzrostly o 17 %

„Výsledky potvrzují, že naše strategie investování do volných chovů je správná. Již před několika lety jsme se zavázali, že do konce tohoto kalendářního roku ukončíme chov nosnic v klecích – podstatně dříve, než se to stane povinností. Ostatně již v roce 2024 platilo, že každé druhé neklecové vejce na Slovensku je od nás. Za vejce z volných a voliérových chovů jsou spotřebitelé ochotni platit víc peněz a výroba je současně nákladově méně náročná. Spokojenější jsou jistě i samotné slepice,“ říká Jaroslav Novák, majitel společnosti Babičkin dvor.

Rok 2024 byl poznamenán právě postupným vyřazováním klecových chovů a přípravou na plný přechod na voliérové a volné chovy. Přesto výnosy společnosti narostly z 19 milionů EUR v roce 2023 na 22,2 milionů EUR. Ukazatel EBITDA dosáhl výše 2 milionů EUR, což je více, než předpokládali analytici investiční společnosti CYRRUS. S dokončením přechodu na neklecový chov se v dalších letech očekává výraznější nárůst tržeb i zisku a zvyšování tržního podílu v neklecových chovech v celém středoevropském regionu. Začátkem tohoto roku navíc Babičkin dvor podepsal se slovenským státem smlouvy na čerpání 2 milionů EUR dotací z celkem 4 milionů EUR investic do výroby plánovaných na tento rok.

Babičkin Dvor vydal v roce 2021 emisi dluhopisů ve jmenovité hodnotě 10 tisíc Kč. Právě dluhopisy financuje Babičkin dvor přeměnu z tradičních klecových chovů na moderní udržitelné volné a voliérové chovy. Všech devět farem společnosti by tak již v tomto roce mělo využívat pouze volné nebo voliérové chovy.

Poptávka po podestýlkových vejcích jako produktu udržitelného zemědělství stále roste. Lidé stále častěji volí výrobky, u kterých mají záruku, že pocházejí od zvířat chovaných ve férových podmínkách, která nežijí ve stresu a jsou krmena přírodními krmivy. Takové výrobky jsou kvalitnější a pro většinu už není problém si za ně připlatit. Bio vejce mají navíc nižší uhlíkovou stopu. „Zdravé potraviny jsou luxus, za který si lidé rádi připlatí. Firmy, které budou umět přírodní, zdravé a udržitelné potraviny nabídnout, čeká světlá budoucnost. I proto kromě ukončení klecových chovů zvyšujeme i celkovou biologickou bezpečnost výroby,” uzavírá majitel společnosti Babičkin dvor Jaroslav Novák.

Slovenská společnost Babičkin dvor se zabývá chovem nosnic a produkcí vajec. Je druhým největším dodavatelem vajec na Slovensku s produkcí 100 milionů kusů ročně. Produkce vajec probíhá na celkem devíti farmách, které se nacházejí na středním Slovensku. Celkový počet nosnic se pohybuje okolo 450 tisíc. Babičkin dvor disponuje i moderní třídírnou vajec. Firma dodává vejce do všech slovenských klíčových obchodních řetězců, jako jsou Billa, Lidl, Tesco, COOP nebo Kaufland, mezi hlavní zákazníky patří i McDonald's. Část produkce – vejce vyšší kvality – dodává do řetězců pod svou vlastní značkou „Babičkin dvor“.

Více informací je k dispozici na https://www.babickindvor.sk.