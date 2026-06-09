SNEC 2026 o fotovoltaické energii: EVE Energy získala významné zakázky v objemu přes 67 GWh

Systém BESS o kapacitě 6,9+ MWh vyniká dvojí silou v oblasti technologie a dodávek
Na této akci přitáhly značnou pozornost systém pro skladování energie (BESS) o kapacitě 6,9+ MWh a řada Mr. Big Family od společnosti EVE Energy, a to díky svým výrazným produktovým výhodám a stabilnímu výkonu.
Systém o kapacitě 6,9+ MWh, vyvinutý na základě osvědčené platformy pro výzkum a vývoj velkoformátových baterií, přináší tři průlomové výhody: vysokou míru integrace, mimořádně dlouhou životnost a víceúrovňové zabezpečení. Je navržen do standardního dvacetistopového kontejneru a zvyšuje energetickou hustotu díky článkům s vyšší kapacitou, integraci typu CTP (od článku k baterii) a optimalizovanému využití prostoru, čímž výrazně snižuje počáteční investiční náklady. Přesné řízení teploty a inteligentní vyrovnávací technologie udržují teplotní výkyvy pod přísnou kontrolou po celou dobu provozu, což umožňuje více než 10 000 cyklů a stabilní výkon po celou dobu životnosti systému. Systém se také vyznačuje komplexní bezpečnostní architekturou, včetně víceúrovňové ochrany a inteligentní strategie hašení požáru, čímž stanovuje nový standard pro velkokapacitní systémy pro skladování energie.
Základem této produktové síly je pokročilá výrobní platforma společnosti EVE Energy a osvědčená historie dodávek. K dnešnímu dni EVE vyrobila více než 3,7 milionu velkoformátových článků pro aplikace v oblasti skladování energie a dosáhla stabilních dodávek na úrovni GWh, čímž posílila základnu své výrobní kapacity pro podporu realizace globálních zákaznických projektů.
Podepsané smlouvy na více než 67 GWh – zasloužená důvěra trhu
Na veletrhu podepsala společnost EVE Energy smlouvy se společnostmi Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., Tianjin RY Energy Co., Ltd. a s brazilským poskytovatelem energetických řešení Genesis Energia e Tecnologia Ltda. Celková smluvní kapacita přesáhla 67 GWh, což podtrhuje silnou důvěru trhu v nabídku produktů a řešení společnosti EVE.
Posilování průmyslových vazeb a utváření budoucnosti s partnery
Steven Chen, zástupce ředitele společnosti EVE Energy, spolu s klíčovým manažerským týmem společnosti vedli rozsáhlé diskuse s vedoucími představiteli odvětví a partnery v dodavatelském řetězci. Mezi klíčová témata patřily trendy v technologii velkoformátových baterií, inovativní aplikace vysokokapacitních úložných systémů, koordinace globální výrobní kapacity a společný rozvoj ekosystému. To pomáhá prohlubovat sdílenou strategickou vizi a rozšiřovat oblasti spolupráce.
Vzhledem k tomu, že odvětví skladování energie se rozvíjí stále rychlejším tempem, bude se společnost EVE Energy i nadále soustřeďovat na rozvoj technologií velkoformátových baterií. Díky silným výrobním kapacitám, komplexnímu internímu výzkumu a vývoji a s ohledem na dlouhodobou strategickou vizi se společnost EVE zavázala dodávat spolehlivé produkty a zajišťovat stabilní dodávky jako důvěryhodný globální partner – a tím podporovat celosvětový přechod k ekologičtější energetické budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku.
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