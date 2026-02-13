Slunce, sníh a skvělá atmosféra: jarní lyžování v údolí Stubaital

V údolí Stubaital konec lyžařské sezony tradičně doprovází příznivé počasí. S prvními jarními hřejivými slunečními paprsky jsou zimní aktivity ještě příjemnější: zatímco jedni vykrajují obloučky na skvěle upravených sjezdovkách, druzí využívají hezké počasí a prodlužující se dny k idylickým pěším túrám zasněženou krajinou. Přitom se dost možná nechají zlákat k zastávce na některé z útulných horských chat, kde si fanoušci zimních sportů mohou odpočinout na prosluněných terasách, nechat se hýčkat kulinářskými specialitami a užívat si výhledy na dechberoucí panorama okolních hor.
Ski & BBQ ve ski areálu Schlick 2000: grilování v nadmořské výšce 2000 m
Všichni, kdo se už nyní těší na grilovací sezonu, by si během víkendu 14. až 15. března neměli nechat ujít akci Ski & BBQ v lyžařském středisku Schlick 2000. Pikantní steaky, jemné kuřecí maso nebo losos glazovaný na cedrovém dřevě – o skvělé kulinářské zážitky přímo u panoramatické horské restaurace Kreuzjoch v nadmořské výšce přes 2000 m se postará místní tým mistrů grilovacího řemesla. Chybět nebude ani hudební doprovod: v sobotu zahraje DJ KM FLEX a v neděli DJ ALLSPICE – vždy od 11 hod.
Freeride Testival u horní stanice lanovky Eisgrat
Oblast Powder Department na Stubaiském ledovci se svými nekonečnými svahy s hlubokým nedotčeným prašanem je rájem pro všechny freeridery. Kdo si chce zdarma a nezávazně vyzkoušet zbrusu nové vybavení pro sezonu 2026/27, má skvělou příležitost na Freeride Testivalu během víkendu 21. až 22. března. Akci doplní zajímavé workshopy a tréninky bezpečnostních dovedností. Zkušeným freeriderům místní průvodci ukáží nové a neznámé terény, zatímco začátečníci si mohou pod dohledem zkušených instruktorů vyzkoušet první jízdy v místech mimo upravované sjezdovky. Na následné „After-Hour“ jsou všichni účastníci vítáni ke společnému sdílení zážitků v uvolněné atmosféře a k seznámení s profesionálními freeridery.
Epic Rides, Epic Valley – STUBAI WILD RIDE
V sobotu 18. dubna se na Stubaiském ledovci uskuteční druhý ročník závodu v minulosti známého jako „Wilde Grube Ride“, nyní pod novým názvem STUBAI WILD RIDE. Na jedné z nejdelších a nejúžasnějších tratí pro obří slalom v Alpách předvedou své umění profesionálové i nadšení amatérští lyžaři. Ti, kteří si troufnou závratnou rychlostí prosvištět šestikilometrovou trať s převýšením 920 metrů a přibližně sto šedesáti brankami, se mohou na závod přihlásit online až do úterý 14. dubna.
Celkem je k dispozici 321 startovních míst, přičemž minimální věk účastníků byl stanoven na 16 let. STUBAI WILD RIDE je pro samotné účastníky závodu i fanoušky nezapomenutelným zážitkem a absolutním vrcholem oslav závěru zimní sezony v údolí Stubaital.
Zdroj: Stubai