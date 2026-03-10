Smysluplné léto pro děti ve městě: deset let jedné prázdninové tradice

Praha 10. března 2026 (PROTEXT) - Letní prázdniny jsou pro děti jedinečnou příležitostí, jak si odpočinout od školních povinností, být venku na čerstvém vzduchu, rozvíjet své schopnosti a sbírat nové zážitky. V době, kdy mnoho rodin hledá smysluplné způsoby trávení volného času, nabízejí příměstské tábory prostor pro pohyb, sociální interakce a zdravý životní styl bez nadměrného tlaku na výkon. Mezi ty, které dlouhodobě tvoří program pro děti v Praze, patří i cyklistický Bike Camp v holešovickém Výstavišti.

Léto je sice ještě daleko, zkušení rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát zajímavou prázdninovou náplň, ale ví, že už teď je čas začít zjišťovat, jaká je letošní nabídka. V Praze se už po desáté mohou spolehnout na příměstský cyklistický tábor Bike Camp, který od 17. do 21. srpna pořádá nezisková organizace Dělej, co tě baví. Je určen dětem ve věku od 7 do 15 let a nabídne pestrý program od bezpečné výuky jízdy na kole až po hry, výlety, koupání a další venkovní aktivity.

Bike Camp klade důraz na individuální a bezpečný přístup. „Účastníci jsou rozděleni do oddílů podle věku a úrovně zkušeností, takže si každý může zdokonalit své dovednosti vlastním tempem a bez zbytečného stresu. Důraz klademe i na vstřícnost k nejmladším táborníkům, pro které vytváříme přátelské prostředí,“ vysvětlila Jiřina Faloutová, ředitelka pořádající organizace.

Program tábora zahrnuje například návštěvu dopravního hřiště, jízdu na pumptracku, koupání a soutěže, které děti aktivně zapojují a učí je bezpečnému pohybu v terénu i ve městě. Jízda na kole tady tak není jen sportem, ale i prostředkem k budování sebedůvěry a kolektivního ducha.

Atraktivní motivací letošního ročníku je i hlavní cena Bike campu - horské kolo, které si na závěr odveze jeden z účastníků.

Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo udržet kontinuitu Bike Campu již deset let. Každý rok se vrací mnoho dětí, které si tábor oblíbily. Máme také stabilní tým vedoucích, kteří se s účastníky dobře znají a umí pro ně připravit kvalitní a zábavný program. Věříme, že letošní ročník nabídne další nezapomenutelné zážitky a podpoří u dětí radost z aktivního pohybu,“ doplnila Jiřina Faloutová.

Cena za pětidenní příměstský tábor je stanovena na 4900 Kč. Dětem s trvalým pobytem v některých městských částech Prahy budou poskytnuty slevy na základě příspěvků obcí. V ceně jsou kromě kompletního programu zahrnuty také vstupy na všechny plánované aktivity, obědy a celodenní pitný režim. Kapacita tábora je omezená, proto organizátoři doporučují přihlásit se včas prostřednictvím formuláře na https://www.delejcotebavi.com/.

 

Zdroj: Dělej, co tě baví

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

