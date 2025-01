Sluchátka Timekettle W4 Pro s operačním systémem Babel OS spouští obousměrný překlad hovorů v reálném čase, umožňující přirozenou konverzaci v různých jazycích

Nově spuštěná funkce umožňuje obousměrné tlumočení, které usnadňuje konverzaci mezi různými jazyky vedenou prostřednictvím telekomunikační aplikace nebo tradičního telefonního systému. Obousměrné simultánní tlumočení přitom nenarušuje kvalitu původního hlasu.

Režim tlumočení uživatel během hovoru aktivuje pouhým nasazením sluchátek W4 Pro, aniž by druhá strana musela podniknout jakékoli další kroky, jako je instalace aplikací, softwaru nebo specializovaného překladatelského zařízení. Uživatelé tak mohou bez jakýchkoli překážek vést plynulé konverzace s lidmi po celém světě, ať už v obchodním, akademickém nebo čistě společenském prostředí.

Nová definice komunikace v reálném čase

Pokročilá sluchátka W4 Pro, nyní vylepšená o operační systém Babel OS, poskytují v oblasti překladů v reálném čase bezprecedentní funkce. Podporují více než 40 jazyků a 93 akcentů a poskytují překlad podobný lidskému.

Model W4 Pro je založen na proprietární technologii HybridComm společnosti Timekettle a nabízí optimalizovaný uživatelský zážitek se zpožděním pouhých tří až pěti sekund po zaznění původní řeči. Design sluchátek zároveň zaručuje, že hlas překladu je mírně hlasitější než originál, což zlepšuje srozumitelnost a potlačuje rušení. Díky ergonomickému designu s otevřenou (open-ear) konstrukcí, která slibuje pohodlí i při dlouhodobém používání, dosahuje pokročilá technologie umělé inteligence při překladu až 95% přesnosti a zajišťuje tak spolehlivou a přirozenou komunikaci. Nabízí různé režimy pro rozmanité scénáře.

• Režim jeden na jednoho (One-on-One): Možnost sdílení sluchátek s jinou osobou pro překlad v reálném čase při přímém osobním rozhovoru.

• Režim poslechu a přehrávání (Listen and Play): Možnost nahrát zvuk prostřednictvím mobilní aplikace a získat překlad, který si lze přehrát později.

• Přepnutí do režimu mluvení (Switch to Speak): Hovoříte do sluchátka a váš přeložený projev se vysílá přes reproduktor telefonu. Tato možnost je ideální pro schůzky či prezentace.

Další výjimečnou funkcí zařízení W4 Pro je jeho pokročilá schopnost poskytnout shrnutí založené na umělé inteligenci. Během hovorů zachycuje a zobrazuje všechna mluvená slova a překlady na mobilních zařízeních v reálném čase. Po skončení hovoru rychle vygeneruje podrobný zápis z jednání, který lze okamžitě sdílet, což výrazně zvyšuje efektivitu toku práce. Mezi další pokročilé funkce patří:

• Dvojjazyčné přepisy v reálném čase: Plovoucí okna aplikace poskytují během hovoru živé dvojjazyčné textové přepisy a zajišťují přesné zaznamenání všech informací pro pozdější revizi a organizaci.

• Vylepšené rozpoznávání jazyků: Podporuje více než 40 jazyků a 93 akcentů, zvládá standardní výslovnost i regionální dialekty a zajišťuje plynulý a přesný překlad.

• Široká kompatibilita: Bezproblémová kompatibilita s běžnými komunikačními aplikacemi, mobilními systémy i tradičními telefonními hovory a nabízí bezprecedentní všestrannost.

• Přizpůsobitelné lexikony: Překlad se přizpůsobuje konkrétnímu odvětví nebo kontextu.

• Velmi krátká prodleva: Téměř okamžité překlady se zpožděním pouhých 3-5 sekund.

• Pohodlí a srozumitelnost: Lehká konstrukce s otevřenými sluchátky a pokročilé potlačení šumu.

• Celodenní použití: Až 12 hodin provozu a pouze jedna hodina nabíjení.

