Služba, která dává oblečení druhý život – s novým jménem Wear & Share od Remixu

Jak Wear & Share funguje
Používání služby je jednoduché a pohodlné. Na webu wearandshare.remixshop.com si zákazník objedná Share Bag, do kterého poté vloží oblečení, boty, kabelky či doplňky v dobrém stavu. Balíček následně odešle kurýrem zdarma. O všechno ostatní se postará tým Remixu: kousky přebere, zkontroluje, nafotí a vystaví k prodeji. Uživatel si ve svém profilu volí, zda chce ceny nastavovat ručně nebo automaticky, a po úspěšném prodeji získává svůj podíl z ceny. Celý proces může navíc pohodlně sledovat online – od stavu zásilky až po výplatu
Co Wear & Share odlišuje
Na rozdíl od běžných prodejních platforem ušetří Wear & Share čas i starosti – o celý proces se postará Remix, zatímco uživatel má stále plnou kontrolu nad cenami a průběhem prodeje. Jde tak o chytrý a efektivní způsob, jak uvolnit místo ve skříni, vydělat a zároveň dát oblečení druhou šanci.
Služba Wear & Share od Remixu proměňuje běžné třídění šatníku v malý, ale smysluplný rituál. Oblečení, které už nenosíte, může znovu ožít v něčí skříni – a vy se přitom cítíte lehčeji, s dobrým pocitem, že děláte něco pro planetu i pro sebe.
Jedno místo, jedna komunita, jeden příběh
Remix dnes patří mezi přední evropské hráče v oblasti online prodeje kvalitní second hand módy. Firma působí na deseti evropských trzích a má za sebou více než 20 milionů prodaných položek, díky kterým přispěla k více než 87 milionům kg ušetřených emisí CO2 a ušetření více než 7,5 miliardy vody.
Remix tak dnes představuje víc než jen online secondhand – je to komunita lidí, kteří věří, že styl a udržitelnost patří k sobě. Nový název Wear & Share pak tuto filozofii spojuje do jediného příběhu: méně odpadu, více smyslu.
Zdroj: Remixshop.com