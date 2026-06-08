Smart Banka přinesla Monetě mezinárodní ocenění digitálního šampiona

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  14:54
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Praha 8. června 2026 (PROTEXT) - MONETA uspěla v mezinárodní soutěži Capital Finance International Awards, kde získala ocenění v kategorii Digital Banking Experience CEE 2026. Odborná porota magazínu Capital Finance International vyzdvihla zejména strategii modernizace aplikace Smart Banka, která buduje intuitivní digitální platformu pro jednodušší správu financí, širší samoobslužné služby a rozvoj digitálního prodeje.

Digitální strategie Monety stojí na růstu digitální akvizice, rozvoji vztahu se stávající klientskou bází a cíleném rozšiřování služeb pro živnostníky, malé a střední podniky. Tento segment je pro banku klíčový, ve Smart Bance pro něj systematicky rozvíjí nové funkcionality, včetně různých forem financování, fakturace či rozšířených API služeb.

Cílem banky není pouze digitalizace jednotlivých procesů, ale budování plnohodnotné digitální platformy, která propojuje potřeby retailových i podnikatelských klientů a umožňuje jim spravovat finance i související agendu v jednom prostředí.

„Klienti oceňují především jednoduchost aplikace a zároveň rozsah funkcí, které mají k dispozici na jednom místě. Smart Banka dnes pokrývá širokou škálu potřeb, od každodenního bankovnictví přes investiční poradenství až po odměny a benefity. U živnostníků a malých firem navíc umožňujeme propojit bankovnictví s podnikáním přes API služby, fakturaci přímo v aplikaci nebo výhodné nabídky partnerů,“ říká Monika Govender, Chief Digital Experience & Innovation Officer MONETA Money Bank.

Od začátku roku rozšířila Smart Banka svou funkcionalitu o řadu novinek, které reflektují potřeby klientů. Mezi klíčové patří investiční poradenství, obsluha dlouhodobého investičního produktu (DIP) přímo v aplikaci nebo možnost odkladu splátek u spotřebitelských úvěrů. S každým dalším releasem se MONETA zároveň soustředí na průběžné zlepšování uživatelské zkušenosti, zjednodušování klíčových klientských cest a zvyšování srozumitelnosti a komfortu práce s aplikací.

Smart Banku denně využívá v průměru téměř 400 tisíc uživatelů, počet registrovaných uživatelů vzrostl meziročně o 11,3 % na 1,3 milionu. Jejím prostřednictvím banka umožňuje sjednat 36 produktů, přičemž online distribuce produktů je klíčovým zdrojem nových objemů. V roce 2025 dosáhl podíl online prodejů na nových objemech 56 % u spotřebitelských úvěrů a 57 % u nově sjednaných hypoték. Digitálně si klienti založili také 45 % retailových běžných účtů a 72 % retailových spořicích účtů a termínovaných vkladů. Digitální kanály banka využívá také pro distribuci a obsluhu investičních fondů a pojistných produktů.

Zdroj: MONETA Money Bank

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