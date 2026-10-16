SLS4All představil 3D tiskárnu Inova MK2 - dostupné SLS pro vývoj i malovýrobu

„Chceme ukázat, že SLS tisk nemusí být výsadou velkých průmyslových firem. I menší vývojové týmy mohou mít vlastní SLS výrobu, rychleji iterovat a méně spoléhat na externí dodavatele,“ říká Tomáš Stárek, spoluzakladatel SLS4All.
Inova MK2 přímo navazuje na zkušenosti uživatelů první generace a zůstává nejdostupnějším SLS řešením na světovém trhu. Nabízí komplexní kontrolu nad celým procesem od přípravy modelů po tisk a možnost upravovat parametry podle vlastních potřeb. Otevírá tak prostor nejen pro každodenní výrobu, ale i výzkum a materiálový vývoj.
Více na sls4all.com
Příloha k tiskové zprávě je dostupná ZDE
Zdroj: anyteq development s.r.o.
Kontakt:
Tomáš Stárek
anyteq development s.r.o.
E-mail: starek@anyteq.eu
Tel.: +420739655740
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59644.