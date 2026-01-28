Službu uLékaře.cz využívá stále více pojištěnců Vojenské zdravotní pojišťovny. Z pohodlí domova a tři měsíce bezplatně

V roce 2025 využilo službu uLékaře.cz celkem 2.606 pojištěnců VoZP, kterým byla poskytnuta odborná podpora při řešení zdravotních dotazů i při zajištění návštěvy zdravotnických zařízení. „Pojištěnci mají tuto službu k dispozici bezplatně po dobu tří měsíců v rámci svého zdravotního pojištění. Po uplynutí této doby mohou službu nadále využívat například prostřednictvím svého zaměstnavatele,“ říká konzultant Vojenské zdravotní pojišťovny MUDr. Milan Prokop. Pojišťovna dlouhodobě podporuje zaměstnavatele, kteří systematicky pečují o zdraví svých zaměstnanců a nabízejí jim digitální zdravotní služby jako součást komplexní proaktivní péče o fyzickou i duševní kvalitu života.
Zájem o digitální zdravotní služby mezi pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny dlouhodobě roste. V roce 2024 službu využilo 2 047 pojištěnců, v roce 2025 to bylo již 2 606 pojištěnců, což představuje meziroční nárůst přibližně o 27 %.
„Tento trend vnímáme jako součást širšího vývoje v oblasti zdravotní péče, kdy se stále větší důraz klade na prevenci, dostupnost zdravotních informací a efektivní koordinaci péče,“ pokračuje MUDr. Prokop.
Od začátku spolupráce VoZP se službou uLékaře.cz v letech 2021–2025 využili pojištěnci tuto službu celkem 26.611krát. V případě zaměstnavatelských programů pak jde dlouhodobě o stovky tisíc využití ročně. Služba uLékaře.cz je koncipována jako dostupná digitální zdravotní podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Neřeší pouze online konzultace, ale funguje také jako koordinátor zdravotní péče v případech, kdy je nutná osobní návštěva lékaře.
„Na základě potřeb pacienta služba poskytne odborné zdravotní doporučení online, navrhne další vhodný postup, případně pomůže se zajištěním návštěvy zdravotnického zařízení. O pojištěnce se stará tým zdravotních sester, praktických lékařů a pediatrů. V případě potřeby je do komunikace zapojen jeden z více než 350 odborníků z lékařských i nelékařských oborů, od fyzioterapeutů až po psychiatry,“ vysvětluje MUDr. Milan Prokop a přibližuje i průběh komunikace: „Písemná forma je základ. Pojištěnec položí dotaz, může přiložit fotografii nebo lékařskou zprávu a odpověď přichází zpravidla v řádu desítek minut. Pojištěnec tak získá další odborný názor nebo doporučení dalšího postupu, například objednání na vyšetření. Pokud je potřeba fyzická péče, požadavek přebírá tým zdravotních sester, který pomáhá s vyhledáním dostupné péče a objednáním k lékaři v místě bydliště pojištěnce.“
Součástí služby uLékaře.cz je také silný důraz na prevenci. Pojištěnci mají zároveň k dispozici přehled preventivních prohlídek a očkování, digitální preventivní dotazníky a testy i další nástroje podporující primární i sekundární prevenci, stejně jako dlouhodobou péči o zdraví.
O Vojenské zdravotní pojišťovně
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.
Zdroj: Vojenská zdravotní pojišťovna