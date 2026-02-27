Sochy Myaku-Myaku se přestěhovaly k věži Slunce

Sochy Myaku-Myaku se nyní nacházejí v pamětním parku Všeobecné světové výstavy Expo 1970 v západním japonském městě Suita v prefektuře Ósaka.
„Myaku-Myaku a Sluneční věž jsou pomyslně spojeny štafetovým kolíkem v podobě výstavy Expo,“ řekl na slavnostním ceremoniálu guvernér Ósaky Hirofumi Jošimura.
Během 184 dnů výstavy Expo 2025, od 13. dubna do 13. října, vítaly sochy Myaku-Myaku návštěvníky u bran areálu na umělém ostrově Jumeshima ve městě Ósaka.
Ceremoniálu se zúčastnilo asi 400 obyvatel prefektury, kteří byli vybráni losováním z více než 40 tisíc zájemců.
Zdroj: Igor Záruba