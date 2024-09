Snižte náklady na energie s chytrou regulací tepelného čerpadla!

Tepelné čerpadlo dnes vnímáme jako moderní, efektivní a ekologický způsob vytápění, který dokáže snížit náklady na vytápění až o 70 %. Je šetrné k životnímu prostředí a umožňuje plnou kontrolu nad spotřebou tepla nezávisle na centrálních dodavatelích. Abychom ale skutečně vytěžili maximum z výhod tepelného čerpadla, potřebujeme pokročilé řídící systémy, jako je například unikátní technologie xCascade Control (xCC), vyvinutá v Česku společností AC Heating, předním dodavatelem tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren.

„xCascade Control (xCC) je náš jedinečný systém pro regulaci výkonu tepelných čerpadel, který nabízí celou řadu užitečných funkcí. Například automaticky přizpůsobuje teplotu topné vody aktuálním venkovním podmínkám, což zaručuje maximálně efektivní provoz tepelného čerpadla a současně minimalizuje finanční náklady,“ vysvětluje Lubomír Kuchynka, jednatel společnosti AC Heating.

Systém xCC je flexibilní, intuitivní, lehce ovladatelný a plně automatizovaný. Sám se postará o nastavení optimální teploty domácnosti, včetně doby, kdy jste například na delší dovolené. Spotřebu tepla řídí tak, aby byla co nejméně nákladná a vy přitom nemuseli slevovat nic ze svého pohodlí.

Chytře řízené tepelné čerpadlo a inteligentní domácnost

Inovativní systém xCC můžete snadno propojit také se systémem řízení inteligentní elektroinstalace Loxonne, čímž získáte maximální využití výhod chytré domácnosti. Spojením těchto dvou technologií do jednoho celku získáte další výhody, které vám ušetří čas, peníze a zejména starosti s ovládáním několika různých systémů.

Naplno tak můžete optimalizovat kompletní energetický provoz domácnosti, zvýšit její ochranu proti výpadkům nebo škodám, maximálně využívat dostupné energetické zdroje a optimalizovat spotřebu všech připojených spotřebičů.

Jednoduchá optimalizace nákladů

Chytré řízení tepelného čerpadla pomůže také s efektivně využívat spotové ceny energií. Systém se automaticky postará o sledování aktuálních cen na trhu, přizpůsobí výkon čerpadla podle počasí a ročnímu období a zajistí tak, že bude nakupovat energii vždy za nejlepší cenu.

„Pokud máte fotovoltaickou elektrárnu a chcete prodávat přebytky vyrobené elektřiny zpět do sítě, náš řídící systém automaticky zahájí prodej v době, kdy je cena elektřiny nejvyšší. Když je naopak cena nízká, začne systém vyrobenou elektřinu ukládat do zásoby. Stejným způsobem systém nakupuje elektřinu pro tepelné čerpadlo, kdy je nejlevnější, a v době, kdy je naopak drahá, čerpá systém uložené teplo z baterií,“ říká k dalším výhodám chytře řízených tepelných čerpadel Lubomír Kuchynka z AC Heating.

„Systém xCC umí k výrobě tepla využít také levnějších nočních tarifů, uložit teplo během noci do baterií a takto nahromaděné jej následně použít během dne, kdy jsou ceny elektřiny vyšší, a tudíž se ji nevyplatí kupovat,“ doplňuje dále Kuchynka.

Komfort a úspory bez námahy

Jádrem technologie xCC je automatizace, která zjednodušuje správu tepelného čerpadla a optimalizuje náklady. Systém například automaticky sleduje předpověď počasí a na jejím základě upravuje teplotu v domě, tak, aby byla vždy ideální. A vy už se tak o nic nemusíte starat. Stejně tak flexibilně reaguje i na aktuální vnitřní teplotu, podle níž průběžně upravuje výkon tepelného čerpadla a opět tím snižuje náklady na vytápění až o tisíce korun ročně.

Díky zónové regulaci tepla lze navíc vytápět jednotlivé místnosti nezávisle na sobě, což umožňuje udržovat různé teploty tam, kde je to potřeba. To nejen zvyšuje komfort, ale také významně šetří energie, protože vytápíte pouze tam, kde je to skutečně nutné.

Ovládání bazénu, zahrady i rolet v domě

S chytrou regulací zvládne tepelné čerpadlo nejen topit, ale také chladit, čímž ušetříte další náklady za klimatizaci. Navíc jej můžete propojit s dalšími prvky chytré domácnosti, jako je ovládání rolet a žaluzií. Ty se potom automaticky zatahují a roztahují podle nastaveného času, síly větru nebo západu a východu slunce.

Regulace tepelného čerpadla může být propojena i se zavlažovacím systémem vaší zahrady, takže se nemusíte starat ani o zalévání. A to není vše – systém totiž dokáže také ovládat venkovní osvětlení, ohřívat vodu v bazénu nebo vířivce a udržovat optimální teplotu v bazénové místnosti, aby nedocházelo k rosení.

S touto pokročilou automatizací získáváte nejen úsporu nákladů, ale také maximální pohodlí a bezstarostnou péči o celý svůj domov.

O společnosti AC Heating

Firma AC Heating, která byla založena v roce 2006, vyrábí a dodává tepelná čerpadla pro rodinné a bytové domy. Ročně jich prodá a namontuje více než 1 500 po celé České republice. Od roku 2022 firma rozšířila portfolio svých služeb o instalace fotovoltaiky, čímž zákazníkům přináší ještě vetší energetickou nezávislost. Díky svým dlouholetým zkušenostem je firma schopna zpracovat návrh chytrého vytápění na míru. Pro více informací o možnostech tepelných čerpadel pro rodinné a bytové domy pošlete nezávaznou objednávku nebo navštivte show room společnosti AC Heating v Letkově u Plzně. Novinky týkající se společnosti AC Heating najdete na adrese www.ac-heating.cz.

