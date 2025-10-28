Aukce naživo: 3. prosince 2025 – hotel The Peninsula Beverly Hills
Zahájení online dražby: 27. října 2025
Veřejná výstava: 14.–26. listopadu 2025 – Museum of Style Icons, Newbridge, Irsko
Aukční síň Julien's Auctions s hrdostí oznamuje Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů, mimořádnou aukci módy a oblékání celebrit, která se bude konat 3. prosince 2025 v 10:00 tichomořského časového pásma v hotelu The Peninsula Beverly Hills. Tato významná aukce oslavuje umění luxusních, na míru šitých oděvů a kouzlo jeviště a plátna a nabízí sběratelům vzácnou příležitost získat ikonické kousky, které nosily Tina Turnerová, Cher, princezna Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houstonová, Carol Burnettová, Britney Spears a další. Online dražba začíná 27. října na www.juliensauctions.com. Reklama na aukci zde.
Základem prodeje je bezprecedentní nabídka více než 50 modelů od Boba Mackieho, legendárního návrháře, jehož tvorba po desetiletí stanovovala kouzlo showbyznysu. „Celý život jsem sbíral nádherné kousky luxusních, na míru šitých oděvů a sběratelské kostýmy. Jsem velmi šťastný, že se o ně mohu podělit s lidmi, kteří je milují," řekl Mackie.
Mezi nejzajímavější kousky patří:
• princezna Diana, oblek na společenské akce od Versaceho z roku 1997 (odhadovaná cena 40 000–60 000 dolarů)
• Cher, kostým s flitry na vystoupení od Boba Mackieho z roku 1978 (odhadovaná cena 8 000–10 000 dolarů)
• Tina Turnerová, kostým s křídly a třásněmi od Boba Mackieho z roku 1977, (odhadovaná cena 5 000–7 000 dolarů)
• Beyoncé, šaty nošené na udělování cen MTV za hudební videoklipy od Franceska Scognamiglia z roku 2016 (odhadovaná cena 8000–10.000 dolarů)
• róba Whitney Houstonové od Versaceho z roku 1998 (odhadovaná cena 10.000–15.000 dolarů)
• Hermes, kanárkově žlutá kabelka z krokodýlí kůže, 35 cm, z roku 2016 (odhadovaná cena 25.000–35.000 dolarů)
„Tato kolekce zachycuje podstatu kouzla a hvězdné síly," řekl Martin Nolan, spoluzakladatel a výkonný ředitel Julien's Auctions. „Vzdává hold jak ikonám, které tyto kousky nosily, tak vizionářským návrhářům, kteří je vytvořili."
Kolekce bude poprvé představena na soukromých mediálních přehlídkách v New Yorku, Londýně a Beverly Hills, poté bude od 14. do 26. listopadu vystavena na jediné veřejné výstavě se vstupem zdarma v Muzeu ikon oblékání v irském Newbridge.
Sběratelé z celého světa se mohou zúčastnit v reálném čase prostřednictvím aukční platformy Julien's naživo online.
Kontakt pro média:
Jenelle Hamilton PR
+1 646.421.9139
Video - https://www.youtube.com/watch?v=mpEQzgWG8ik
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg