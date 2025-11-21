Smartee prohlubuje svou strategii pro Střední Asii a Rusko v roce 2025

Letos společnost Smartee představila svá inovativní ortodontická řešení na významných regionálních výstavách, včetně Zubního salonu Moskva (duben), Kazdent Expo Almaty a IDECA Taškent (květen) a Zubní výstavy Moskva a CADEX Almaty (září–říjen). Tyto akce podtrhly odborné znalosti společnosti Smartee v oblasti digitální ortodoncie a zdůraznily její závazek podporovat klinické lékaře prostřednictvím pokročilých, na důkazech založených léčebných řešení.
Kromě účasti na výstavě pokračovala společnost Smartee ve své vzdělávací misi pořádáním Vědeckého fóra o repozici dolní čelisti GS v Almaty. Fórum zahrnovalo podrobné školicí semináře a živé diskuse o konkrétních případech, které místním ortodontistům poskytly vhled do průkopnického přístupu společnosti Smartee k repozici dolní čelisti a funkční ortodontické terapii. Tato iniciativa posílila profesionální vazby a upevnila roli společnosti Smartee v rozvoji klinické praxe v regionu.
Vzhledem k rostoucí poptávce po digitální ortodoncii ve Střední Asii a Rusku vyvíjí Smartee robustní lokalizovaný ekosystém služeb, který kombinuje klinické vzdělávání, technickou podporu a digitální inovace. Tato strategická iniciativa umožní společnosti Smartee lépe sloužit klinickým lékařům a pacientům na rozvíjejících se trzích a zároveň přispěje k celosvětovému přijetí terapie pomocí průhledných rovnátek.
„Naší vizí je posílit postavení ortodontistů po celém světě prostřednictvím podpory neustálých inovací a spolupráce," uvedl Garie Zhou, ředitel oddělení mezinárodního obchodu a rozvoje podnikání ve Smartee. „Střední Asie představuje důležitou oblast růstu, kde se snažíme sdílet čínské znalosti v oblasti digitální ortodoncie se světem."
Společnost Smartee, která v současné době působí v 57 zemích a regionech, se zavázala k tomu, že prostřednictvím technologie, partnerství a vzdělávání zpřístupní inteligentní ortodontickou péči zaměřenou na pacienta po celém světě.
