Sníh, led a odhodlání: První závod ČEZ RunTour Winter Edition odstartoval sezónu 2026 v Českých Budějovicích

Autor:
  10:44
České Budějovice 19. ledna 2026 (PROTEXT) - Z celkových 11 závodů RunTour pořadatele VML Czechia se v sobotu 17. ledna uskutečnil otvírák této sezóny na Výstavišti České Budějovice, odkud vedly trasy závodů po cyklostezkách podél Vltavy až do Hluboké nad Vltavou. Druhá sezóna ČEZ RunTour Winter Edition potvrdila své označení a hned na začátek přinesla terén pokrytý sněhem a náledím.

První starty v Českých Budějovicích začaly hlavní letošní novinkou, a to POWERADE Half Marathonem, který se uskuteční na všech zimních závodech a čtyřech závodech letní ČEZ RunTour. V tom budějovickém běžci z řad eliťáků i hobíků běželi z výstaviště podél Vltavy až do Hluboké nad Vltavou a zpět po druhém břehu. Historicky prvními vítězi jsou David Vaš (1:16:04) a Lenka Koubková (1:27:02).

Následovaly Jupík dětské běhy na 500 a 1000 metrů, kde předvedli nejmladší běžci skvělé výkony. Poté přišel na řadu Rajec Run na 3 km, kde první místo brali Patrik Novák (10:00) a Kačka Siebeltová (11:15). V rámci Puma Run 5 km, který byl počtem běžců v Českých Budějovicích nejzastoupenější, vyhráli v největší konkurenci Dominik Pasler (17:14) a Aneta Mikšíková (19:57). Oblíbenému ČEZ Runu na 10 km kralovali Tomáš Hrádek (34:42) a Míša Eliášová (38:35). Pro nás jsou vítězové všichni, kteří v náročných lednových podmínkách vyběhli ze startu a hlavně, že nám také do posledního jedince doběhli v pořádku do cíle.

Protože počasí dokáže být kruté, celá zimní série nabízí účastníkům zázemí ve vyhřívaných pavilonech výstavišť jednotlivých měst pro maximální komfort. Závodníci mohli doplnit energii jak na občerstvovacích stanicích na trati, tak v cíli. „Věříme, že správná hydratace je pro sportovní výkon naprosto klíčová, rozhoduje o tom, jak se budeme cítit v polovině trati i kolik sil nám zbyde do závěrečného sprintu. Pramenitá voda Rajec je díky svému přírodnímu složení a přirozené mineralizaci ideálním parťákem pro každého závodníka. Naším cílem je zajistit, aby měli běžci po celý závodní den k dispozici kvalitní zdroj hydratace, který jim pomůže cítit se dobře od startu až do konce. Jsme rádi, že můžeme být u každého vašeho kilometru,“  dodává Jakub Šimon za partnera závodů Rajec Run 3 km, který dodává pro běžce pramenitou vodu na všechny závody a občerstvovačky.

Po výkonu přišla vhod výborná polévka či bageta z food trucku Bageterie Boulevard. Regeneraci zajištovali fyzioterapeuti od sporthelp.cz, kteří nabízeli masáže, tejpování a reboots recovery. Aktivity pro běžce si připravili také další partneři a bylo možné tak navštívit například ČEZ Energy zónu a aktivace partnerů v čele s Powerade, O2 a Samsung.

„Jsme moc rádi, že jsme téměř naplnili kapacitu závodů a vše se povedlo nad očekávání. Potvrzuje to naše přesvědčení, že je radost běhat i v zimě. Velký dík patří všem běžcům, partnerům a také statutárnímu městu České Budějovice a Jihočeskému kraji za podporu při realizaci akce,“ říká Tomáš Coufal z pořádající agentury VML.

 

Zaběhnout si pro dobrou věc a rovnou dvakrát

Účastníci závodu ČEZ RunTour Winter Edition udělali dobrý skutek, když v rámci startovného mohli darovat dobrovolný příspěvek Nadaci Leontinka, která pomáhá nevidomým.

S mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem se sportovci po celém Česku mohli opět zapojit do charitativního projektu z regionu, ve kterém se závod koná. Tentokrát bylo možné pomoci nadačnímu fondu Solithera, který pomáhá lidem s neurologickým onemocněním, kteří by si bez podpory nemohli dovolit pravidelnou fyzioterapii. Ta pomáhá zlepšovat mobilitu, soběstačnost a celkovou kvalitu života. Prostřednictvím závodu v Českých Budějovicích se vybralo úžasných 100.000 Kč, které budou využity na úhradu terapie pro klienty.

První závod Winter Edition je za námi a již za dva týdny 31. 1. se můžeme vidět v pražské Stromovce. Zpět v Českých Budějovicích budeme již za 3 měsíce s letní verzí RunTour včetně půlmaratonské distance. Neváhejte a zajistěte si své místo na startovní listině již nyní. Protože s ČEZ RunTour #JERADOSTBĚŽET ve všech ročních obdobích.

 

O ČEZ RunTour:

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21.1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet!

Zdroj: ČEZ RunTour

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

