Sníte o cestě do Asie? V květnu ji zažijete v Metropoli Zličín, která se promění v asijské tržiště

Autor:
  16:59
Praha 29. dubna 2026 (PROTEXT) - Metropole Zličín zve na Asijské dny – třídenní festival plný chutí, barev, vůní a autentických zážitků. Ve dnech 15. až 17. května 2026 se centrum promění v asijskou čtvrť, plnou sakur a lampionů, kde se návštěvníci vydají na cestu napříč Asií a poznají její atmosféru všemi smysly. Po celou dobu akce bude připraven pestrý program, který představí to nejlepší z tamních tradic – od tanců a ukázek bojových umění přes hudební vystoupení a tematické workshopy až po bohatou gastronomii.

Festival proběhne na centrálním náměstí Metropole Zličín a kromě bohatého doprovodného programu nabídne také inspiraci z oblasti beauty a relaxace, od voňavých ochutnávek a prodeje čajů přes kosmetiku až po uvolňující thajské masáže. Chybět nebudou ani inspirativní hosté a silné cestovatelské příběhy. V sobotu se návštěvníci mohou těšit na účastnice show Asia Express z páru Chicas, které přiblíží své zkušenosti z cestování i samotné soutěže. V neděli dorazí cestovatel Tomáš Vejmola, známý jako Tomík na cestách, který přiveze i svůj ikonický tuk tuk, s nímž se vydal na cestu přes půl světa, a podělí se o zážitky ze svých dobrodružných výprav.

„Dlouhodobě usilujeme o to, aby naše centrum nebylo jen místem pro nákupy, ale také pro setkávání, inspiraci a zážitky. Asijské dny jsme připravili tak, aby propojily tradiční i moderní prvky Asie a nabídly program, ve kterém si své najdou rodiny s dětmi, mladší návštěvníci i fanoušci gastronomie nebo popkultury. Naším cílem je vytvořit autentické prostředí, ve kterém se návštěvníci na chvíli ocitnou v Asii,“ říká Kateřina Kleslová, marketingová manažerka Metropole Zličín.

Festival odstartuje ve velkém stylu tím nejlepším, co Asie nabízí

Vše odstartuje v pátek 15. května od 16:00 slavnostním průvodem, který uvede celý festival ve velkém stylu a přinese do nákupního centra energii asijských slavností. Na něj naváže program v podobě Dračího tance a ukázky čínského bojového umění Wushu & Kungfu, které symbolicky zahájí celý víkend. Programem provede moderátorka Trang Do Thu, známá jako Asijatka – bloggerka, influencerka a autorka knihy Asijatka v Česku. Zájemci se navíc budou moci přihlásit na matcha workshop, který představí historii tohoto nápoje i techniku jeho správné přípravy. Vyvrcholením pátečního programu se stane Lví tanec, tradiční vystoupení spojované se štěstím a prosperitou, které podtrhne slavnostní atmosféru celého zahájení.

Speciální workshopy jsou připraveny exkluzivně pro členy věrnostního clubu Metropole Zličín, proto se vyplatí nezapomenout na jednoduchou registraci, díky které získáte přístup nejen k festivalovým, ale i celoročním výhodám. Jako členové věrnostního clubu Metropole Zličín se navíc můžete od 11. do 31. května zapojit do velké Účtenkové soutěže, ve které vyhrává opravdu každý. Soutěžit se bude o atraktivní ceny, jako je zájezd pro dva na exotický ostrov Hainan v Číně v hodnotě 50.000 Kč od české cestovní kanceláře Invia nebo tyčový vysavač Dyson, mobilní telefon značky Xiaomi, dárkový balíček od značky Rituals v hodnotě 10.000 Kč nebo dárkové karty ve výši 5000 Kč a další ceny. Zapojení do soutěže je jednoduché – stačí přijít za hosteskami ke kolu štěstí na centrální náměstí u info stánku, předložit účtenku za nákup nad 300 Kč nebo doklad o zakoupení dárkové karty v Metropoli Zličín. Svou výhru si účastníci mohou vytočit ve všední dny od 15:00 do 19:00 a o víkendu již od 11:00 do 19:00.

Více informací najdete na www.metropole.cz

Asijský market, jak ho znáte z ulic velkoměst

Od pátku do neděle budou od 10:00 do 20:00 na místě tematické stánky s pečlivě vybraným mixem prodejců a značek. Návštěvníci zde najdou dekorativní kosmetiku Glow Up Diary, korejskou kosmetiku Atomy, keramiku inspirovanou Asií od Hrnčířství Zimmermann i stánek s manga časopisy. Sapa Trip přiveze výběr asijských specialit a surovin s možností ochutnávek a atmosféru doplní také čajovna s nabídkou asijských čajů. Sobotní program navíc nabídne harmonický start do nového dne v podobě ranního cvičení zaměřeného na dech, protažení a zklidnění, pokračovat bude například kreativním workshopem malování na vějíře i vystoupení Lvího tance. V neděli pak program zpestří například workshop přípravy Jiaozi knedlíčků nebo taneční workshop a performance ve stylu K-popu.

