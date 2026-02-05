Smarty BRANDS. přebírá aktivity slovenské PGS a přepisuje tak mapu herního trhu na Slovensku

Autor:
  10:58
Praha 5. února 2026 (PROTEXT) - Na slovenském trhu s gamingem vzniká nový jasný lídr. Skupina Smarty BRANDS., která provozuje mj. eshopy a síť prodejen pod značkami Smarty.sk a Brloh.sk, přebírá veškeré obchodní aktivity PGS (Play Go Smart), svého dosud nejvýznamnějšího konkurenta mezi specializovanými prodejci gamingu a herní elektroniky na Slovensku. Převzetí aktivit proběhlo 1. února 2026 a znamená zásadní posun v rozložení sil v segmentu.

Brand PGS je jedním z klíčových kroků v dlouhodobé strategii česko-slovenské skupiny Smarty BRANDS. Zatímco Smarty dlouhodobě staví na širokém záběru spotřební elektroniky, IT a chytré domácnosti, PGS si za roky fungování vybudovalo silnou pozici mezi hráči a technologickými nadšenci. Spojením těchto brandů vzniká jeden z nejkomplexnějších technologických prodejních ekosystémů na trhu.

„Toto spojení není jen o růstu, ale i o ambici posunout úroveň služeb i nabídky. Chceme být místem, kde zákazník vyřeší celý svůj digitální život na jednom místě, od herního příslušenství a výkonných počítačů až po mobilní zařízení a smart home technologie,“ říká Petr Syrůček, majitel skupiny Smarty BRANDS.

Skupina Smarty BRANDS. patří mezi nejrychleji rostoucí technologické retailery v regionu. Za rok 2025 dosáhla skupina podle předběžných výsledků obratu téměř 7 miliard korun, což jí dává silnou pozici pro další rozvoj i strategické akvizice.

 

Silnější infrastruktura online i offline

Z pohledu zákazníků PGS přináší spojení především vyšší dostupnost a komfort. Aktuálně fungovala značka s jedinou kamennou prodejnou v Bratislavě. Nově se zákazníkům otevírá síť sedmi míst napříč Slovenskem, která kombinuje původní prodejnu PGS s prodejnami Smarty.sk a Brloh.sk. To znamená rychlejší doručení, více možností osobního odběru i bližší kontakt se zákazníky.

Zásadní změnou projde také online prostředí. Web PGS byl již k 1. únoru převeden na novou platformu podle standardů Smarty BRANDS., tedy s důrazem na rychlost, přehlednost a prémiový design. Orientace v nabídce bude jednodušší a vyhledání produktů rychlejší. Uživatelské účty i historie objednávek zákazníků zůstávají zachovány a byly převedeny do nové platformy.

 

Z herního obchodu plnohodnotný technologický servis

Spojení otevírá zákazníkům PGS přístup k širšímu portfoliu produktů i služeb, které byly dosud doménou značek Smarty BRANDS. Do nabídky se tak dostanou herní počítačové sestavy TIGO montované v České republice, vlastní řady příslušenství i rozšířené servisní služby. Výrazně se posílí oblast výkupu a prodeje zánovních zařízení pod značkou Smarty Cycle, která staví na jasných standardech kvality, specializovaném zázemí a garancích, na které jsou zákazníci Smarty zvyklí. Zákaznický servis skupiny zároveň přebírá veškeré reklamace, záruky i dotazy zákazníků PGS. Přechod tak proběhne bez přerušení a bez nutnosti jakýchkoli kroků ze strany zákazníků.

 

Značka PGS z trhu nemizí. Skupina Smarty BRANDS. ji plánuje pro následující období plně zachovat a naopak dále rozvíjet paralelně s brandy Smarty.sk a Brloh.sk.

 

Fotografie a medajlonky najdete ZDE.

