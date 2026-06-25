Smartwings od zimy otevře z Prahy nové linky do Bergenu a Benátek

Nové linky do Bergenu a Benátek doplní rozsáhlou síť pravidelných spojení Smartwings z Prahy do desítek evropských destinací a dále posílí nabídku společnosti během nadcházející zimní sezóny.
Pravidelná linka mezi Prahou a Benátkami bude v provozu čtyřikrát týdně, vždy v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a v neděli. Smartwings tak posílí své působení na italském trhu a rozšíří nabídku přímých spojení do jedné z nejoblíbenějších evropských destinací pro víkendové pobyty.
Od 26. října 2026 zahájí Smartwings také pravidelné lety do Bergenu, druhého největšího města Norska a výchozího bodu pro návštěvu norských fjordů. Linka Praha - Bergen bude v provozu dvakrát týdně, vždy v pondělí a pátek. Bergen se stane novou severskou destinací v síti pravidelných linek Smartwings a nabídne cestujícím pohodlné přímé spojení do jednoho z nejatraktivnějších regionů Skandinávie. Prodej letenek do Bergenu i Benátek byl již zahájen v celé distribuční síti Smartwings.
„Rozšiřování nabídky pravidelných linek je součástí naší dlouhodobé strategie posilovat letecké spojení Prahy s atraktivními evropskými destinacemi. Bergen i Benátky patří mezi vyhledávané turistické cíle. Věříme, že nová přímá letecká spojení ocení nejen čeští cestující, ale také zahraniční návštěvníci mířící do České republiky,“ říká Michal Váňa, obchodní ředitel společnosti Smartwings.
Nové linky do Bergenu a Benátek doplní další rozšíření nabídky Smartwings v zimním letovém řádu 2026/2027. Od 23. října 2026 společnost zahájí také nové přímé lety z Prahy do Lisabonu. Současně navýší počet spojů do Porta, Bilbaa a Toulouse ze dvou na tři lety týdně. Významnou novinkou je rovněž rozšíření provozu linky do Nice, která byla dosud nabízena pouze během letní sezóny.
Zdroj: Smartwings
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