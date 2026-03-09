Smrskflace: Menší domy, dražší bydlení, větší význam terasy. Názor z DITONU.

Rodinné domy v Česku zdražily za poslední dekádu víc, než o kolik vzrostly průměrné mzdy. Nejde o dojem ani mediální zkratku, ale o trend potvrzený daty Českého statistického úřadu. Kromě cen se změnil i prostor. Rozloha domů se zmenšila o 20 m2. Tato kombinace přirozeně mění způsob, jakým o bydlení přemýšlíme, i jak prostory využíváme.
„Když se podíváme na vývoj cen rodinných domů, mezd a velikosti novostaveb, vychází z toho poměrně jasný obrázek. Za více peněz získáváme méně prostoru. To je přesná definice smrskflace, kterou dnes můžeme pozorovat i ve stavebnictví,“ říká Daniel Křížek, ředitel rozvoje společnosti DITON.
Poslední dekáda v číslech
Srovnání let 2015 a 2024 ukazuje výraznou proměnu trhu:
- Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla 1,7x (26 591 Kč > 45 899 Kč)
- Ceny rodinných domů vzrostly 2,2x (106,1 > 238,3 - při indexu 2010 = 100).
Domy jsou menší než dřív
Zatímco na přelomu tisíciletí nebyla výjimkou užitná plocha kolem 158 m2, dnes se novostavby pohybují spíše okolo 139 m2. Změna je patrná i dispozičně. Dříve měly domy běžně 5+1, dnes je spíše 4+1.
„Rodinný dům zůstává velký, ale už není tak velkorysý, má zpravidla o jednu místnost méně. Každý metr má dnes mnohem vyšší hodnotu než dřív a mnohem více uvažujeme také o jeho smysluplném a maximálním využití,“ shrnuje Daniel Křížek.
Menší interiér, větší důraz na exteriér
Podle zkušeností DITONu a poptávce zákazníků je zřejmé, že se část bydlení přesouvá ven. Terasa, zahrada nebo dvorek už nejsou jen doplňkem, ale tvoří plnohodnotnou součást každodenního života. A podle toho lidé o exteriéru také přemýšlí. Chtějí, aby přirozeně navazoval na obytnou část.
„Zákazníci stále častěji řeší například haptický komfort. To znamená, že chtějí, aby venkovní dlažba byla tak příjemná , že po ní mohou chodit bosí,“ dodává Daniel Křížek.
Vedle funkčnosti se mění i estetika. Prosazují se především béžové a pískové odstíny, světlejší tóny a jemné barevné kombinace. Smrskflace rodinných domů tak není jen otázkou cen nebo metrů čtverečních. Zvyšuje se význam venkovního prostoru.
Zdroj: DITON s.r.o.