 

O skupině Smarty:

Smarty BRANDS. patří mezi nejvýznamnější prodejce chytré elektroniky a gamingu v České republice a na Slovensku. Skupina dlouhodobě staví na propojení online prodeje a sítě kamenných prodejen v rámci omnichannel strategie. Do jejího portfolia patří značky Smarty, iWant, Brloh, JRC a TIGO. Jejím cílem je přinášet radost ze světa technologií prostřednictvím odbornosti, dostupnosti a servisu, který nekončí prodejem.

 

Zdroj: Smarty

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji zůstávají i přes oblevu dobré

ilustrační snímek

Podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji zůstávají i přes aktuální oblevu dobré. Lidí však do zimních středisek kvůli deštivému počasí nejezdí mnoho. Vlekaři...

5. února 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Odborníci upozorňují na možné negativní vlivy výměny veřejného osvětlení v Praze

ilustrační snímek

Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) i dalších institucí upozorňují na možné negativní zdravotní a ekologické dopady výměny veřejného osvětlení...

5. února 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádají revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestačním mítinku na podporu evropského průmyslu a ochranu...

5. února 2026  10:12,  aktualizováno  12:45

Ve Vrábči lidem cinkalo nádobí, zemětřesení zažili v obci poprvé

Přístroje zaznamenaly ve Vrábči slabé zemětřesení.

Obec Vrábče na Českobudějovicku zasáhlo v úterý ráno slabé zemětřesení o síle 1,2 stupně. V této lokalitě bylo zaznamenané úplně poprvé, uvedli odborníci z Masarykovy univerzity v Brně. Někteří...

5. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nové parkovací automaty do léta nebudou, Liberec zrušil soutěž na dodavatele

Jedno z parkovišť v Liberci

Výměna zastaralých parkovacích automatů za moderní, které umožňuji i bezhotovostní platby, bude mít v Liberci minimálně několikaměsíční zpoždění. Původně ji chtělo vedení města zvládnout do letošního...

5. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Praha, Štvanice

Praha, Štvanice

Geotechnickým průzkum u Hlávkova mostu

vydáno 5. února 2026  12:35

Drifter poškodil letiště v Českém ráji. Mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti....

Vzletovou a přistávací dráhu letiště ve Všeni na Turnovsku poškodil koncem ledna neznámý řidič. V zasněženém areálu na ní v noci testoval své řidičské dovednosti a limity vozu. Hledá ho policie.

5. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Na D1 padly za jediný měsíc čtyři mosty. Podívejte se, jak je drapáky rozkousaly

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Demolice mostů byly v lednu výraznou součástí prací na náročné přestavbě křižovatky D1 a D2 a s ní souvisejícím rozšiřování dálnice na jihu Brna. Během jediného měsíce stavbaři zdemolovali čtyři...

5. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Požár střechy domu na Břeclavsku způsobil předběžně škodu 3,5 milionu Kč

ilustrační snímek

Noční požár střechy domu v Bavorech na Břeclavsku způsobil podle předběžného odhadu škodu 3,5 milionu korun. Při zásahu se lehce zranil jeden dobrovolný hasič....

5. února 2026  10:53,  aktualizováno  10:53

Festival Academia film Olomouc se letos zaměří na hledání společného dialogu

ilustrační snímek

Na společnou řeč a porozumění se od 28. dubna do 3. května zaměří festival vědeckého filmu Academia film Olomouc (AFO). Na téma letošního ročníku se zaměří i...

5. února 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Vysočině jsou v provozu lyžařské sjezdovky, přírodní sníh pro běžkaře mizí

ilustrační snímek

Na Vysočině se díky zásobám technického sněhu stále lyžuje na 12 sjezdovkách. Přírodní sníh pro běžkaře ale kvůli teplotám mírně nad nulou mizí. Stopy se ještě...

5. února 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Hráči Davis Cupu se těší na fanoušky, v Jihlavě bylo vyprodáno za pár hodin

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Když se ve středu 17. prosince začaly prodávat vstupenky na první kvalifikační zápas Davis Cupu v Jihlavě, mizely doslova před očima. Už po pár hodinách server hlásil: vyprodáno. Víkendová premiéra...

5. února 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.