Smarty BRANDS. přebírá aktivity slovenské PGS a přepisuje tak mapu herního trhu na Slovensku

Brand PGS je jedním z klíčových kroků v dlouhodobé strategii česko-slovenské skupiny Smarty BRANDS. Zatímco Smarty dlouhodobě staví na širokém záběru spotřební elektroniky, IT a chytré domácnosti, PGS si za roky fungování vybudovalo silnou pozici mezi hráči a technologickými nadšenci. Spojením těchto brandů vzniká jeden z nejkomplexnějších technologických prodejních ekosystémů na trhu.
„Toto spojení není jen o růstu, ale i o ambici posunout úroveň služeb i nabídky. Chceme být místem, kde zákazník vyřeší celý svůj digitální život na jednom místě, od herního příslušenství a výkonných počítačů až po mobilní zařízení a smart home technologie,“ říká Petr Syrůček, majitel skupiny Smarty BRANDS.
Skupina Smarty BRANDS. patří mezi nejrychleji rostoucí technologické retailery v regionu. Za rok 2025 dosáhla skupina podle předběžných výsledků obratu téměř 7 miliard korun, což jí dává silnou pozici pro další rozvoj i strategické akvizice.
Silnější infrastruktura online i offline
Z pohledu zákazníků PGS přináší spojení především vyšší dostupnost a komfort. Aktuálně fungovala značka s jedinou kamennou prodejnou v Bratislavě. Nově se zákazníkům otevírá síť sedmi míst napříč Slovenskem, která kombinuje původní prodejnu PGS s prodejnami Smarty.sk a Brloh.sk. To znamená rychlejší doručení, více možností osobního odběru i bližší kontakt se zákazníky.
Zásadní změnou projde také online prostředí. Web PGS byl již k 1. únoru převeden na novou platformu podle standardů Smarty BRANDS., tedy s důrazem na rychlost, přehlednost a prémiový design. Orientace v nabídce bude jednodušší a vyhledání produktů rychlejší. Uživatelské účty i historie objednávek zákazníků zůstávají zachovány a byly převedeny do nové platformy.
Z herního obchodu plnohodnotný technologický servis
Spojení otevírá zákazníkům PGS přístup k širšímu portfoliu produktů i služeb, které byly dosud doménou značek Smarty BRANDS. Do nabídky se tak dostanou herní počítačové sestavy TIGO montované v České republice, vlastní řady příslušenství i rozšířené servisní služby. Výrazně se posílí oblast výkupu a prodeje zánovních zařízení pod značkou Smarty Cycle, která staví na jasných standardech kvality, specializovaném zázemí a garancích, na které jsou zákazníci Smarty zvyklí. Zákaznický servis skupiny zároveň přebírá veškeré reklamace, záruky i dotazy zákazníků PGS. Přechod tak proběhne bez přerušení a bez nutnosti jakýchkoli kroků ze strany zákazníků.
Značka PGS z trhu nemizí. Skupina Smarty BRANDS. ji plánuje pro následující období plně zachovat a naopak dále rozvíjet paralelně s brandy Smarty.sk a Brloh.sk.
Fotografie a medajlonky najdete ZDE.
O skupině Smarty:
Smarty BRANDS. patří mezi nejvýznamnější prodejce chytré elektroniky a gamingu v České republice a na Slovensku. Skupina dlouhodobě staví na propojení online prodeje a sítě kamenných prodejen v rámci omnichannel strategie. Do jejího portfolia patří značky Smarty, iWant, Brloh, JRC a TIGO. Jejím cílem je přinášet radost ze světa technologií prostřednictvím odbornosti, dostupnosti a servisu, který nekončí prodejem.
Zdroj: Smarty
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT