Služba, která dává oblečení druhý život – s novým jménem Wear & Share od Remixu

Autor:
  9:02
Praha 5. listopadu 2025 (PROTEXT) - Online second hand Remix přichází s novým názvem služby dříve známé jako Clean Out, a to Wear & Share. Tento nový název lépe vystihuje její filozofii: pomáhá lidem nejen objevovat ty nejlepší secondhandové poklady, ale také prodloužit život oblečení, které už sami nenosí, zároveň získat procenta z každého prodeje. Myšlenka však zůstává stejná: pohodlný, rychlý a snadný způsob, jak dát svému oblečení nový život.

Jak Wear & Share funguje

Používání služby je jednoduché a pohodlné. Na webu wearandshare.remixshop.com si zákazník objedná Share Bag, do kterého poté vloží oblečení, boty, kabelky či doplňky v dobrém stavu. Balíček následně odešle kurýrem zdarma. O všechno ostatní se postará tým Remixu: kousky přebere, zkontroluje, nafotí a vystaví k prodeji. Uživatel si ve svém profilu volí, zda chce ceny nastavovat ručně nebo automaticky, a po úspěšném prodeji získává svůj podíl z ceny. Celý proces může navíc pohodlně sledovat online – od stavu zásilky až po výplatu

Co Wear & Share odlišuje

Na rozdíl od běžných prodejních platforem ušetří Wear & Share čas i starosti – o celý proces se postará Remix, zatímco uživatel má stále plnou kontrolu nad cenami a průběhem prodeje. Jde tak o chytrý a efektivní způsob, jak uvolnit místo ve skříni, vydělat a zároveň dát oblečení druhou šanci.

Služba Wear & Share od Remixu proměňuje běžné třídění šatníku v malý, ale smysluplný rituál. Oblečení, které už nenosíte, může znovu ožít v něčí skříni – a vy se přitom cítíte lehčeji, s dobrým pocitem, že děláte něco pro planetu i pro sebe.

Jedno místo, jedna komunita, jeden příběh

Remix dnes patří mezi přední evropské hráče v oblasti online prodeje kvalitní second hand módy. Firma působí na deseti evropských trzích a má za sebou více než 20 milionů prodaných položek, díky kterým přispěla k více než 87 milionům kg ušetřených emisí CO2 a ušetření více než 7,5 miliardy vody.

Remix tak dnes představuje víc než jen online secondhand – je to komunita lidí, kteří věří, že styl a udržitelnost patří k sobě. Nový název Wear & Share pak tuto filozofii spojuje do jediného příběhu: méně odpadu, více smyslu.

 

Zdroj: Remixshop.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Chomutov chce příští rok začít s opravou kina Praha za zhruba 100 milionů korun

Chomutov chce příští rok začít s opravou bývalého kina Praha. Původně tam město chtělo vybudovat coworkingové prostory pro začínající podnikatele nebo...

5. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Ústí nad Labem ožije jazzem, festival nabídne jam session i vernisáž

V Ústí nad Labem v pátek začne 29. ročník mezinárodního jazzového festivalu. Na dvoudenní akci se představí osobnosti české a zahraniční scény. Program nabídne...

5. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  5. 11. 12:41

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...

5. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Táborští kohouti chtějí prodloužit úspěšnou sérii

Tři výhry v řadě posunuly táborské hokejisty ve druhé nejvyšší soutěži na jedenáctou příčku jen o bod za elitní desítku. Ve středu od 18 hodin se nováček ligy pokusí přidat další úspěch, když hostí...

5. listopadu 2025  12:32

Víc než hokej. Vysokoškoláky z Budějovic čeká boj na ledě a velká párty

Nebude to extraligové utkání, ale prestiže nemá tento zápas o nic méně. V Budvar aréně se ve středu od 18 hodin střetnou v „Bitvě o Budějce“ hokejové týmy dvou vysokých škol v krajském městě –...

5. listopadu 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Kancelář ombudsmana práv hledá témata, která si zaslouží pozornost

Kancelář ombudsmana vyzvala veřejnost, aby navrhla témata, kterými by se měli veřejný ochránce práv a dětský ombudsman zabývat. Má jít především o systémové...

5. listopadu 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

5. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Planetárium Praha terčem překupníků. Shodili systém a nabízejí falešné lístky

Pražské planetárium, které se znovu otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci letos v červnu, se těší velkému zájmu. To s sebou ale přináší také řadu problémů zejména při prodeji vstupenek. Hned poté, co v...

5. listopadu 2025  12:12

Příští rok Litomyšl podpoří literární rezidenci pro spisovatelku Annu Bolavou

Litomyšl na Svitavsku poskytne na měsíc zázemí pro autorskou tvorbu spisovatelce Anně Bolavé. Vyhrála ve čtvrtém ročníku Literární rezidence. Kromě měsíčního...

5. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Exarie je magická verze Prahy. Nejvíce jsem čerpal ze hry World of Warcraft, říká autor nové trilogie

Po čtyřech letech tajných příprav představuje spisovatel a streamer Radek Starý, známý pod přezdívkou Sterakdary, svou novou trilogii Exarie. Projekt, který spojuje svět knih a videoher, vznikal od...

5. listopadu 2025

Svatý Martin opět přijíždí do Borovan. Návštěvníci mohou pomoci charitě

Do Borovan letos opět dorazí svatý Martin. Tradiční slavnost se uskuteční v sobotu 8. listopadu od 16 hodin na nádvoří borovanského kláštera a nabídne bohatý program pro rodiny s dětmi, milovníky...

5. listopadu 2025  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.