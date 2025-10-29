Smart Business Festival CZ 2025: Bezpečnost, odolnosti a udržitelnost českého malého a středního podnikání v digitální éře

Praha 29. října 2025 (PROTEXT) - V pražské Next Zone na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu se 22. října 2025 uskutečnil již 11. ročník Smart Business Festivalu CZ, tradičního setkání odborníků, podnikatelů, akademiků a zástupců veřejných institucí, které letos neslo podtitul „Přehlídka projektů a aktivit na podporu bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti českého podnikání“. Festival se zaměřil na aktuální otázky digitální transformace, kybernetické bezpečnosti a udržitelného rozvoje malých a středních podniků v České republice.

Akci zahájili Daniel Všetečka, zastupující vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a Malgorzata Nikowska, vedoucí oddělení A4 GŘ CONNECT Evropské komise. Oba zdůraznili význam propojení inovací, digitalizace a bezpečnosti pro konkurenceschopnost evropských firem jako klíč k budoucímu úspěchu evropské ekonomiky. Současně zdůraznili strategické dokumenty a podpůrné aktivity svých domovských institucí – Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Evropské komise – na podporu malých a středních podniků, úlohu EDIH (Evropských center pro digitální inovace) při jejich implementaci. Úvodní vstup k aktuální situaci českých MSP přednesla Tereza Šamanová, výkonná ředitelka organizace CzechInno a koordinátorka EDIH Cybersecurity Innovation Hub. Ve svém příspěvku představila výchozí body letošního ročníku festivalu a analyzovala, jak si české firmy vedou v oblasti bezpečnosti a odolnosti v digitálním prostředí.

Hlavním odborným partnerem akce se staly České Radiokomunikace – poskytovatel unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury a konzistentní zastánce bezpečnosti a udržitelnosti v českém podnikání. Účast CRA komentuje PR manažerka a členka vedení společnosti Anna Tůmová: „Bezpečnost a udržitelnost jsou dnes základními pilíři každého moderního podnikání. V Českých Radiokomunikacích vnímáme naši roli nejen jako poskytovatele infrastruktury a digitálních služeb, ale také jako partnera, který pomáhá českým firmám stát se odolnějšími a odpovědnějšími vůči novým technologickým i environmentálním výzvám. Smart Business Festival je skvělou platformou pro sdílení zkušeností a propojení inovativních projektů, které podporují bezpečný a udržitelný rozvoj české ekonomiky.“

První panel s názvem „Bezpečnost a odolnost ve věku umělé inteligence: kde jsme a kam směřujeme?“ se věnoval výzvám, které přináší rozvoj umělé inteligence do prostředí českých firem. Diskuse se zaměřila na nové typy kybernetických útoků, otázku datové závislosti, etické aspekty využívání AI a také na příležitosti, které může české ekonomice přinést vznik tzv. „AI gigafactories“. Mezi panelisty vystoupili Daniel Všetečka z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Luboš Fendrych z NÚKIB, Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické ČVUT s projektem CZ QCI, Ondřej Beránek z CIIRC ČVUT v Praze s prezentací projektu AI Matters TEF, Martin Duda z VŠB–TU Ostrava jako reprezentant EDIH Ostrava, LUMI AI Factory a Czech AI Factory a Jan Hrdlička z Fyzikálního ústavu AV ČR jako zástupce EDIH Brain4Industry. Panel přinesl konkrétní doporučení, jak mohou české podniky posilovat svou odolnost v online i fyzickém prostředí – například s využitím výpočetní kapacity, testovacích a konzultačních služeb zastoupených projektů – a také efektivně, avšak též odpovědně a bezpečně, využívat potenciál umělé inteligence – například pečlivým vyhodnocováním toho, jaká data budou s nástroji AI sdílena. Přítomní se shodli, že v nadcházejícím období vede cesta k bezpečnému využívání AI zejména prostřednictvím osvěty v malých a středních podnicích a tlaku na zapracování tematiky umělé inteligence do bezpečnostních a rozvojových strategií firem.

Po networkingové přestávce následoval druhý panel s názvem „Udržitelnost českých malých a středních podniků – kdo, co a kde ji může posílit a nebo ohrozit?“. Diskutovalo se o dopadech digitalizace na udržitelnost, o nové české i evropské legislativě, o energetických aspektech digitálních řešení i o vyváženosti mezi hardwarem a softwarem v kontextu firemní strategie. Svými pohledy přispěli Václav Stupka z CyberSecurity Hubu a projektu Národního koordinačního centra pro kyberbezpečnost, Martina Le Gall Maláková z Industry Innovation Cluster SK, Andrea Faltusová z Agentury pro regionální rozvoj Libereckého kraje, která současně reprezentovala i EDIH NorthEast, Tomáš Pitner z projektu ACDRC – výzkumného a vývojového centra se zaměřením na čipy a práci s polovodiči, které v loňském roce vzniklo za podpory tchajwanské vlády v Brně, Veronika Večeřová z Intemac Solutions, která současně představila i aktivity EDIH-DIGIMA) a Michal Leština z firmy Misterine jako přímý zástupce českého malého a středního podnikání.

Oba panely potvrdily, že klíčem k dlouhodobé prosperitě českého podnikatelského prostředí je kombinace bezpečné digitalizace, otevřené spolupráce a odpovědného přístupu k technologiím. Festival uzavřelo shrnutí závěrů a následná praktická část Smart Business Exhibition, kde se účastníci mohli seznámit s projekty a aktivitami podporujícími rozvoj bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti českých podniků.

Expoziční a konzultační místa českých EDIH projektů Cybersecurity Innovation Hub, EDIH CTU, EDIH NorthEast, AI Matters TEF, EIT Manufacturing Representative Czechia, NÚKIB a jeho Národního koordinačního centra pro kyberbezpečnost nebo Enterprise Europe Network Česká republika. nabídla prostor pro osobní setkání s odborníky, sdílení zkušeností a navazování nových partnerství.

Smart Business Festival CZ je každoroční platformou, která podporuje chytré, bezpečné a udržitelné podnikání v České republice. Akci tradičně organizuje CzechInno ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Evropskou komisí a partnery ze sítě evropských digitálních inovačních hubů (EDIH).

Smart Business Festival CZ 2025 se konal za podpory Evropské komise (program Digitální Evropa) a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Národní plán obnovy) a pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost). Hlavním odborným partnerem akce se staly České Radiokomunikace.

 

Další informace o festivalu a jeho výstupech jsou dostupné na webu www.smartbusinessfestival.cz

 

 

