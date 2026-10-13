Smart Business Festival CZ ukáže firmám cestu k bezpečné digitalizaci

Letošní festival se zaměří na bezpečnost, odolnost a udržitelnost českého podnikání. Majitelům a manažerům zejména malých a středních firem nabídne přehled konkrétních služeb, zkušeností a možností podpory digitální transformace. Prostor dostanou také projekty podporované Českou republikou a Evropskou unií a jejich praktické přínosy pro firmy.
Kybernetická bezpečnost jako součást každodenního provozu
Důležitým tématem bude ochrana firemní infrastruktury a dostupnosti digitálních služeb. České Radiokomunikace ve svém portfoliu propojují analýzu stavu kybernetické bezpečnosti s ochranou proti DDoS útokům, spravovaným firewallem a řízením přístupu zařízení do sítě prostřednictvím služby Network Access Control (NAC). Firmám tak nabízejí nástroje pro zjištění slabých míst, omezení rizik síťového provozu a kontrolu nad připojenými zařízeními.
„Bezpečná digitalizace začíná přehledem o tom, co potřebuje firma chránit. V CRA pomáháme zákazníkům vyhodnotit stav jejich kybernetické bezpečnosti a navázat konkrétní ochranou sítě a dostupnosti služeb. Cílem je snížit riziko, že kybernetický útok naruší jejich podnikání,“ říká Anna Tůmová, ředitelka komunikace a PR a tisková mluvčí, společnosti České Radiokomunikace, která je již tradičně hlavní odborný partner.
Festival zasadí kybernetické služby do širší diskuse o bezpečném využívání AI a odolnosti firem. NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) představí nové aktivity určené podnikům a možnosti zapojení. Program otevře také přípravu na kvantovou éru a související bezpečnostní výzvy.
Evropský pohled a zkušenosti českých firem
Na festival osobně přijede Malgorzata Nikowska z Generálního ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT), kde se věnuje inovacím v oblasti AI a koordinaci politik. Společně s Pavlem Vinklerem, vrchním ředitelem sekce podpory podnikání a digitalizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, otevře otázky dalšího směřování podpory českých a evropských podniků. Účastníci získají příležitost propojit evropské priority s konkrétními potřebami svých firem.
Dosavadní výsledky digitální transformace českých firem a možnosti jejího dalšího rozvoje přiblíží Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Zástupci všech šesti českých Evropských center pro digitální inovace (EDIH) představí finanční i nefinanční přínosy svých projektů pro podniky.
Od umělé inteligence k osobním konzultacím
Možnosti využití umělé inteligence ve firmách přiblíží zástupci LUMI AI Factory a Czech AI Factory. České Radiokomunikace otevřou také téma jejich datových center a příležitostí, které by taková infrastruktura mohla přinést tuzemským podnikům.
Na konferenční část naváže odpolední Smart Business Exhibition & NCC-CZ Technology Open-Day. Nabídne osobní konzultace, představení technologických řešení a prostor pro navazování spolupráce. Technology Open-Day připravuje CzechInno ve spolupráci s NÚKIB a projektem NCC-CZ. Zájemci o prezentaci vlastních aktivit a služeb se mohou přihlásit do 16. října 2026.
Účast je zdarma po předchozí registraci
Smart Business Festival CZ 2026 se uskuteční ve středu 21. října v Next Zone, Preslova 25, Praha 5. Registrace na místě začíná v 9:00, konferenční program v 9:30 a akce potrvá do 15:00. Kapacita sálu je omezená. Program a registrace k osobní účasti jsou dostupné na www.smartbusinessfestival.cz
CzechInno, z.s.p.o. | info@czechinno.cz
www.czechinno.cz | www.smartbusinessfestival.cz
Zdroj: CzechInno
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59593.