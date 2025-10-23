Smartwings zahajují lety do sedmi nových evropských destinací: Bruselu, Barcelony, Porta, Bukurešti, Bilbaa, Toulouse a Říma

Autor:
  13:51
Praha 23. října 2025 (PROTEXT) - Letecká společnost Smartwings výrazně rozšiřuje síť svých pravidelných linek. V rámci zimního letového řádu 2025/26 zahájí provoz z Prahy do sedmi nových evropských destinací: Bruselu, Barcelony, Porta, Bukurešti, Bilbaa, Toulouse a Říma. Lety budou spuštěny postupně v období od 23. do 26. října. Společně s novými trasami dochází také k posílení některých stávajících linek – do Málagy se bude nově létat 12x týdně, do Paříže až 3x denně.

Dnes 23. října zahájil největší český letecký dopravce provoz hned na třech nových linkách - do Barcelony (4x týdně), Říma (4x týdně) a Porta (2x týdně). Následující den spojí Smartwings Prahu a španělským Bilbaem (2x týdně). V sobotu 25. října začne pravidelný provoz na lince do francouzského Toulouse (2x týdně), a v neděli 26. října pak do Bruselu (12x týdně) a Bukurešti (7x týdně).

„Rozšíření portfolia Smartwings je reakcí na rostoucí poptávku po přímých letech do evropských měst. Zájem o lety do nově oznámených destinací výrazně předčil naše očekávání. Věříme, že nová nabídka Smartwings osloví jak obchodní cestující, tak i turisty,“ říká Michal Váňa, obchodní ředitel Smartwings.

Letenky, které začínají již na 1850 Kč, lze zakoupit jednoduše online na webových stránkách Smartwings nebo prostřednictvím prodejců. I v cenově nejatraktivnějším balíčku „LITE“ mají cestující zahrnuto plnohodnotné příruční zavazadlo (55 x 40 x 23 cm, max. 8 kg). 

Smartwings dlouhodobě nabízí nejširší síť přímých letů z České republiky. Na Letišti Václava Havla Praha je Smartwings největším dopravcem podle počtu operovaných letů.

Během zimního letového řádu 2025-2026 nabídne Smartwings přímé lety z českých letišť do tří desítek destinací: Madridu, Paříže, Říma, Barcelony, Bruselu, Bilbaa, Toulouse, Bukurešti, Porta, Valencie, Málagy, Dubaje, Tel Avivu, na Mallorku, Madeiru, Kanárské ostrovy (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura) a egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam. Kromě pravidelných linek bude Smartwings provozovat také charterové lety na Kapverdy (Sal, Boa Vista), do Bahrajnu, Kataru (Dauhá), Ománu (Salalah), SAE (Ras Al Khaimah), Keni (Mombasa) a na Zanzibar. 

Komfortní služby na palubě

Rostoucí trend zájmu zaznamenává společnost Smartwings o doplňkové služby. Na vybraných trasách Smartwings nabízí Business třídu s komplexním prémiovým servisem. Cestující v ekonomické třídě si mohou vybírat ze široké nabídky Gourmet Menu zahrnující výběr kvalitních teplých a studených jídel připravených zkušenými šéfkuchaři. Na palubách letadel Smartwings je klientům k dispozici bezplatný palubní zábavní systém, dostupný přes vlastní zařízení. Nejnovější letouny ve flotile jsou vybaveny Wi-Fi připojením, které cestujícím umožňuje zůstat online po celou dobu letu a zejména obchodním cestujícím nabízí možnost efektivně pracovat i během cesty.

 

Harmonogram nových linek z Prahy

23. října:

  • Barcelona
  • Řím
  • Porto

24. října:

  • Bilbao

25. října:

  • Toulouse

26. října:

  • Brusel
  • Bukurešť

 

O Smartwings

Smartwings, a.s. působí na trhu 28 let a je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Součástí skupiny jsou také letecké společnosti Smartwings Poland, Sp. z.o.o., Smartwings Slovakia, s.r.o., Smartwings Hungary, Kft.

Smartwings provozuje pravidelné linky, charterové lety a privátní lety kategorie business jet. Společnost dlouhodobě zajišťuje také velké množství speciálních letů po celém světě pro mezinárodní firmy, světové humanitární a sportovní organizace. Letadla Smartwings loni přistávala na 318 letištích po celém světě. Smartwings je členem Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA a opakovaně držitelem certifikátu IOSA (IATA Operational Safety Audit) představující nejpokročilejší standardy provozní bezpečnosti a kvality v letecké přepravě. Flotila Smartwings čítá 51 letadel.

 

 

