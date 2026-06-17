Smartwings převzaly již čtrnáctý Boeing 737 MAX 8

Nový letoun v barvách Smartwings s imatrikulační značkou OK-SWO přistál na pražském Letišti Václava Havla dnes po poledni po dodávacím letu z továrního letiště Boeing Field v Seattlu s mezipřistáním v Kodani. Na první komerční let s cestujícími by se měl nejnovější přírůstek ve flotile Smartwings vydat již ve čtvrtek 18.6., kdy bude nasazen na let do Cagliari na Sardinii.
Společnost Smartwings provozuje letouny Boeing 737 MAX 8 ve dvou konfiguracích: plně ekonomické se 189 sedadly a v konfiguraci dvou cestovních tříd s 8 sedadly v business třídě a 168 sedadly v ekonomické třídě. Tyto moderní a úsporné stroje Smartwings nasazuje především na delší tratě.
Smartwings se s letounem Boeing 737 MAX 8 zapsaly do historie světového letectví. V lednu 2022 se staly první leteckou společností na světě, která s tímto typem letadla přistála na Antarktidě. Zároveň drží rekord v nejdelším komerčním letu uskutečněném letounem Boeing 737 MAX 8. Rekordní let z dominikánské Punta Cany do švédského Stockholmu trval 9 hodin a 25 minut.
Flotila Smartwings aktuálně čítá 49 letadel (23x Boeing 737-800, 14x Boeing 737 MAX 8, 2x Boeing 737-900ER, 4x Airbus A220, 2x Airbus A320 a 4 moderní business jety určené pro privátní lety).
V rámci letního letového řádu nabízí Smartwings přímá letecká spojení ze šesti českých letišť do 80 destinací. Skupina Smartwings provozuje lety nejen z České republiky, ale také z Polska, Slovenska a Maďarska. Od zimního letového řádu 2026/2027 společnost dále rozšíří nabídku pravidelných linek z Prahy. Od 23. října zahájí nové přímé spojení do Lisabonu a současně navýší počet letů do Porta, Bilbaa a Toulouse. Nově bude také celoročně provozovat linku do Nice.
Zdroj: Smartwings
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.