Smíchov chce teplo a chlad z Vltavy: levnější a bez emisí

Pražané mají nejdražší teplo v republice. U typického bytového domu přibližně 1 200 Kč/GJ bez DPH, tedy o třetinu dražší než průměr České republiky. „Praha má obrovský a dosud nevyužitý zdroj energie – Vltavu. Řeka může vytápět i chladit tisíce domů, levněji a čistěji než plyn. Strategie teplárenství, kterou v září schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, počítá s dalším růstem cen tepla až o 53 %. SeeDis ukazuje, že to jde i jinak: lokální obnovitelný zdroj bez závislosti na plynu, s cenou výrazně nižší než dnes. Chceme Praze ukázat, že alternativa existuje, a to bez veřejných prostředků,“ říká Ing. Štefan Kráľ, předseda správní rady Smíchovské teplárenské.
SeeDis má v plném rozsahu zásobovat kolem 400 budov, což odpovídá zhruba 20 tisícům domácností. Teplo nabízí za přibližně 750 Kč/GJ bez DPH, chlad za přibližně polovinu nákladů, za které si jsou objekty schopny chlad vyrobit lokálně. „Pro vlastníka bytu či domu je podstatná spolehlivost a dlouhodobě výhodná cena. Možnost vyřešit jedním systémem teplo i chlazení, zvlášť i s ohledem na dlouhodobé klimatické změny a zvyšující se počty tropických dní a nocí, bez investice do vlastního zdroje je pro nás zajímavou alternativou k dnešnímu drahému vytápění plynem,“ říká Richard Nezval, předseda výboru SVJ domu ve Zborovské ulici a předseda petičního výboru.
Připraveno ke stavbě
Projekt SeeDis má pravomocná povolení pro hlavní části projektu – energovod, kotevní stání plovoucího zdroje ComPon i první vlnu přípojek. Povolení prošla odvolacími řízeními i soudním přezkumem. Banky po due diligence nabídly financování první etapy a zájem o připojení projevilo více než 90 % oslovených vlastníků budov. Posledním krokem před zahájením stavby je souhlas hlavního města Prahy se zřízením věcných břemen pro uložení sítí do městských pozemků a komunikací, na který projekt čeká už 33 měsíců.
Rozvodná tepelná zařízení jsou podle energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu a zákon pro uložení sítí do cizích pozemků počítá se zřízením věcných břemen, v případě nutnosti i vyvlastněním věcných břemen. „Vzhledem k tomu, že město od prosince 2023 nevyřídilo naši žádost a podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, zahájili jsme vyvlastňovací řízení,“ doplňuje k tomu pan Kráľ ze Smíchovské teplárenské.
Teplo a chlad přímo z Vltavy
Primárním zdrojem SeeDis má být ComPon, plovoucí energetické zařízení s tepelnými čerpadly využívajícími teplotní potenciál Vltavy. Voda se z řeky neodebírá ani nijak neupravuje. Při maximálním výkonu má ComPon dopad na řeku v řádu setin stupně.
Projekt počítá s celkovou investicí 2,5 miliardy korun a po připojení domů má podle projektových výpočtů uspořit až 31 tisíc tun CO2 ročně. Financován má být ze soukromých zdrojů a bankovního financování, bez nároku na rozpočet hlavního města.
Smíchov v současné době nemá vybudované rozvody pro centrální zásobování teplem, domy jsou tak odkázány na vlastní zdroje převážně na plyn. „Cena plynu se dnes pohybuje nad 80 eury za megawatthodinu, před energetickou krizí to bylo 15–20 eur. SeeDis je ekologický, levný a bezpečný zdroj energie a plní všechny tři pilíře energetického trilematu. Zároveň řeší to, co domy na Smíchově dnes nemají a co potřebují stále víc – chlazení v létě,“ doplnil Štefan Kráľ ze Smíchovské teplárenské.
Zdroj: Smíchovská teplárenská
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