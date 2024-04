Sociální demokracie energicky zahájila kampaň do Evropského parlamentu

„Osmého června přijde zmrtvýchvstání Sociální demokracie. Sociální demokracie je tradicí a odrazem této země. Všichni v naší společnosti musí mít stejnou šanci. Solidarita a soudržnost jsou tradicí naší společnosti,“ zdůraznil lídr voleb do Evropského parlamentu Sociální demokracie Lubomír Zaorálek.

„Chceme ve volbách oslovit především lidi, kteří poctivě pracují, jsou odpovědní ke své zemi, regionu, své obci a blízkým. Lidi, kteří dělají všechno správně, a přesto dnes zažívají těžké chvíle. Žije se jim hůř než před dvěma nebo třemi lety, mají velké problémy. Cítili se střední třídou, cítili, že se dokáží postarat o svou rodinu i o své blízké, protože mají svou práci. Nyní mají problém splácet svoje účty,“ uvedl předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. „Tito lidé ztrácejí víru, že budou prožívat jistou a spokojenou budoucnost. Třicet procent domácností má nárok na sociální podporu,“ dodal. „Proto chceme s evropskými sociálními demokraty prosadit, aby směrnice o minimální mzdě a důstojné práci byla pro členské země závazná. Společně chceme bojovat proti vyvádění nezdaněných zisků z členských zemí, kde bohatství vzniká,“ přiblížil.

Lídrem Sociální demokracie je Lubomír Zaorálek. „Nikdy nezklamal, nikdy se nebál a stejně se bude chovat v Evropském parlamentu. Bude tam užitečný lidem od první chvíle. Bylo by chybou, kdyby v silné frakci Sociálních demokratů český hlas chyběl,“ zdůraznil.

"Česká republika musí vzít Evropu vážně,“ vyzval Lubomír Zaorálek. „Názory obyčejných lidí a běžných domácností, jejich zájmy, nejsou zohledněny ve velkých projektech, jako je Zelená dohoda,“ upozornil. Poukázal také na problém s vyváděním zisků. „Obrovská část práce, kterou tady vytváříme, odplouvá někam pryč. Jsou to stovky miliard ročně. Je to jako kdybyste měli v té zemi tepenné krvácení. A vláda s tím vědomě nedělá vůbec nic. Kdybychom dokázali změnit daňový systém, tak bychom nemuseli křičet, že nemáme peníze na zdravotnictví, nemáme peníze na školství, nemáme peníze na penze. To tady posloucháme každý den,“ zdůraznil. Podle Zaorálka musíme vzít dnešní situaci jako šanci nedívat se jenom s hrůzou do budoucnosti. „Zkusme se na to dívat tak, že něco nového přichází. Česká sociální demokracie se tohoto chce chopit a říci, že vidí budoucnost, ve které chceme žít a kterou si chceme osvojit. Je potřeba vytvořit férovou společnost, ve které lidi budou mít pocit, že do ní patří, že na ně někdo myslí,“ dodal Zaorálek.

Hostem zahájení kampaně byl lídr Strany evropských socialistů pro evropské volby Nicolas Schmit. Ten podpořil témata’, s nimiž jde SOCDEM do voleb. „Je třeba zajistit, aby minimální mzda pomáhala lidem mít slušný život. Pracovat a zároveň žít v chudobě je nepřijatelné. Chceme dobré mzdy, protože chceme kvalitní práci a chceme vysokou produktivitu v ekonomice. To znamená, že musí fungovat spravedlivé, dobré a pevné kolektivní vyjednávání,“ vyzdvihl. Evropa podle něj čelí mnoha výzvám, ať už jde o klimatickou, energetickou krizi nebo výzvu nebezpečí války. „Evropa musí být silná. Lidský rozměr, lidská práva, to je sociální demokracie. V Evropě je silná sociálnědemokratická tradice. Čeští sociální demokraté nesmí chybět v Evropském parlamentu,“ zdůraznil. „Více než 10 nebo 15 procent Evropanů nemá peníze na to vytápět své domovy. Musí si vybrat: budu jíst nebo vytápět. Proto musíme podpořit ty nejzranitelnější domácnosti, aby nebyly nuceny tuto volbu dělat,“ řekl.

„Musíme se v Evropě postarat i o naši vlastní bezpečnost, protože nevíme, jaké jsou plány jednoho pošetilého pána v Moskvě. Musíme podporovat Ukrajinu, protože musíme zajistit bezpečnost demokratické Evropy,“ dodal Nicolas Schmit.

