Smart Business Festival CZ ukázal, jak posílit bezpečnost a odolnost firem

Smart Business Festival CZ 2026 jako svou již tradiční podzimní akci pořádalo sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery z veřejné správy, průmyslu, výzkumných a vzdělávacích institucí, podnikatelských reprezentací a projektových sítí.
Festival otevřeli Małgorzata Nikowska, vedoucí oddělení A4 Generálního ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT), a Pavel Vinkler, vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Úvodní debata zasadila výzvy českých firem do národního, evropského i globálního kontextu a zdůraznila potřebu hledat rovnováhu mezi technologickým rozvojem, bezpečností a dlouhodobou udržitelností podnikání.
„Naším cílem je vytvářet takové legislativní a podnikatelské prostředí, které českým firmám umožní růst, inovovat a bezpečně zvládat digitální transformaci, aniž by je zbytečně zatěžovalo administrativou. Potřebujeme pravidla, která podporují bezpečné, odolné a udržitelné podnikání, a současně hledat cesty, jak podnikům zjednodušovat plnění jejich povinností. Stejně důležité je nabídnout jim praktickou pomoc a poradenství odpovídající jejich konkrétním potřebám – aby digitalizaci nevnímaly jako riziko, ale jako příležitost k vyšší efektivitě, konkurenceschopnosti a dlouhodobému rozvoji,“ uvedl Pavel Vinkler, vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
„Digitální transformace evropských podniků musí jít ruku v ruce s důvěrou, bezpečností a odolností. Evropské firmy potřebují prostředí, které jim umožní inovovat a využívat potenciál umělé inteligence, a současně nástroje a odbornou podporu, díky nimž dokážou zvládat nová rizika. Zvláště důležité je, aby tyto příležitosti byly dostupné také malým a středním podnikům – i proto Evropská komise dlouhodobě podporuje celoevropskou síť EDIH, Evropských center pro digitální inovace, z nichž šest sídlí i v České republice,“ zdůraznila Małgorzata Nikowska z DG CONNECT Evropské komise.
Bezpečnost ve věku umělé inteligence: od technologií k důvěře
První panel se zaměřil na proměnu kybernetických hrozeb, efektivní obranu proti útokům a rostoucí význam datové a technologické nezávislosti. Diskutující se věnovali také tomu, jak umělou inteligenci využívat jako nástroj rozvoje, aniž by se stala novým zdrojem zranitelností.
Do debaty se zapojili Jakub Čegan z CyberSecurityHubCZ, Luboš Fendrych z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Luboš Řádek z CRA, Jiří Weiss z projektu CZ QCI při Fakultě elektrotechnické ČVUT a David Pešek z EDIH CTU a AI Matters TEF.
Průběh debaty komentuje Anna Tůmová, členka vedení a tisková mluvčí CRA slovy:
„Bezpečnost digitální infrastruktury je jedním ze základních předpokladů důvěry v digitální ekonomiku. S rostoucím využíváním umělé inteligence a propojováním systémů musí firmy věnovat větší pozornost nejen ochraně vlastních dat a technologií, ale také bezpečnosti svých dodavatelských řetězců. Odolnost nevzniká až v okamžiku útoku – buduje se dlouhodobě, prostřednictvím prevence, spolupráce a zvyšování připravenosti.“
Diskutující se shodli, že kybernetická bezpečnost nemůže být pouze otázkou technologií nebo jednorázových investic. Vyžaduje průběžné řízení rizik, odpovědný přístup vedení firem, vzdělávání zaměstnanců a schopnost reagovat na měnící se hrozby. S rostoucím využíváním umělé inteligence navíc nabývají na významu otázky ochrany dat, důvěryhodnosti řešení a závislosti na externích technologických dodavatelích.
Digitální transformace jako příležitost, nikoli zdroj nové závislosti
Na bezpečnostní témata navázal Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, svým keynote vystoupením věnovaným roli digitální transformace v rozvoji českých firem.
Následující panel otevřel širší otázku odolnosti českého podnikání v prostředí rychlých technologických, ekonomických a geopolitických změn. Diskuse se soustředila na vztah mezi lidmi a technologiemi, strategické řízení digitalizace a způsoby, jak podnikům pomoci využívat nové technologie bez vzniku nepřiměřených závislostí.