Síla softwaru Babel OS

Na veletrhu CES byl také představen nový proprietární software Babel OS společnosti Timekettle, který poskytuje bleskurychlé překlady, jež dokážou předvídat, co bude řečeno, přizpůsobit se slovníku uživatelů a překládat s opravdovými lidskými emocemi a tónem hlasu. Tento software transformuje celou produktovou řadu Timekettle, včetně pokročilých zařízení, jako jsou sluchátka W4 Pro, sluchátka WT2 Edge/W3, tlumočnická jednotka X1 a ruční překladače T1 a T1 Mini. Tato zařízení jsou nyní rychlejší, přesnější a autentičtější než kdykoli předtím. Poskytují tak téměř stejný zážitek, jako byste měli živého tlumočníka po svém boku. Mezi klíčové funkce této transformační aktualizace patří:

• Sémantická segmentace AI: Využívá technologii HybridComm společnosti Timekettle k optimalizaci segmentace řeči pro zpracování umělou inteligencí. Inteligentně segmentuje věty a předpovídá jejich dokončení, což umožňuje bleskurychlé překlady v reálném čase s téměř nulovou prodlevou.

• Přizpůsobitelný lexikon pro personalizovaný překlad: Umožňuje uživatelům vytvářet vlastní slovníky pro konkrétní odvětví, kontexty nebo slang, čímž se se zabraňuje chybám v překladu názvů, míst a specializovaných termínů.

• Autentické, lidsky znějící hlasy: Zařízení využívá pokročilou technologii klonování hlasu k replikaci jedinečných tónů hlasu a vzorců řeči uživatelů, což zajišťuje, že překlady znějí přirozeně, konverzačně a emotivně.

• Nejmodernější strojové učení pro průběžné vylepšování: Překlady se dynamicky přizpůsobují různým jazykům a akcentům díky průběžnému trénování umělé inteligence a využívají nejnovější LLM modely k poskytování přesných a kontextově bohatých překladů. Řešení AI Edge navíc umožňuje offline provoz bez potřeby síťových služeb, čímž zajišťuje bezproblémovou komunikaci kdekoli.

• Bezpečnost na prvním místě: Integruje pokročilé šifrování a silná bezpečnostní opatření ve všech zařízeních a aplikacích. Je plně v souladu s certifikačními standardy GDPR a nabízí vysokou úroveň ochrany dat.

„S vylepšeným systémem W4 Pro a Babel OS jsme vytvořili řešení, které nejen překonává jazykové bariéry, ale také nově definuje globální komunikační standardy. Funkce obousměrného simultánního tlumočení během hovoru je skutečnou revolucí, která nabízí realistický a nerušený zážitek z komunikace mezi nejrůznějšími jazyky," uvedl zakladatel a generální ředitel společnosti Timekettle Leal Tian.

Dostupnost

Sluchátka W4 Pro jsou k dispozici (v ceně 449 USD) od 7. ledna 2025. Operační systém Babel OS je dostupný okamžitě a v akci ho můžete vidět na veletrhu CES na stánku Timekettle [LVCC, North Hall - 9163]. Jeho vylepšené funkce jsou demonstrovány v rámci produktů, jako jsou sluchátka W4 Pro, sluchátka WT2 Edge/W3 (v ceně 349,99 USD), tlumočnické centrum X1 (v ceně 699,99 USD) a ruční překladače T1 a T1 Mini (v ceně 299,99 USD, resp. 149,99 USD). Všechna zařízení Timekettle lze zakoupit na webových stránkách společnosti nebo na Amazonu. Další informace naleznete na adrese www.timekettle.co.

O společnosti Timekettle

Od svého založení v roce 2016 stojí společnost Timekettle v čele inovací v oblasti mezijazykové komunikace. S oceňovanými produkty a globální uživatelskou základnou čítající více než 400.000 uživatelů Timekettle nadále nastavuje nové standardy v oblasti technologie překladu poháněné umělou inteligencí a usiluje o dosažení univerzální komunikační svobody.