Více informací na www.westfield.com

 

Zdroj: Metropole Zličín

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Zoo Dvůr Králové získala z Francie sloní samici, celkem má tři slony

Do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku dnes dorazila samice slona afrického savanového z francouzské zoo Planete Sauvage u města Nantes. Dvorská...

29. dubna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

RECENZE: Ďábel tentokrát Pradu nenosí. Druhý díl módního fenoménu je po dvaceti letech zpět

Z filmu Ďábel nosí Pradu 2

Kultovní módní bible je zpět! Pokračování hitu Ďábel nosí Pradu vrací na scénu nekompromisní Mirandu Priestlyovou i ambiciózní Andreu Sachsovou. Jak dopadl střet legendárního světa Runwaye s moderní...

29. dubna 2026  18:15

Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Policie evakuovala asi 150 lidí z objektu obchodního centra Albert ve zlínské...

Středeční odpoledne ve Zlíně bylo plné zvuků houkajících sirén hasičů, policie i sanitek. Policisté evakuovali asi 150 lidí z obchodního centra Albert ve zlínské části Prštné kvůli úniku nebezpečné...

29. dubna 2026  15:52,  aktualizováno  18:13

OBRAZEM: Čím střílel a čím se holil Napoleon? Slavkov ukazuje i šavli císaře

Výstava artefaktů z Fondation Napoléon bude k vidění ve Slavkově u Brna do...

Břitvu, kterou si Napoleon Bonaparte pravděpodobně oholil vousy ráno před bitvou u Slavkova nebo lovecká puška, z níž střílel. To jsou příklady dochovaných osobních věcí známého vojevůdce a...

29. dubna 2026  18:02

Plzeňský archiv ke stým narozeninám Hurvínka ukázal část pozůstalosti po Skupovi

Staré loutky Spejbla a Hurvínka, krojované loutky, návrhy scén, skici i části scénářů z pozůstalosti loutkáře Josefa Skupy představuje dnes a ve čtvrtek Archiv...

29. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Proměna Hanáckých kasáren. Developer ukázal velkolepé plány, bude tu i divadlo

Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci,...

Moderní centrum s kavárnami, obchodní galerií, školami, byty i kulturním vyžitím, včetně možnosti posedět na prostorném nádvoří lemovaném prosklenými výlohami, atriem i výtahy. To vše má mimo jiné v...

29. dubna 2026  17:52

Zlínská filharmonie zahraje v příští sezoně s pianistou Bissem, uvede i muzikál

ilustrační snímek

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila pro nadcházející 81. sezonu 120 koncertů. Odehraje je ve Zlíně, dalších městech Česka i v zahraničí. Sezona...

29. dubna 2026,  aktualizováno 

Park v Bzenecké ulici v Brně-Vinohradech bude po úpravách zelenější

ilustrační snímek

Brněnské Vinohrady revitalizují park v Bzenecké ulici. Po úpravách jej budou zdobit zasakovací trvalkové záhony, jenž umožní lepší zadržování vody. Projekt...

29. dubna 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Rekonstrukce sportoviště u Sokola má dodavatele. Hotovo bude letos v létě

Rekonstrukce sportoviště u Sokola.

Radní městské části Praha 2 v tomto týdnu rozhodli o výběru dodavatele veřejné zakázky na rekonstrukci sportovního areálu v Riegrových sadech. Vítězem výběrového řízení se stala společnost GARTENSTA...

29. dubna 2026  17:30

Pohled do Radlic v Praze 5 je nyní na jaře i přes trvající suché počasí příjemný, protože převážně směřuje do zeleně, která obklopuje jak bankovní domy tak plavecký bazén a zejména představuje...

vydáno 29. dubna 2026  17:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jsem první občan, který nesmí hovořit, čílil se bůh šašek. Soud mu zakázal videa

Lukáš Stančík u Okresního soudu v Tachově (29. dubna 2026)

Lukáš Stančík známý jako bůh šašek nesmí od středečního odpoledne následující dva roky dát jediné video na jakoukoli internetovou platformu, ani po tu dobu nesmí vystupovat ve videích ostatních....

29. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

ÚS vyhověl oběti znásilnění, justice musí znovu rozhodovat o odškodném

ilustrační snímek

Pražské soudy chybovaly, když oběti znásilnění přiznaly odškodné jen 20.000 korun, tedy desetinu uplatněného nároku. Ve zbytku ji odkázaly na civilní řízení,...

29. dubna 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.