Nová linka z Prahy do Londýna (Gatwick) bude provozována čtyřikrát týdně, v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a v neděli. Spojení do Amsterdamu bude rovněž zahájeno se čtyřmi frekvencemi týdně. Od března 2027 Smartwings plánují provozovat tuto linku denně.
Letenky na všechny výše uvedené lety jsou již v prodeji a lze je snadno zakoupit prostřednictvím mobilní aplikace Smartwings, na webu www.smartwings.com a u prodejců letenek.
„Vidíme značný potenciál pro další rozvoj naší sítě pravidelných linek z Prahy. Londýn a Amsterdam jsou důležitými destinacemi pro obchodní cestující i turisty a našim zákazníkům nabídnou širší výběr přímých spojení. Naši síť budeme i nadále rozvíjet uvážlivě, s ohledem na poptávku a tržní příležitosti,“ říká Emre Pekesen, generální ředitel společnosti Smartwings.
Smartwings posilují spojení také během vánočních svátků a nového roku
Pro období vánočních svátků a nového roku Smartwings otevřou také letecké spojení z Prahy do Košic a moldavského Kišiněva. Linka do Košic bude v provozu od 18. prosince do 4. ledna s každodenní frekvencí. Spojení mezi Prahou a Kišiněvem bude cestujícím k dispozici od 19. prosince do 12. ledna, a to dvakrát týdně. V reakci na tradičně zvýšenou poptávku po cestování během vánočního a novoročního období společnost navýší také počet letů do dalších oblíbených destinací, například do španělské Málagy a na portugalskou Madeiru.
Rozšiřování pravidelné sítě pokračuje
Další rozšiřování nabídky z Prahy navazuje na nedávné otevření pravidelné linky do Lisabonu, kterou Smartwings zařadily do nabídky minulý měsíc. Lisabon se stal již čtvrtou portugalskou destinací v síti pravidelných linek společnosti. Další novinkou zimního letového řádu bude obnovení pravidelného spojení mezi Prahou a Bukureští. Linka bude uvedena do provozu 26. listopadu a nabídne čtyři lety týdně. Od 22. prosince společnost plánuje také obnovit lety do Dubaje.
V rámci zimního letového řádu 2026-2027 nabízí Smartwings přímá letecká spojení z českých letišť do 40 destinací. Skupina Smartwings provozuje lety také z Polska, Slovenska a Maďarska.
Zdroj: Smartwings
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60190.