Směrový oblouk na horizontu trápí řidiče u Dubí Hory

Stanislav Vorel, krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje: “Tady vidíte průběh toho oblouku. To znamená špatné výškové vedení a směrové vedení té komunikace. Ukazovalo by to na trošku větší rekonstrukci.”
David Pauk, dopravní expert, RSE project: "Zde se nabízí jednak zvýraznění směrového průběhu, výškového průběhu a ideálně také úprava směrového vedení stavební úpravou či případně zamezení střetu s pevnými překážkami, jako stromy, a to třeba s instalací svodidel."
Ředitelství silnic a dálnic se stará taky o kácení stromů, které tvoří nebezpečnou pevnou překážku.
Tomáš Voráček, Ředitelství silnic a dálnic, správa České Budějovice: "Máme tam v této chvíli opravdu velké množství stromů, které už jsme odstranili. Tady se samozřejmě ještě jeví, že by se tam mohla dát alespoň ta "zetka". Jestli se nám vejde nějaké svodidlo, musíme to prověřit, ale určitě pracujeme na tom, abychom to zlepšili."
Zdroj: POLAR televize Ostrava