Službu uLékaře.cz využívá stále více pojištěnců Vojenské zdravotní pojišťovny. Z pohodlí domova a tři měsíce bezplatně

Autor:
  10:24
Praha 28. ledna 2026 (PROTEXT) - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR dlouhodobě sleduje využívání digitálních zdravotních služeb svými pojištěnci. Jednou z nich je také služba uLékaře.cz, která zajišťuje online zdravotní poradenství a asistenci s objednáním ke zdravotní péči.

V roce 2025 využilo službu uLékaře.cz celkem 2.606 pojištěnců VoZP, kterým byla poskytnuta odborná podpora při řešení zdravotních dotazů i při zajištění návštěvy zdravotnických zařízení. „Pojištěnci mají tuto službu k dispozici bezplatně po dobu tří měsíců v rámci svého zdravotního pojištění. Po uplynutí této doby mohou službu nadále využívat například prostřednictvím svého zaměstnavatele,“ říká konzultant Vojenské zdravotní pojišťovny MUDr. Milan Prokop. Pojišťovna dlouhodobě podporuje zaměstnavatele, kteří systematicky pečují o zdraví svých zaměstnanců a nabízejí jim digitální zdravotní služby jako součást komplexní proaktivní péče o fyzickou i duševní kvalitu života.

Zájem o digitální zdravotní služby mezi pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny dlouhodobě roste. V roce 2024 službu využilo 2 047 pojištěnců, v roce 2025 to bylo již 2 606 pojištěnců, což představuje meziroční nárůst přibližně o 27 %.

Tento trend vnímáme jako součást širšího vývoje v oblasti zdravotní péče, kdy se stále větší důraz klade na prevenci, dostupnost zdravotních informací a efektivní koordinaci péče,“ pokračuje MUDr. Prokop.

Od začátku spolupráce VoZP se službou uLékaře.cz v letech 2021–2025 využili pojištěnci tuto službu celkem 26.611krát. V případě zaměstnavatelských programů pak jde dlouhodobě o stovky tisíc využití ročně. Služba uLékaře.cz je koncipována jako dostupná digitální zdravotní podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Neřeší pouze online konzultace, ale funguje také jako koordinátor zdravotní péče v případech, kdy je nutná osobní návštěva lékaře.

Na základě potřeb pacienta služba poskytne odborné zdravotní doporučení online, navrhne další vhodný postup, případně pomůže se zajištěním návštěvy zdravotnického zařízení. O pojištěnce se stará tým zdravotních sester, praktických lékařů a pediatrů. V případě potřeby je do komunikace zapojen jeden z více než 350 odborníků z lékařských i nelékařských oborů, od fyzioterapeutů až po psychiatry,“ vysvětluje MUDr. Milan Prokop a přibližuje i průběh komunikace: „Písemná forma je základ. Pojištěnec položí dotaz, může přiložit fotografii nebo lékařskou zprávu a odpověď přichází zpravidla v řádu desítek minut. Pojištěnec tak získá další odborný názor nebo doporučení dalšího postupu, například objednání na vyšetření. Pokud je potřeba fyzická péče, požadavek přebírá tým zdravotních sester, který pomáhá s vyhledáním dostupné péče a objednáním k lékaři v místě bydliště pojištěnce.

Součástí služby uLékaře.cz je také silný důraz na prevenci. Pojištěnci mají zároveň k dispozici přehled preventivních prohlídek a očkování, digitální preventivní dotazníky a testy i další nástroje podporující primární i sekundární prevenci, stejně jako dlouhodobou péči o zdraví.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

Zdroj: Vojenská zdravotní pojišťovna

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Oderská církevní škola rozšiřuje ubytování pro studenty, opravila historický dům

ilustrační snímek

Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách na Novojičínsku rozšiřuje zázemí pro studenty. V opravené budově někdejšího...

28. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Charitní pečovatelská služba v Litomyšli získala nové zázemí

ilustrační snímek

Charitní pečovatelská služba v Litomyšli na Svitavsku získala nové zázemí. Na pomezí průmyslové zóny a Trstěnické ulice postavila budovu nazvanou Vila...

28. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  10:46

Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc

Ukradl hodinky za milion a utekl, podezřelého hledá policie

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté...

28. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Kauzy poslance probublaly na radnici Hradce, opozičník čelil návrhům na odvolání

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Dvě kauzy kolem poslance Denise Doksanského (ANO) v úterý odpoledne prosákly i do diskuse městských zastupitelů Hradce Králové. Šéf škol Sion čelil hned dvěma návrhům na odvolání. O jeho vystoupení z...

28. ledna 2026  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomoucké muzeum láká na výstavu italského barokního malířství Idea Krásy

OlomouckĂ© muzeum lĂˇkĂˇ na vĂ˝stavu italskĂ©ho baroknĂ­ho malĂ­Ĺ™stvĂ­ Idea KrĂˇsy

Čtyři desítky obrazů a kreseb, které ilustrují vývoj italského barokního malířství rozkročeného mezi naturalismem a klasicismem, nabízí výstava s názvem Idea...

28. ledna 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

Na Jesenicku zemřela seniorka na elektrokole po střetu s osobním autem

ilustrační snímek

Na Jesenicku zemřela po střetu s osobním autem třiasedmdesátiletá seniorka jedoucí na elektrokole. Tragická nehoda se stala v úterý večer v České Vsi, jde o...

28. ledna 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Vilém Kováč (na snímku) je obžalovaný z organizování rozsáhlé drogové trestné...

Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl...

28. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  12:15

Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna...

Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště...

28. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  12:10

BILLA ani v roce 2026 nepolevuje. Opět plánuje masivní expanzi napříč Českou republikou

28. ledna 2026  12:07

Ostravská náměstkyně Hoffmannová dál povede školství, koalice změnu odmítla

ilustrační snímek

Náměstkyně ostravského primátora pro školství Andrea Hoffmannová (Piráti) bude svou funkci od února do konce volebního období vykonávat z pozice neuvolněné...

28. ledna 2026  10:24,  aktualizováno  10:24

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Muzeum Jindřichohradecka láká kromě výstav na obnovený rajský dvůr

ilustrační snímek

Muzeum Jindřichohradecka láká letos návštěvníky kromě tradičního programu i na obnovený rajský dvůr minoritského kláštera. Mezi vrcholy letošní sezony budou...

28. ledna 2026  10:16,  aktualizováno  10:16

KVÍZ: Jak dobře znáte seriál Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby Lady Whistledown. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje...

vydáno 28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.