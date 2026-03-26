Sobotní úklid Česka podpoří i sběr starých mobilů

  11:58
Praha 26. března 2026 (PROTEXT) - Už za dva dny, v sobotu 28. března, proběhne letošní hlavní termín dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Po celé republice vyrazí tisíce lidí uklízet parky, lesy, břehy řek i města a obce. Naplánováno je celkem 3700 akcí a organizátoři vyzývají veřejnost: „přidat se může stále každý.“

Zapojení je jednoduché – stačí si vybrat z mapy na www.UklidmeCesko.cz/map/ úklidovou akci ve svém okolí a dorazit na místo setkání. Vítáni jsou jednotlivci, rodiny s dětmi i neformální skupiny přátel. Každý pár rukou pomáhá vrátit přírodě její krásu a zbavit krajinu odpadků, které do ní nepatří.

„Ukliďme Česko není jen o sběru odpadků. Je to především důkaz, že lidem není jejich okolí lhostejné. Každý dobrovolník vysílá jasný signál, že na čistém prostředí záleží,“ říká Mirek Kubásek z pořádajícího spolku.

Pomoci lze ale i jinak než samotným úklidem. Pod hlavičkou spolku Ukliďme Česko probíhá letos projekt www.ReRekord.cz, který vybízí veřejnost k odevzdání starých mobilních telefonů k recyklaci. Nepoužívané telefony často končí zapomenuté v šuplících, přesto obsahují cenné materiály, které lze znovu využít. Za každý odevzdaný mobil navíc putuje finanční příspěvek 10 Kč na podporu úklidových aktivit – na pytle, rukavice a další vybavení pro dobrovolníky. Účastníci se zároveň mohou zapojit do pokusu o český Recyklační Rekord a soutěžit o nové mobilní telefony. Stačí nepoužívaná zařízení zabalit a bezplatně odeslat přes Zásilkovnu, nebo jednoduše přinést na sraz úklidové akce.

Jarní úklid je příležitostí udělat konkrétní krok pro životní prostředí a zároveň strávit den smysluplnou aktivitou na čerstvém vzduchu. A pokud se nemůžete zapojit osobně, i sdílení výzvy nebo podpora recyklace starých mobilů pomáhá. Každý krok se počítá.

Více informací a mapu úklidů najdete na: www.uklidmecesko.cz

Informace o sběru a recyklaci mobilních telefonů: www.rerekord.cz

 

Zdroj: Ukliďme Česko

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