O své zkušenosti se podělili Jiří Holoubek, Tomáš Pitner z CyberSecurityHubCZ a Czech National Semiconductor Cluster, Miky Škoda Polak z EDIH CTU, Daniel Hejda ze společnosti Cyber Rangers a Matěj Novák z LUMI AI Factory při Národním superpočítačovém centru IT4Innovations VŠB – TUO.
Diskuse potvrdila význam propojení technologických inovací s lidskými kompetencemi, kvalitním řízením a spoluprací mezi podniky, výzkumnými organizacemi, inovačními centry a na podporu inovací zaměřených projektů jako EDIH (Evropská centra pro digitální inovace), TEF (Testing and Experimentation Facilities), AI Factories a dalších. Digitální transformace přináší firmám nové možnosti, její přínosy však závisejí také na tom, zda dokážou správně vyhodnotit rizika a začlenit bezpečnost a odolnost do svých dlouhodobých rozvojových strategií.
Zkušenost Ukrajiny: odolnost navzdory válce
Inspirativní intermezzo patřilo ukrajinskému průmyslu a podnikání. Alexandre Yurchak, prezident Ukrajinské klastrové aliance a ředitel Asociace průmyslové automatizace Ukrajiny, představil téma budování odolnosti a udržitelnosti ukrajinských firem navzdory válečným podmínkám.
Ukrajinská zkušenost ukazuje, jak zásadní význam mají schopnost přizpůsobovat se krizovým situacím, spolupráce v podnikatelských ekosystémech a hledání nových cest k zachování provozu, rozvoji technologií a udržení konkurenceschopnosti. Pro české firmy představuje toto téma důležitou příležitost k zamyšlení nad vlastní připraveností na krizové scénáře a nad významem mezinárodní spolupráce.
Regulace, umělá inteligence a udržitelnost malých a středních podniků
Závěrečný diskusní panel se zaměřil na podmínky dlouhodobě udržitelného podnikání, zejména v segmentu malých a středních podniků. Účastníci se věnovali orientaci v české a evropské legislativě, přiměřenému nastavení pravidel pro využívání umělé inteligence i energetickým aspektům digitálních řešení.
Václav Stupka, zastupující projekt NCC-CZ a EDIH CIH, které implementuje CyberSecurityHubCZ, Jakub Masri z EDIH-DIGIMAT a také jako zástupce JIC – jedné z partnerských organizací sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Andrea Faltusová z EDIH NorthEast a Jan Hrdlička z EDIH Brain4Industry při Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR diskutovali o tom, jak mohou firmy zvládnout rostoucí nároky na bezpečnost a soulad s regulací, aniž by ztratily schopnost inovovat.
Zásadním tématem byla rovnováha mezi ochranou společnosti, právní jistotou a konkurenceschopností podniků. Regulace kyberbezpečnosti a umělé inteligence by neměla být vnímána pouze jako administrativní povinnost, ale ani jako automatická záruka bezpečnosti. Pro firmy je důležité porozumět tomu, které požadavky se jich týkají, včas se na ně připravit a promítnout řízení rizik do každodenního fungování i strategického plánování.
Dlouhodobá udržitelnost přitom zahrnuje nejen ekonomické výsledky, ale také technologickou odolnost, odpovědné nakládání s daty, dostupnost odborných kompetencí a efektivní využívání energie a dalších zdrojů – a k jejímu posílení mohou přispět právě v diskuzi zastoupené české EDIH projekty.
Od diskuse ke konkrétním řešením
Konferenční program završila praktická část Smart Business Exhibition & Technology Open Day zařazený do projektu Národní koordinační centrum pro kyberzpečnost. Účastníci měli možnost seznámit se s projekty, službami a aktivitami zaměřenými na podporu bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti českých podniků a získat kontakty na organizace, které jim mohou pomoci při úspěšné digitální transformaci a také získání prostředků potřebných na její realizaci.
Festival tak propojil strategickou diskusi o budoucnosti českého podnikání s praktickými možnostmi spolupráce a odborné podpory. Jeho hlavním poselstvím bylo, že bezpečnost, inovace a udržitelnost nejsou oddělené cíle, ale vzájemně propojené předpoklady dlouhodobé konkurenceschopnosti.
Další informace o festivalu a jeho výstupech jsou dostupné na webu www.smartbusinessfestival.cz.
Zdroj: CzechInno, z.s.p.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59751.