Slunce pro Ukrajinu: společnost E.ON podpořila energetickou nezávislost dalších ukrajinských měst

Praha 18. prosince 2025 (PROTEXT) - Již přes 15 ukrajinských měst bylo vybaveno solárními elektrárnami díky iniciativě Slunce pro Ukrajinu. Do pomoci Ukrajině se již podruhé zapojila společnost E.ON, která v listopadu darovala solární panely v hodnotě téměř 1,2 milionu korun městům Šack, Turbiv a Myrhorod. Elektrárny, které budou stát díky pomoci z Česka, zajistí nepřetržitý chod elektřiny na školách, zdravotnických zařízeních nebo vodárně.

Ruské útoky výrazně poškodily energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Narušeno je více než 70 % tepelných elektráren a zásobníky zemního plynu se pravidelně potýkají s dalšími cílenými útoky. Obnovitelné zdroje energie, především solární systémy, tak představují zásadní možnost, jak zajistit fungování budov kritické infrastruktury i během plošných výpadků proudu.

„Za pár týdnů to budou už čtyři roky, co na Ukrajině probíhá ruská invaze. Hned po jejím začátku jsme podpořili řadu iniciativ, od zaměstnanecké sbírky přes materiální pomoc až po cílené finanční dary. Pro válkou zpustošenou zemi je zásadní konkrétní pomoc, která má dopad na lidské životy. Již podruhé jsme proto darovali technologické řešení, jež tuto pomoc skutečně umožňuje,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie[1].

Podle něj je pro Ukrajinu klíčová energetická nezávislost. „A právě k ní nyní v několika tamějších městech přispějí fotovoltaické panely od nás. Navazujeme na pomoc z jara, kdy začala fungovat námi dodaná solární elektrárna na nemocnici v Kolomyii. Zároveň potvrzujeme, že chceme v těchto aktivitách pokračovat i nadále, protože těžké časy prozatím neskončily. Je proto důležité, aby společnosti i jednotlivci nepolevovali v pomoci. Věříme, že díky těmto iniciativám ulehčíme vytrvale zkoušené zemi,“ doplňuje Jan Zápotočný.

Nově darované solární panely o výkonu 117,3 kW budou sloužit zdravotnickým zařízením ve městě Turbiv, několika budovám školek v Myrhorodu a čističce odpadních vod v obci Šack. „Instalace solárních panelů na budovu naší školy a dvou mateřských školek je důležitým krokem k posílení energetické nezávislosti naší obce. Kromě ekonomických výhod vysílá tento projekt také silný signál našim dětem i celé komunitě: usilujeme o zodpovědný životní přístup, ochranu životního prostředí a investice do budoucnosti. Věříme, že se tento projekt stane příkladem pro další instituce a ukáže, že i malé obce mohou být inovativní, pokrokové a udržitelné,“ komentuje starosta obce Myrhorod Serhij Solomača.

Iniciativu Slunce pro Ukrajinu zastřešuje česká nevládní organizace NESEHNUTÍ [2] ve spolupráci s ukrajinskou ekologickou organizací Ekoclub Rivne [3]. Od roku 2023 se do sbírek i dalších forem podpory zapojily stovky lidí. V současnosti probíhá sbírka na dopravu více než 10 000 solárních panelů z Česka do měst jako Žytomyr, Sambir, Černihiv a další. Panely pomohou zajistit elektřinu vodárnám, univerzitě i dalším objektům kritické infrastruktury [4].

„Máme obrovskou radost z toho, že lidé i firmy v Česku stále podporují Ukrajinu. Solární elektrárny na budovách kritické infrastruktury totiž nejsou jen nutnou pomocí v době energetické katastrofy, která se nyní v Ukrajině odehrává. Ukazují, že obnovitelné zdroje energie mohou pomáhat státům být odolnější vůči bezpečnostním hrozbám. Solární elektrárny jsou aktuálně podle mě jeden z nejefektivnějších způsobů, jak ukrajinské společnosti pomáhat,” dodává Alžběta Kofránková, koordinátorka iniciativy Slunce pro Ukrajinu.

 

O E.ON Energie

Společnost E.ON Energie zajišťuje obchod s elektřinou a plynem a nabízí chytrá a úspornářešení, jako jsou fotovoltaika, tepelná technika nebo elektromobilita. V Česku máme asi 1,5 milionu zákazníků a jsme tak jedním z největších dodavatelů. Mezi naše zákazníky patří domácnosti, firmy i obce.

O NESEHNUTÍ

NESEHNUTÍ je brněnská nevládní organizace, která spojuje ochranu přírody, hájí práva zvířat a lidí a podporuje občanskou angažovanost. NESEHNUTÍ věří, že spravedlivý svět vzniká zdola – solidárně a s respektem k přírodě i druhým.

 

Odkazy:

[1] E.ON: https://www.eon.cz/

[2] NESEHNUTÍ: https://nesehnuti.cz/slunce-pro-ukrajinu/

[3] Ecoclub Rivne: https://ecoclubrivne.org/en/

[4] Sbírka Slunce pro Ukrajinu: https://www.darujme.cz/slunce

[5] Fotografie

 

 

Zdroj: E.ON Česká republika

 

