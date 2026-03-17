Social freezing v Pronatalu: uchovejte si plodnost na později, nově i na splátky

„V posledních letech pozorujeme rostoucí zájem o zmrazení vajíček, což odpovídá celosvětovému trendu. Přesná čísla se mohou lišit, ale meziročně se počet klientek využívajících tuto možnost stabilně zvyšuje. Například na naší klinice PRONATAL Repro v Českých Budějovicích vzrostl zájem mezi roky 2024 a 2025 téměř o polovinu,“ uvádí MUDr. Eva Cinádrová z kliniky PRONATAL Repro.
Tento nárůst podle ní odráží posun v přemýšlení o rodičovství a plodnosti. „Zatímco dříve bylo zmrazení vajíček využíváno především ze zdravotních důvodů, například před onkologickou léčbou, dnes se stále více žen rozhoduje pro tuto možnost z osobních či kariérních důvodů. Nejčastějším motivem je absence vhodného partnera v době, kdy jsou vajíčka v optimální kvalitě. Social freezing tak umožňuje vytvořit si pojistku do budoucna a zachovat šanci na genetické mateřství ve chvíli, kdy jsou ženy v odpovídající životní situaci. Vnímám to jako rozumné řešení v kontextu dnešní uspěchané doby,“ dodává Cinádrová.
Lékaři se shodují, že ideální věk pro zmrazení vajíček je mezi 25 a 35 lety, kdy jsou vajíčka nejkvalitnější a šance na budoucí úspěšné otěhotnění nejvyšší. Vajíčka lze uchovávat teoreticky po neomezenou dobu a moderní metoda vitrifikace zajišťuje, že proces přežije přibližně 95 % buněk. Social freezing už dávno není jen řešením pro ženy s rizikem ztráty plodnosti. Stále častěji ho volí i ty, které si chtějí uchovat možnost stát se matkou v čase, který bude odpovídat jejich životní situaci.
Cena a financování social freezingu
Zatímco pojišťovny social freezing nehradí, podle Evy Cinádrové se stále více žen rozhoduje vnímat tento krok jako investici do vlastní budoucnosti:
„Ceny se pohybují v řádu desítek tisíc korun, v závislosti na konkrétním postupu a nutné stimulaci. Na naší klinice začíná cena na 35 000 Kč, což zahrnuje konzultaci, stimulační protokol, ultrazvuková vyšetření, odběr vajíček a jejich základní zmrazení. Další náklady představují stimulační léky, které nejsou hrazeny pojišťovnou, a případně poplatek za zmrazení většího počtu vajíček. Celkově se cena obvykle pohybuje mezi 50 000–60 000 Kč. Skladování je u nás zahrnuto v základní ceně na 2 roky.“
Podle MUDr. Cinádrové se jedná o rozumnou investici: „Vzhledem k cenám moderní techniky, dovolených či automobilů mi tato investice přijde jako velmi rozumná cena za budoucnost s vlastní rodinou. Doporučujeme ženám, aby o této možnosti začaly uvažovat včas, ideálně do 30–35 let, kdy je pravděpodobnost úspěšného využití zmrazených vajíček nejvyšší.“
Social freezing na splátky: nově i jako firemní benefit pro zaměstnankyně
Kromě toho, že je nyní social freezing v PRONATALU dostupný i na splátky s minimálním navýšením, je tato možnost zároveň zajímavá také pro firmy, které chtějí rozšířit péči o zdraví svých zaměstnankyň. Zaměstnavatelé tak mohou social freezing nabídnout jako moderní benefit a svým zaměstnankyním pomoci získat více času i jistoty při plánování rodičovství.
„Vnímáme, že firmy dnes stále častěji hledají způsoby, jak podpořit zdraví a životní plánování svých zaměstnankyň. Social freezing může být moderním benefitem, který ženám dává větší jistotu do budoucna. Sama jsem tuto možnost využila a social freezing absolvovala, o to víc si uvědomuji, jak důležité je dát ženám prostor rozhodnout se o mateřství ve chvíli, která odpovídá jejich osobní i profesní situaci,“ doplňuje Nela Janoschová, regionální manažerka PRONATALU.
Zdroj: PRONATAL