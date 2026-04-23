Slovenský vizuální umělec Lousy Auber boduje na Milan Design Weeku

Hlasování probíhá online a každý hlas může sehrát důležitou roli. Podpořte talentovaného Lousyho Aubera a pomozte slovenskému umění uspět na mezinárodní scéně.
Už samotný výběr mezi finálovou dvanáctku představuje mimořádné uznání. Milan Design Week každoročně přitahuje stovky až tisíce projektů z celého světa a zařazení instalace Keep Your Bubble mezi nejlepší potvrzuje silnou mezinárodní rezonanci tvorby Lousyho Aubera.
Projekt Keep Your Bubble, který Lousy Auber představil v Miláně, pracuje s recyklovanými balónky jako symbolem pomíjivosti, nadměrné spotřeby a odpadu. Proměňuje je ve vizuálně výrazné umělecké dílo, které reflektuje environmentální témata i naši tendenci uzavírat se do vlastních „bublin“. Instalace propojuje hravost materiálu s kritickým pohledem na současnou společnost.
Lousy Auber patří k výrazným hlasům nastupující generace slovenských umělců. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje možnostem materiálové transformace, pracuje s recyklovanými i efemérními materiály a propojuje vizuální umění s aktuálními společenskými tématy.
Projekty Lousyho Aubera získávají pozornost nejen na domácí scéně, ale i v mezinárodním kontextu. Svůj tvůrčí přesah zároveň rozvíjí také v České republice, kde aktuálně připravuje originální exteriérovou instalaci pro značku Ploom, která bude představena v rámci nadcházejícího pražského festivalu Designblok.
„Dostat se mezi 12 nejlepších projektů na Milan Design Weeku je pro mě obrovská čest. Každý hlas vnímám jako podporu slovenského umění na globální scéně,“ říká Lousy Auber.
Zdroj: Surikata / Ploom