Smartwings přidávají další lety z Prahy do Barcelony, Málagy, Valencie a Říma

Více spojů do oblíbených destinací
Od 29. března bude společnost Smartwings z Prahy do španělské Málagy létat 14x týdně (2x denně). Lety do Barcelony, Valencie a Říma budou k dispozici denně.
„Španělsko a Itálie patří mezi dlouhodobě nejžádanější destinace našich klientů. Posílením frekvencí chceme nabídnout větší flexibilitu a reagovat na rostoucí poptávku po letech do jižní Evropy,“ říká Michal Váňa, obchodní ředitel Smartwings.
Během letního letového řádu nabídne společnost Smartwings z českých letišť přímé lety do 80 destinací ve 20 zemích. Největší počet letních destinací z českých letišť společnost tradičně nabízí do Řecka (20 destinací), následovaného Španělskem (19), Itálií (10) a Portugalskem (7).
Silná poptávka během Velikonoc
Smartwings eviduje vysoký zájem o cestování během velikonočních svátků. Mezi nejvyhledávanější patří krátké pobyty do Paříže, Málagy, Madridu, Říma, Porta, Bilbaa, Valencie nebo na Mallorcu, stejně jako delší dovolené na Kanárských ostrovech, Madeiře nebo Azorech. Cestující, kteří preferují nadstandardní služby a komplexní prémiový servis během celého letu, mohou na trasách na Gran Canaria a Tenerife využít cestovní třídu Business.
Tarify a služby
Smartwings nabízí flexibilní tarify:
- Lite – pouze příruční zavazadlo do 8 kg (max. rozměry 55 × 40 × 23 cm)
- Plus a Flex – zahrnují odbavené zavazadlo do 23 kg, kabinové zavazadlo do 8 kg, malou osobní tašku do 3 kg, možnost výběru sedadla
- Business Class – maximální komfort, dvě odbavená zavazadla do 32 kg, 2 kabinová zavazadla do 8 kg, malá osobní taška do 3 kg, prioritní odbavení, Fast track, Business class salonek, prémiové sedadlo, nadstandardní catering
Letenky Smartwings jsou k dispozici na webu společnosti a u prodejců letenek. Ceny aktuálně začínají na 2 150 Kč včetně příručního zavazadla (55 × 40 × 23 cm, 8 kg).
Zdroj: Smartwings