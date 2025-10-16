Smart Business Festival CZ 2025 v příštím týdnu: Místo, kde se tvoří budoucnost českého byznysu

České podniky stojí na prahu nové éry, v níž se propojují digitální inovace, kybernetická bezpečnost, umělá inteligence a udržitelnost. Jak se českým firmám v této dynamické době daří obstát – a jaké příležitosti i hrozby přináší nástup umělé inteligence a zelené transformace?
Odpovědi nabídne Smart Business Festival CZ 2025, který se uskuteční ve středu 22. října 2025 v pražské Next Zone Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia.
Kdy: 22. října 2025 od 09:00
Kde: Next Zone, Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Praha 5
Festival přináší přehled projektů, trendů a aktivit na podporu bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti českého podnikání.
Letos se zaměříme na konkrétní přínosy projektů, které pomáhají českým firmám růst, digitalizovat se a připravit se na budoucnost. Nebudeme vás zkoušet ze zkratek jako EDIH, NCC-CZ, AI TEF nebo CZ QCI – místo toho vám jejich skutečný obsah představíme formou praktických ukázek a diskusí.
Co vás čeká?
• Přidanou hodnotu svých projektů pro firmy v penězích i nefinančních benefitech přiblíží zástupci všech šesti českých EDIH – Evropských center pro digitální inovace
• Nové aktivity v kyberbezpečnosti určené firmám i to, jak se do nich zapojit nastíní NÚKIB
• Výdobytky stavějící na umělé inteligenci a jejich využití ve firmách Vám představí čeští zástupci AI Factories a AI TEF
• O přípravě na dobu kvantovou Vám popovídají zástupci CZ QCI
• Útěchu k budoucí evropské i české hardwarové i softwarové nezávislosti na nepřátelských mocnostech Vám poskytnou zástupci projektu ACDRC
• Cestu k udržitelnosti českého podnikání nejen v environmentálním, ale zejména v ekonomickém kontextu Vám načrtnou partneři konsorcia Enterprise Europe Network ČR v novém složení
Hlavním odborným partnerem akce jsou České radiokomunikace, a.s., které mají k tématům projektu Smart Business Festival CZ 2025 velmi blízko. Anna Tůmová, ředitelka komunikace a PR, tisková mluvčí, ESG k zapojení ČRA do komunikace uvedla:
"Pro České Radiokomunikace představuje partnerství v projektu Smart Business Festivalu CZ 2025 příležitost podpořit digitální transformaci českého podnikání. Jsme přesvědčeni, že kvalitní a bezpečné komunikační infrastruktury tvoří základ odolnosti firem vůči výzvám současné doby. Na festivalu rádi přispějeme svými zkušenostmi v oblasti konektivity, datové infrastruktury a kybernetické bezpečnosti – a zároveň získáme impulsy k dalším inovacím ve prospěch našich zákazníků i celé ekonomiky."
Tohle není jen konference. To je místo, kde se tvoří budoucnost českého byznysu.
Akci pořádá sdružení c ve spolupráci s CyberSecurity Innovation Hubem (CyberSecurityHubCZ) a dalšími partnery z řad Evropské komise, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, akademické sféry a inovačních center.
Přijďte se tedy inspirovat, propojit a zjistit, jaké konkrétní možnosti vám české projektové sítě nabízejí. Těšíme se na vás ve středu 22. října od 09:00 ve smíchovské Next Zone!
