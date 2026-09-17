Social Wellbeing místo běžných konferencí – firmy ředí školení zábavou a relaxem

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  10:39
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Praha 17. září 2026 (PROTEXT) - Éra jednodenních firemních školení, kde hlavním bodem programu byla káva a flipchart, definitivně končí. Hotel Duo, jeden z největších hráčů na poli pražské konferenční turistiky (MICE), zaznamenal zásadní obrat v chování firemní klientely. Aktuálně si 55 % firemních skupin k pronájmu sálů objednává alespoň jednu volnočasovou aktivitu přímo v hotelu. Fenoménem se stává tzv. „Social Wellbeing“ – snaha firem propojit lidi skrze společné zážitky a kvalitní regeneraci.

Zasedačky se vyprazdňují, bowling a wellness plní. Data Hotelu Duo ukazují, že firemní akce se z pouhého předávání informací transformovaly v nástroj pro budování vztahů. Zatímco dříve převládaly jednodenní akce „na otočku“, dnes jsou standardem dvoudenní pobyty (65 % akcí pro více než 30 účastníků trvá právě dva dny – dvojnásobný nárůst oproti roku 2023). Firmy chtějí, aby zaměstnanci přenocovali a získali prostor pro neformální networking mimo konferenční sály.

„Dnes už není otázkou, zda firma využije naše doplňkové služby, ale jak širokou škálu aktivit svým lidem dopřeje. Vidíme, že organizátoři se snaží vyhovět různým temperamentům v týmu. Zatímco jedna část skupiny po přednáškách zamíří na bowling, druhá preferuje tichou zónu saunového světa nebo uvolnění při thajských masážích,“ uvádí Gabriela Zmeková, Director of Business Development skupiny Jan Hotels. Podle ní jde přibližně 15 % firemních klientů ještě dál a svým lidem nechává tzv. „otevřený účet“ na veškeré hotelové aktivity.

Proč firmy mění strategii? Podle Gabriely Zmekové není tento posun náhodný, ale reaguje na aktuální situaci na trhu práce. „V éře hybridních úvazků a home officů se firemní akce stávají v podstatě jediným momentem, kdy se týmy potkávají v plné sestavě. Firma, která nabídne jen strohé školení, dnes lidi nenadchne. HR manažeři si uvědomují, že společný zážitek v bazénu nebo u bowlingu funguje jako sociální lepidlo. Je to investice do loajality a prevence vyhoření, která se jim vrátí v nižší fluktuaci,“ vysvětluje Zmeková.

Příběh z praxe: Turnaj i masáže jako lék na anonymitu v týmu. Změna přístupu je nejvíce patrná u velkých korporací a firem, které fungují v hybridním režimu. „Nedávno jsme hostili vývojářskou firmu, jejíž členové se z velké části viděli poprvé osobně. Dopolední odborné bloky byly sice intenzivní, ale skutečný zlom nastal až v neformální části dne. Rozdělení do týmů při bowlingu a následný společný relax ve wellness baru odbouraly bariéry rychleji než jakákoliv moderovaná diskuze. Právě možnost vybrat si mezi aktivním pohybem ve fitness a pasivním odpočinkem při masáži zajistila, že se u nás cítili dobře skutečně všichni,“ uzavírá Gabriela Zmeková.

 

O Hotelu Duo:

Hotel Duo, součást skupiny Jan Hotels, je moderní hotelový komplex v Praze, který nabízí 654 pokojů a flexibilní konferenční prostory zahrnující 10 variabilních sálů s moderní technikou. Díky poloze přímo u stanice metra C Střížkov je snadno dostupný z centra města. Vedle kompletního zázemí pro konference a firemní akce nabízí širokou nabídku služeb pod jednou střechou: restauraci Food&Mood, Lobby Bar, zahradu s letní terasou, sportovní a relaxační centrum Well&Fit s plaveckým bazénem, saunami, fitness centrem a thajskými masážemi a X-bowling Prosek. Firmám tak umožňuje propojit pracovní program, ubytování, gastronomii, relaxaci i společné zážitky na jednom místě.

 

O Jan Hotels:

Jan Hotels je soukromá hotelová skupina, která v současnosti vlastní a provozuje šest hotelů v Praze a Českém Krumlově s celkovou kapacitou 1153 pokojů. Portfolio zahrnuje moderní kongresové hotely i jedinečné butikové projekty, přičemž každý z hotelů má svůj osobitý charakter. Skupina nabízí široké zázemí včetně konferenčních prostor a restaurací. Součástí portfolia jsou také gastronomické koncepty pod vedením šéfkuchaře Gala Ben Mosheho, včetně restaurace Parzival doporučené Michelin Guide a amerického diner Route54.V Praze společnost nedávno otevřela sportovní a relaxační centrum Well & Fit. Filozofií Jan Hotels je poskytovat prvotřídní servis s důrazem na lokální charakter a potřeby moderního cestovatele – od firemní klientely až po turisty vyhledávající autentický zážitek.

Zdroj: Jan Hotels

 

Kontakt:

Adéla Flejšarová

PR Jan Hotels

E-mail: press@janhotels.cz

https://www.hotelduo.cz/

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59207.

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