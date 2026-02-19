SMO ČR: Sport není luxus

Více peněz do sportu dětí a mládeže, stabilní financování prevence a jednodušší, transparentnější rozdělování dotací. To jsou konkrétní závěry dnešního jednání mezi Svazem měst a obcí České republiky a ministrem pro sport, prevenci a zdraví, Borisem Šťastným.
„Sport není nadstandard. Je to nejlevnější a nejúčinnější prevence zdravotních i sociálních problémů. Pokud chceme zdravou generaci, musíme dnes investovat do pohybu dětí,“ uvedl předseda Svazu František Lukl.
Více prostředků do investic i sportovních aktivit
Předseda Svazu a ministr se shodli na potřebě navýšit finanční prostředky pro všeobecný sport – jak do sportovní infrastruktury, tak do samotných sportovních aktivit dětí a mládeže.
Obce jsou hlavními provozovateli sportovišť a organizátory místních aktivit. Bez stabilního financování však nemohou dlouhodobě plánovat rekonstrukce hřišť, hal ani podporu sportovních klubů. Svaz proto opětovně zdůraznil nutnost systémového řešení.
Ministr zároveň zahájil kampaň na podporu přirozeného pohybu dětí a mládeže, kterou Svaz měst a obcí ČR plně podporuje.
Stabilní financování: část daně z hazardu na sport a prevenci
Svaz znovu otevřel otázku účelového vázání části výnosů z hazardních her na podporu sportu a prevence. Dlouhodobě prosazuje, aby minimálně jedna třetina výnosů z hazardu v rozpočtech měst a obcí směřovala přímo do mládežnického sportu a preventivních programů.
Takové opatření by zajistilo stabilitu financování a omezilo závislost na krátkodobých dotačních výzvách. Boris Šťastný přislíbil projednat tuto možnost s ministryní financí. Diskutována byla i možnost zapojení prostředků z oblasti obrany do financování preventivních programů, což má ministr dále řešit s ministrem obrany.
Transparentnější a jednodušší rozdělování dotací
Jedním z témat byla také větší transparentnost a zjednodušení administrace při rozdělování prostředků z Národní sportovní agentury. Svaz podporuje zvýšení transparentnosti a navrhuje vznik jednotného dotačního registru pro sport, který by zpřehlednil tok veřejných financí a snížil administrativní zátěž obcí i sportovních organizací.
Prevence závislostí a dětské obezity
Svaz zdůraznil, že místní samosprávy stojí v první linii prevence rizikového chování dětí a mladistvých. Sportovní a volnočasové aktivity, nízkoprahová zařízení i komunitní centra významně přispívají ke snižování rizika vzniku závislostí.
Zásadní je také koordinovaný postup při prevenci dětské obezity. Obce mají přímý vliv na prostředí, ve kterém děti vyrůstají – od kvality veřejného prostoru přes dostupnost sportovišť až po spolupráci se školami a zdravotnickými zařízeními. Svaz podporuje vznik systematických strategií a akčních plánů, které propojí oblast školství, sportu, zdravotnictví i sociálních služeb.
Jednání se uskutečnilo 19. února 2026 v Poslanecké sněmovně. Za Svaz měst a obcí ČR se jej účastnili předseda František Lukl, místopředseda a předseda Komory obcí Pavel Drahovzal, výkonná ředitelka Radka Vladyková a ředitel Legislativní a právní sekce Dan Jiránek. Za resort sportu, prevence a zdraví jednal ministr Boris Šťastný.
Zdroj: Svaz měst a obcí ČR