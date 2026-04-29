Sníte o cestě do Asie? V květnu ji zažijete v Metropoli Zličín, která se promění v asijské tržiště

Festival proběhne na centrálním náměstí Metropole Zličín a kromě bohatého doprovodného programu nabídne také inspiraci z oblasti beauty a relaxace, od voňavých ochutnávek a prodeje čajů přes kosmetiku až po uvolňující thajské masáže. Chybět nebudou ani inspirativní hosté a silné cestovatelské příběhy. V sobotu se návštěvníci mohou těšit na účastnice show Asia Express z páru Chicas, které přiblíží své zkušenosti z cestování i samotné soutěže. V neděli dorazí cestovatel Tomáš Vejmola, známý jako Tomík na cestách, který přiveze i svůj ikonický tuk tuk, s nímž se vydal na cestu přes půl světa, a podělí se o zážitky ze svých dobrodružných výprav.
„Dlouhodobě usilujeme o to, aby naše centrum nebylo jen místem pro nákupy, ale také pro setkávání, inspiraci a zážitky. Asijské dny jsme připravili tak, aby propojily tradiční i moderní prvky Asie a nabídly program, ve kterém si své najdou rodiny s dětmi, mladší návštěvníci i fanoušci gastronomie nebo popkultury. Naším cílem je vytvořit autentické prostředí, ve kterém se návštěvníci na chvíli ocitnou v Asii,“ říká Kateřina Kleslová, marketingová manažerka Metropole Zličín.
Festival odstartuje ve velkém stylu tím nejlepším, co Asie nabízí
Vše odstartuje v pátek 15. května od 16:00 slavnostním průvodem, který uvede celý festival ve velkém stylu a přinese do nákupního centra energii asijských slavností. Na něj naváže program v podobě Dračího tance a ukázky čínského bojového umění Wushu & Kungfu, které symbolicky zahájí celý víkend. Programem provede moderátorka Trang Do Thu, známá jako Asijatka – bloggerka, influencerka a autorka knihy Asijatka v Česku. Zájemci se navíc budou moci přihlásit na matcha workshop, který představí historii tohoto nápoje i techniku jeho správné přípravy. Vyvrcholením pátečního programu se stane Lví tanec, tradiční vystoupení spojované se štěstím a prosperitou, které podtrhne slavnostní atmosféru celého zahájení.
Speciální workshopy jsou připraveny exkluzivně pro členy věrnostního clubu Metropole Zličín, proto se vyplatí nezapomenout na jednoduchou registraci, díky které získáte přístup nejen k festivalovým, ale i celoročním výhodám. Jako členové věrnostního clubu Metropole Zličín se navíc můžete od 11. do 31. května zapojit do velké Účtenkové soutěže, ve které vyhrává opravdu každý. Soutěžit se bude o atraktivní ceny, jako je zájezd pro dva na exotický ostrov Hainan v Číně v hodnotě 50.000 Kč od české cestovní kanceláře Invia nebo tyčový vysavač Dyson, mobilní telefon značky Xiaomi, dárkový balíček od značky Rituals v hodnotě 10.000 Kč nebo dárkové karty ve výši 5000 Kč a další ceny. Zapojení do soutěže je jednoduché – stačí přijít za hosteskami ke kolu štěstí na centrální náměstí u info stánku, předložit účtenku za nákup nad 300 Kč nebo doklad o zakoupení dárkové karty v Metropoli Zličín. Svou výhru si účastníci mohou vytočit ve všední dny od 15:00 do 19:00 a o víkendu již od 11:00 do 19:00.
Více informací najdete na www.metropole.cz
Asijský market, jak ho znáte z ulic velkoměst
Od pátku do neděle budou od 10:00 do 20:00 na místě tematické stánky s pečlivě vybraným mixem prodejců a značek. Návštěvníci zde najdou dekorativní kosmetiku Glow Up Diary, korejskou kosmetiku Atomy, keramiku inspirovanou Asií od Hrnčířství Zimmermann i stánek s manga časopisy. Sapa Trip přiveze výběr asijských specialit a surovin s možností ochutnávek a atmosféru doplní také čajovna s nabídkou asijských čajů. Sobotní program navíc nabídne harmonický start do nového dne v podobě ranního cvičení zaměřeného na dech, protažení a zklidnění, pokračovat bude například kreativním workshopem malování na vějíře i vystoupení Lvího tance. V neděli pak program zpestří například workshop přípravy Jiaozi knedlíčků nebo taneční workshop a performance ve stylu K-popu.
Více informací na www.westfield.com
Zdroj: Metropole Zličín
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.